Военный эксперт объяснил необходимость наращивания поставок БПЛА на фронт

Военный эксперт Кнутов: Рост поставок дронов в российскую армию принципиально важен для победы России на фронте

Tекст: Евгений Поздняков

«Министерство обороны России проделало огромную работу по обеспечению армии дронами. Именно военное ведомство поставляет основную часть беспилотников на фронт. Кроме того, в нашей стране становится все больше предприятий, способных производить БПЛА», – указывает Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

«Но надо понимать, что есть еще и волонтеры, которые также передают дроны на фронт. И я полагаю, что на деле объем поставок вырос даже не в 16 раз, а значительно больше. И это не может не радовать, поскольку в зоне СВО нужны все типы аппаратов», – рассуждает аналитик.

По словам спикера, нужда в конкретном виде беспилотника определяется задачами, стоящими перед тем или иным подразделением. «Если солдаты находятся в обороне, то они заинтересованы в разведке, корректировке огня и ударам по ближним тылам противника с помощью дронов-камикадзе. Для контрбатарейной борьбы используются «Ланцеты», а для обнаружения артиллерии ВСУ чаще всего применяется «Орлан-30», – поясняет он.

«Беспилотники, равно как снаряды или патроны, сегодня стали расходным материалом, поэтому их не может быть много. Превосходство в количестве дронов над противником – одна из неотъемлемых составляющих победы в современном сражении», – указывает Кнутов.

Объемы поставок в войска беспилотников в сравнении с началом прошлого года увеличились в 16 раз. Об этом на заседании коллегии Минобороны во вторник заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этом году все основные задания нацелены на оперативное оснащение группировок войск необходимым имуществом и техникой.

Увеличились также объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения – в 4,9 раза, бронетанкового вооружения более чем в три раза, а средств поражения в 12 раз.



Ранее стало известно, что выпуск дронов-камикадзе «Куб», «Ланцет», а также БПЛА «Гранат» и «Тахион» будет кратно увеличен благодаря расширению возможностей производства беспилотников. Об этом писало издание РБК. Как отмечал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, госкорпорация отлично справляется с реализацией заказа Минобороны.

Военные аналитики в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечали качественный рост возможностей российских БПЛА.