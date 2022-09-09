МИД: Действия США и союзников не побуждают КНДР к отказу от оружия

На фоне последних шагов США и их союзников в регионе, в том числе активизаций учений, сложно убедить КНДР, что ее безопасность можно обеспечить политическими, а не военно-техническими способами, заявил директор первого департамента Азии МИД Георгий Зиновьев.

«Вместо нормализации отношений, построения доверия и обсуждения с КНДР гарантий ее безопасности, как это предусмотрено Сингапурским заявлением лидеров двух стран (США и КНДР), Вашингтон предпринимает шаги, нацеленные на формирование на основе своих военно-политических альянсов с Японией и Южной Кореей трехстороннего блока», – передает РИА «Новости» слова Зиновьева.

Помимо этого, добавил он, США заявляют о намерении разместить на Корейском полуострове стратегические силы и средства, возобновили крупномасштабные полевые маневры с Сеулом (22 августа – 1 сентября).

«Безусловно, подобные агрессивные действия чреваты самым серьезным ухудшением ситуации на полуострове. Республика Корея в свою очередь также демонстрирует неготовность опираться на позитивное наследие предыдущей администрации в отношениях с КНДР, зафиксированное в Пханмунджомской и Пхеньянской (2018 года) декларациях лидеров», – добавил Зиновьев.

Он напомнил, что Сеул предложил Пхеньяну обменять свой оборонный потенциал на обещания экономического содействия.

«Не способствует укреплению взаимного доверия в регионе отказ Сеула от взятых на себя обязательств по обеспечению военно-политической стабильности. Имею в виду недавнее публичное «открещивание» южнокорейских партнеров от политики «трех нет» применительно к комплексу ПРО США THAAD (не размещать его дополнительные элементы, не интегрироваться в американскую систему ПРО, не создавать тройственный союз с участием США и Японии)», – сказал Зиновьев.

«На этом фоне довольно сложно убедить КНДР в том, что ее безопасность возможно обеспечить политико-дипломатическими, а не военно-техническими способами, и тем самым избежать нового витка гонки вооружений в Северо-Восточной Азии», – резюмировал высокопоставленный российский дипломат.

По его словам, Россия внимательно следит за любой военной активностью на граничащем с ней Корейском полуострове и отмечает, что КНДР де-факто продолжает придерживаться моратория на ядерные испытания.

«Внимательно следим за любой военной активностью на граничащем с Россией Корейском полуострове. Исходим из того, что Пхеньян продолжает де-факто придерживаться объявленного еще в январе 2018 года в одностороннем порядке моратория на ядерные испытания», – сказал Зиновьев.

По его словам, в последние месяцы в Москве также фиксирует «проявляемую Северной Кореей сдержанность в ракетной сфере».

«Оппоненты Пхеньяна, напротив, взяли курс на эскалацию напряженности», – добавил дипломат.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что народная республика законодательно закрепила статус ядерной державы и продолжит укреплять ядерный потенциал.