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10 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 15:31  |  vz.ru
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Почему Запад не смог обрушить экономику России

Россия выработала свой рецепт устойчивости в санкционной войне Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российскую экономику ждет куда более скромное падение, чем экономисты ожидали еще весной этого года. Несмотря на беспрецедентное в истории санкционное давление, ни о каком двузначном спаде речи больше не идет. Как бы неприятно ни было Западу, но экономика России в этом году выдержала внешний экономический удар. Ее опыт противостояния санкциям просто уникален.  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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«Люди, на которых Россия держится». Новгородская область строит свою авиацию и университет

Строящееся здание Новгородского университета Новгородский государственный университет
«Поливать то, что растет». Именно этот принцип, по словам губернатора Новгородской области, позволил региону провести газ в самые удаленные деревни, поддерживать фермерство и даже строить ультрасовременный университет. О том, как все это происходит, своими глазами наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США толкают КНДР на применение ядерного оружия

Северокорейский лидер публично объявил о новой ядерной эре KCNA/REUTERS
В мире появилась страна, официально заявившая о готовности первой применить ядерное оружие. Соответствующий закон подписан лидером КНДР, по словам которого, закон прочерчивает линию невозврата. О чем именно идет речь, в каких случаях Северная Корея применит ядерное оружие – и причем тут Соединенные Штаты Америки? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Антипсихиатрия взломала сумасшедший дом

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Сегодня антипсихиатрия – почти пройденный этап истории психиатрии, сделавшийся, однако важным фактором ее гуманизации. Психиатрия стала более открытой и менее категоричной. Подробности...

Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости. Подробности...
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ЕС превратит борьбу с энергетическим доминированием России в остросюжетный сериал

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
У европейского страха есть имя, фамилия и отчество. 7 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин пообещал в случае введения предельных цен «ничего не поставлять». Подробности...
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Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

Внучка бандеровца во главе НАТО

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    США толкают КНДР на применение ядерного оружия

    Северокорейский лидер публично объявил о новой ядерной эре
    		   10 сентября 2022, 15:00
    Фото: KCNA/REUTERS
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В мире появилась страна, официально заявившая о готовности первой применить ядерное оружие. Соответствующий закон подписан лидером КНДР, по словам которого, закон прочерчивает линию невозврата. О чем именно идет речь, в каких случаях Северная Корея применит ядерное оружие – и причем тут Соединенные Штаты Америки?

    8 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписал закон, который делает северокорейский статус ядерной державы «необратимым», а также запрещает любые переговоры по денуклеаризации КНДР. По словам Кич Чен Ына, «закон прочерчивает линию невозврата, дабы не начинался никакой торг относительно нашего ядерного оружия».

    Новый закон дает право Северной Корее наносить превентивные ядерные удары в обнаружения готовящейся неминуемой атаки с применением оружия массового уничтожения или же удара по «стратегическим объектам» страны, включая ее руководство.

    Конец переговорам

    По сути, это означает несколько важнейших моментов. Во-первых, товарищ Ким одной росписью пера поставил точку под почти 30-летними переговорами с Соединенными Штатами по ядерному вопросу. Если раньше они велись вокруг идей «США, Япония и Южная Корея дают Северной Корее масштабную экономическую помощь и снимают санкции, а взамен Ким отказывается от ядерного оружия», то сейчас торг окончен.

    А никаких иных идей размена у США с союзниками нет. Равно как нет и альтернативных средств принуждения. Удар по КНДР вызовет массовый артиллерийский ответ северокорейских войск по Сеулу, и главное – он вызовет ответный ядерный удар – в соответствии с новым законом. В том числе, как сказал Ким, и в превентивном режиме.

    «Упоминание Северной Кореи возможного использования ядерного оружия тогда, когда нападение на государство и лидера становится неизбежным, является весьма серьезным шагом. И неважно, что, по словам КНДР, ядерное оружие является средством последней защиты», – цитирует CNN специалиста по Северной Корее из Сеульского университета.

    Дело в том, что КНДР может нанести превентивный удар не только в ответ на какие-то угрозы Вашингтона. И не только в ответ на готовящееся покушение на Ким Чен Ына. Ядерное оружие может быть использовано как ответ на проведение США и Южной Кореей учений, которые Пхеньян постоянно позиционирует как угрозу своей национальной безопасности. И удар этот может быть нанесен не только по Южной Корее или Японии – на вооружении у КНДР несколько лет назад появились баллистические ракеты, способные долететь до континентальных территорий Соединенных Штатов.

    И основным виновным в столь серьезном обострении северокорейского вопроса являются именно Соединенные Штаты. Это Вашингтон отказывался вести конструктивные переговоры с Северной Кореей (то есть без всяких обсуждений прав человека и иных вопросов, не относящихся к ядерной программе – как это делала в свое время администрация Билла Клинтона). Это Вашингтон отказывался от каких-то компромиссных решений – Конгресс требовал не временных договоренностей, а полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации КНДР.

    В итоге Вашингтон сделал все, чтобы уничтожить атмосферу доверия между США и КНДР (которая только-только начала складываться в 2018 году на встречах между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном).

    Иранское дежавю

    Но самое главное даже не это, а то, что американские официальные лица отказываются признать свою вину. Отказываются осознать, что их подход к ядерным вопросам глубоко ущербен и приводит лишь к нестабильности и дальнейшему распространению ядерного оружия.

    По сути, американцы сейчас зеркалят свои северокорейские ошибки на иранском направлении. Так, Соединенные Штаты – как и в случае КНДР – отказываются от каких-то конструктивных переговоров с Тегераном. После того, как при Трампе Вашингтон в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, заключенной при Обаме, иранцы требуют не просто снятия всех введенных после этого санкций, но и гарантий. Гарантий того, что такой выход в случае прихода к власти республиканцев не повторится. Что свои обязательства американцы будет исполнять.

    Вместо этого Конгресс США – опять же, как в случае с КНДР – не только не чувствует себя виновными в срыве сделки, но и выставляет Тегерану те же неприемлемые условия, что и выставляли Пхеньяну. То есть конгрессмены одобрят только такую сделку, в которой речь пойдет о полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации.

    Не о каких-то временных сделках, подразумевающих ограничение на какое-то время масштабов мирной ядерной программы при одновременном отказе от обретения ядерного оружия, а именно о полном отказе от мирного атома (на который, напомним, имеет право каждое государство, подписавшее Договор о нераспространении ядерного оружия). Отказаться же от этого мирного атома Пхеньян и Тегеран не могут и не хотят – как по экономическим причинам, так и из соображений престижа.

    При этом Вашингтон ничего не делал для того, чтобы выстраивать атмосферу доверия в переговорном процессе. Соединенные Штаты продолжали регулярные учения со своими региональными союзниками в Восточной Азии и на Ближнем Востоке, накачивали оружием враждебные Пхеньяну и Тегерану режимы, а также прямо угрожали руководству обеих стран. Разница лишь в том, что если в КНДР качать режим сложно (разве что через прямое убийство Ким Чен Ына), то в Иране структура гражданского общества давала куда больше возможностей для разжигания протестов под националистическими или экономическими лозунгами.

    Однако Вашингтон и в Иране, и в КНДР не имеет возможностей военного решения проблемы.

    У Ирана, конечно, нет таких артиллерийских систем, которые в массовом количестве расположены в 40 километрах от столицы американского союзника (а именно таково расстояние от границ КНДР до Сеула), однако иранская армия имеет достаточно других средств поражения, способных в случае начала войны нанести Вашингтону неприемлемый ущерб. То есть, проще говоря, уничтожить американские базы и корабли в регионе.

    В итоге разница между складывающейся в Иране сейчас ситуацией и сложившимся раскладом в КНДР лишь в том, что Северная Корея уже обрела ядерное оружие, зафиксировала свой ядерный статус и сейчас ставит мир перед фактом. Иран же пока до этой стадии – полного обретения и объявления о готовости к применению ядерного оружия – не дошел. Но идет в этом направлении, по мнению американских чиновников и экспертов, идет семимильными шагами.

    У Соединенных Штатов остается немного времени для того, чтобы переосмыслить свои ошибки на корейском направлении и попытаться не повторять их на иранском. В ином случае через несколько лет Верховный аятолла Али Хаменеи подпишет закон, который сделает иранский статус ядерной державы «необратимым». А за ним начнется «парад подписей» с участием других держав.


     
     
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