  • Новость часаСпецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В деле предателя Беленко КГБ упустил самое главное
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    Путин рассказал о вкладе мигрантов из Таджикистана в экономику России
    Шойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
    Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма
    В ЮАР решили разорвать дипотношения с Израилем
    Мнения
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    5 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    24 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    25 комментариев
    21 ноября 2023, 21:21

    Военный эксперт объяснил необходимость наращивания поставок БПЛА на фронт

    Военный эксперт Кнутов: Рост поставок дронов в российскую армию принципиально важен для победы России на фронте

    Военный эксперт объяснил необходимость наращивания поставок БПЛА на фронт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Минобороны проделало огромную работу по обеспечению армии дронами. Это принципиально важно для СВО, потому что превосходство в количестве дронов над противником – неотъемлемая составляющая победы в современном сражении, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в армию.

    «Министерство обороны России проделало огромную работу по обеспечению армии дронами. Именно военное ведомство поставляет основную часть беспилотников на фронт. Кроме того, в нашей стране становится все больше предприятий, способных производить БПЛА», – указывает Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Но надо понимать, что есть еще и волонтеры, которые также передают дроны на фронт. И я полагаю, что на деле объем поставок вырос даже не в 16 раз, а значительно больше. И это не может не радовать, поскольку в зоне СВО нужны все типы аппаратов», – рассуждает аналитик.

    По словам спикера, нужда в конкретном виде беспилотника определяется задачами, стоящими перед тем или иным подразделением. «Если солдаты находятся в обороне, то они заинтересованы в разведке, корректировке огня и ударам по ближним тылам противника с помощью дронов-камикадзе. Для контрбатарейной борьбы используются «Ланцеты», а для обнаружения артиллерии ВСУ чаще всего применяется «Орлан-30», – поясняет он.

    «Беспилотники, равно как снаряды или патроны, сегодня стали расходным материалом, поэтому их не может быть много. Превосходство в количестве дронов над противником – одна из неотъемлемых составляющих победы в современном сражении», – указывает Кнутов.

    Объемы поставок в войска беспилотников в сравнении с началом прошлого года увеличились в 16 раз. Об этом на заседании коллегии Минобороны во вторник заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этом году все основные задания нацелены на оперативное оснащение группировок войск необходимым имуществом и техникой.

    Увеличились также объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения – в 4,9 раза, бронетанкового вооружения более чем в три раза, а средств поражения в 12 раз.

    Ранее стало известно, что выпуск дронов-камикадзе «Куб», «Ланцет», а также БПЛА «Гранат» и «Тахион» будет кратно увеличен благодаря расширению возможностей производства беспилотников. Об этом писало издание РБК. Как отмечал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, госкорпорация отлично справляется с реализацией заказа Минобороны.

    Военные аналитики в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечали качественный рост возможностей российских БПЛА.

    21 ноября 2023, 08:24
    Военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО

    Военного на Сахалине осудили почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО

    Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по делу о неисполнении приказа, назначив ему наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы.

    За совершение преступления, подпадающего под ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащего наказали лишением свободы на срок в два года и десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его взяли под стражу в зале суда.

    В ходе разбирательства было установлено, что 25 июля этого года мужчина отказался выполнять отданный ему командиром воинской части приказ, так как опасался за свою жизнь. Военнослужащий 27 июля должен был уехать в зону спецоперации на Украине, но в тот день на службу не явился. На следующий день он повторно отказался выполнять приказ – уже в присутствии сослуживцев, более того – пытался найти поддержку среди товарищей.

    Свидетели рассказали, что это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военнослужащими. Отягчающим обстоятельством было признано то, что преступление совершено в период мобилизации.

    Напомним, 9 ноября суд на Сахалине также наказал военного за отказ участвовать в СВО. Он отказывался выполнить приказ об убытии в командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства. Ему было назначено почти такое же наказание – лишение свободы на два года и девять месяцев.

    Коментарии (42)
    21 ноября 2023, 01:26
    Киев пожаловался на требования «партнеров» начать переговоры с Москвой

    Секретарь СНБО Украины Данилов выразил недовольство требованиями некоторых «партнеров» начать переговоры с Москвой

    Киев пожаловался на требования «партнеров» начать переговоры с Москвой
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев обеспокоен тем, что некоторые «партнеры» Украины говорят о необходимости переговоров с Москвой, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Такие «дискуссии», по словам Данилова, «активизировались среди отдельных партнеров». Они заявляют о «необходимости переговоров, консультаций, встреч с россиянами» по вопросам вооруженного конфликта, «прекращения огня и так далее». Данилов объясняет это страхом ряда союзников Украины перед Россией, передает ТАСС.

    Сам Данилов утверждает, что отношение Запада к России должно измениться, иначе через 15–20 лет следует ожидать возникновение «новой оси», которая объединит не только КНДР, Китай, Иран и Россию, но и некоторые государства Европы. Также он сказал, что понимает различия в целях Киева и отдельных стран Запада в вопросе Крыма. По его мнению, тезис о «возвращении» Крыма является «лакмусом для Запада и тестом для Украины».

    Напомним, настроения западных военных экспертов и политиков по поводу украинских перспектив стремительно меняются. Звучит все больше голосов, признающих, что «победы Украины над Россией не ожидается».

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




    Результаты
    72 комментария

    Коментарии (16)
    21 ноября 2023, 18:23
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти

    Посол МИД Мирошник: России предстоит провести масштабный процесс по осуждению преступлений Украины

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД РФ Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что России предстоит определить форму суда в отношении бойцов ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения.

    «Специальный военный трибунал в отношении военнослужащих ВСУ – это политическое решение, подобное тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала. Это форма политической договоренности и определенного консенсуса. Сейчас этот вопрос беспокоит многих и в Госдуме, и на международных площадках, активно обсуждается, в какой именно форме этот суд может быть проведен», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

    «Прецеденты подобных судов у нас есть: это Нюрнбергский трибунал, Харьковский трибунал, Киевский трибунал периода Великой Отечественной войны. Есть также национальные суды, которые принимают решение по преступлениям, совершенным на нашей территории», – пояснил он.

    «Этот масштабный процесс нужен для того, чтобы судить украинских идеологов, лидеров и ответственных за развязанный конфликт, за гражданскую войну в Донбассе, за государственный переворот, за приказы по нанесению ударов по гражданским, за позволение боевикам издеваться над военнопленными», – детализировал собеседник.

    «И чем ближе мы будем приближаться к победе в спецоперации, тем ярче и яснее будут прорисованы контуры этого судебного органа. Обычные суды тоже могут выполнить эту задачу – чисто технически ­– но, по нашему мнению, для украинского руководства необходим масштабный процесс, аналогичный Нюрнбергскому», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно вдоль линии боевого соприкосновения, территории, которая подвергается постоянным атакам ВСУ, должна работать структура по фиксации и документированию преступлений. Приведу аналогию: в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. На нее была возложена функция сбора данных и документов по преступлениям. И вот в ноябре 1945 года на основании этих документов, а также материалов СМЕРШ и других следственных органов, сформировалось обвинение в отношении лидеров Третьего рейха», – напомнил Мирошник.

    «Состав судей и прочие аспекты будут предметом договоренностей, сейчас идет проработка всех этих вопросов. Я приводил данные, согласно которым ежедневно у нас фиксируется больше двухсот прилетов. И это только военные преступления, связанные с обстрелами гражданских лиц, сооружений, технических объектов», – сказал он.

    «Каждую неделю у нас страдают десятки, сотни гражданских лиц, которые получают ранения, часть из них гибнет. И за все эти преступления украинские власти понесут наказание. Сейчас все данные находятся в разных ведомствах – в МЧС, в Министерстве здравоохранения, в Следственном комитете. А должна быть создана единая база. И тогда можно приступать к суду над исполнителями и над теми, кто отдавал приказы», – резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России. Также, известно, что на сегодня вынесено более 100 вердиктов судами ДНР и ЛНР в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения.

    В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявил один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    В книге описаны свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. По словам Григорьева, об этих преступлениях рассказывают люди, которые пострадали от действий ВСУ, в том числе и родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы со стороны Украины, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам.

    Он добавил, что книга является промежуточным результатом работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов.

    Российские следователи уже заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем.

    Коментарии (16)
    21 ноября 2023, 14:27
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Шойгу отметил также, что многие украинские боевики, понимая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону, принимают решение о сдаче в плен.

    При этом глава Минобороны, слова которого приводятся в Telegram-канале военного ведомства, подчеркнул, что российские военнослужащие мужественно действуют в сложнейших условиях, выполняют задачи эффективно.

    «Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», – добавил Шойгу.

    В конце октября Шойгу сообщал, что вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов.

    Коментарии (29)
    21 ноября 2023, 03:30
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Волынской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Волынской и Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ и пользователи соцсетей.

    Также сообщается о взрывах в районе Покровска (переименованный Красноармейск) на подконтрольной Киеву территории ДНР, передает RT.

    Воздушная тревога объявлена также в Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Тернопольской и Черновицкой областях, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «рои дронов атакуют объекты врага». Сообщается, что «одной из целей стала авиабаза ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области».

    Напомним, войска России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

    Коментарии (0)
    21 ноября 2023, 09:33
    ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

    ВСУ за сутки обстреляли два села в Белгородской области

    ВСУ обстреляли два села в Белгородской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Два села в Шебекинском округе Белгородской области за последние сутки подверглись обстрелам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По селу Терезовка в Шебекинском городском округе были выпущены три минометных снаряда, а по Новой Таволжанке – один снаряд, сообщил Гладков у себя в Telegram-канале. Он добавил, что разрушений и пострадавших в результате обстрелов не зафиксировано.

    Напомним, что 19 ноября ВСУ обстреляли поселок Ровеньки в Белгородской области.


    Коментарии (0)
    20 ноября 2023, 22:19
    Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области

    ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Брянской области

    Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство в Telegram, беспилотник, с помощью которого киевский режим хотел устроить террористическую атаку, был сбит около 21.30 мск.

    Напомним, в понедельник губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Пострадавших нет. Повреждены дом и хозяйственные постройки.

    Коментарии (0)
    21 ноября 2023, 01:52
    ПВО уничтожила украинский беспилотник в Курской области

    Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Курской областью

    ПВО уничтожила украинский беспилотник в Курской области
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Курской области в ночь на вторник уничтожен украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.

    Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа около 00.30 мск, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, Минобороны России также сообщало, что украинский беспилотник уничтожен над территорией Брянской области. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обезвреженном украинском беспилотнике в Шаблыкинском районе.

    Коментарии (0)
    21 ноября 2023, 11:19
    Мирошник: ВСУ начали охоту на мирных граждан с помощью беспилотников

    В последние недели ВСУ открыли массовую «охоту» за мирными гражданами и российским гражданским транспортом с использованием ударных беспилотников, заявил посол МИД по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    При этом он подчеркнул, что «операторы дронов точно видят, по кому наносят удары», передает ТАСС.

    Дипломат заметил: данные за последние месяцы подтверждают, что украинские вооруженные формирования, а также иностранные наемники целенаправленно бьют по соцучреждениям на российской территории, причем выбирают моменты наибольшего скопления мирных граждан.

    Мирошник заявил, что ВСУ используют дальнобойное вооружение с большой зоной поражения и практикуют повторные обстрелы, когда под удары попадают уже спасатели и медработники, которые прибыли для оказания помощи.

    Родион Мирошник в десятилетнюю годовщину Евромайдана рассказал газете ВЗГЛЯД, как разворачивались события, приведшие к нынешней ситуации.

    Коментарии (0)
    21 ноября 2023, 16:19
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожье

    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах Работина и Новопрокоповки

    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожье
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка. Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

    На Купянском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и два автомобиля.

    На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской народной республики. Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.

    На Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка ДНР. Потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

    На Южно-Донецком направлении ВС нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка и Никольское ДНР. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

    На Херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой народной республики и Саги Херсонской области.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники.

    Коментарии (0)
    21 ноября 2023, 10:45
    Путин счел ангажированной позицию СПЧ ООН по конфликту в Донбассе

    На протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты в сфере прав человека, в том числе СПЧ ООН, проявляют ангажированность, заявил президент Владимир Путин.

    В приветствии посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека международной конференции, которая проходит в Москве, российский президент Владимир Путин заметил: «К сожалению … международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, – СПЧ ООН, Совет Европы и другие – продемонстрировали свою ангажированность».

    При этом он подчеркнул, что Россия продолжает четко выполнять обязательства в сфере прав человека.

    Текст телеграммы зачитал глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, передает ТАСС.

    Напомним, в октябре стало известно, что Россию не избрали в Совет по правам человека ООН.

    Россия избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. По инициативе США решением Генассамблеи ООН членство России приостановили. Из-за этого страна лишилась права голоса в Совете и права выступать там. В ответ Россия прекратила свои полномочия в СПЧ.

    Коментарии (0)
    21 ноября 2023, 07:08
    Пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил о сорванных попытках ротации ВСУ у Урожайного

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Урожайного сорваны попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины, уничтожены автомобильная техника и живая сила ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    Чехов сообщил, что в результате контрбатарейной борьбы уничтожены два минометных расчета. Кроме того, на Южно-Донецком направлении российские силы не позволили ВСУ провести контратаку северо-западнее Приютного, была уничтожена украинская пехота, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне Минобороны России сообщало, что группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой. ВСУ потеряли до 70 военных, БМП и два автомобиля.

    Коментарии (0)
    21 ноября 2023, 14:14
    Шойгу заявил о провале попыток ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Ни одна из попыток ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчалась успехом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

    Шойгу указал на то, что российские группировки в ходе СВО уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Он добавил, что попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении провалились.

    Ранее сообщалось, что российские силы на Херсонском направлении пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин, уничтожено две лодки и 11 солдат.

    Коментарии (0)
    21 ноября 2023, 10:25
    В брянском селе после украинского обстрела ввели режим ЧС

    В брянском селе Курковичи ввели режим ЧС после украинского обстрела

    В Курковичах Стародубского муниципального округа Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ, сообщил глава округа Александр Подольный.

    Подольный рассказал, что в результате обстрела со стороны Украины в селе полуразрушен жилой дом, хозпостройки и баня. Меры ЧС были установлены для возмещения ущерба имущества пострадавшим. В данный момент в селе работает комиссия для оценки повреждений, готовятся необходимые документы, передает РИА «Новости».

    Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинские войска обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. В Минобороны позднее подтвердили, что средства ПВО над территорией Брянской области сбили украинский беспилотник самолетного типа, при этом люди не пострадали.

    Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины. Он и еще пять других приграничных районов области регулярно подвергаются обстрелам ВСУ.

    Коментарии (0)
    21 ноября 2023, 14:26
    Герой России Лазуткин: День военной присяги – важный элемент патриотической повестки России

    Герой России Александр Лазуткин: Невозможно переоценить важность миссии, которую берут на себя российские военные

    Герой России Лазуткин: День военной присяги – важный элемент патриотической повестки России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные снова стали пользоваться авторитетом и уважением в обществе. И это не какое-то особое отношение к профессии, а возвращение к нормальному положению вещей после забытья 1990-х, сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт Александр Лазуткин. Во вторник 21 ноября в России впервые празднуется День военной присяги.

    «Я отчетливо помню, как страна жила в 1990-е. С того времени положение военных многократно улучшилось. Это касается и материальных благ, и самого статуса военных – они снова стали пользоваться авторитетом и уважением в обществе. Они представляют собой образец чести и мужества для общества. И естественно, одним из важных элементов этой повестки является новый праздник – День военной присяги», – рассказал Александр Лазуткин, летчик-космонавт, Герой России.

    «И это не какое-то особое отношение, это возвращение к нормальному положению вещей. Потому что невозможно переоценить важность миссии, которую берут на себя эти люди, связывающие жизнь с профессией. Стране и обществу нужны те, на кого можно положиться в полном смысле этого слова», – подчеркнул собеседник.

    «Я уверен, что желание защищать Родину должно возникать у россиян еще со школы. Я провожу массу патриотических мероприятий, и после одного из них школьник, убирая учебники в рюкзак, сказал другому, что больше не хочет быть банкиром и пойдет защищать Родину. В такие моменты понимаешь, что трудишься не зря. И в целом понимаешь правильность патриотической работы, проводимой сейчас в России на всех уровнях», – пояснил он.

    «И ярким тому подтверждением является тот факт, что с начала года более 410 тыс. россиян ушли на контрактную службу в нашу армию. Я сам еще до начала СВО был в Донбассе. Однажды мы проходили мимо дома, в забор которого попал снаряд. И женщина рассказала, что ее сын и внуки были убиты украинской бомбой у нее прямо на глазах. И таких случаев немало. Поэтому неудивительно, что сейчас так много россиян отправились в зону СВО», – резюмировал Лазуткин.

    Во вторник 21 ноября в России впервые празднуется День военной присяги. Памятная дата приурочена к изданию в 1721 году указа Петра I «Об учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

    В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». «Установлена новая памятная дата: 21 ноября – День военной присяги. Установление новой памятной даты будет способствовать патриотическому воспитанию граждан РФ и формированию уважительного отношения к защитникам Отечества», – говорится в сообщении Кремля.

    Стоит отметить, что с начала этого года около 410 тыс. человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах, об этом сообщал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Работа по привлечению людей на контрактную службу будет продолжена в следующем году, сообщил он, отметив, что число желающих служить по контракту растет.

    Медведев добавил, что в России кратно выросло производство вооружений и военной техники, и «противник с этим не может не считаться». Возможности российского оборонно-промышленного комплекса достигли «невиданного уровня» быстрее, чем предполагалось, подчеркнул он.

    Коментарии (0)
    Главное
    Германия решила поставить Украине четыре системы ПВО IRIS-T SLM
    Глава МОК высказался о санкциях за участие в Играх дружбы
    Курс доллара на Мосбирже упал ниже 88 рублей
    Путин: США не способны разрешить конфликт на Ближнем Востоке
    Суд отказал Муратову в исключении из реестра иноагентов
    Медведев: Запад запустил угрожающие глобальной цифровой диктатурой процессы
    Киркоров признался, что жалеет о скандале с «розовой кофточкой»

    Запад готовит новый удар по российской нефти

    Запад ломает голову над тем, какие еще санкции придумать для российской нефтяной отрасли. Потолок цены провалился: уже полгода российская нефть продается дороже ценового ограничения. Теперь в Европе обсуждают запрет продавать России танкеры для перевозки нефти в рамках 12-го пакета санкций. К чему могут привести новые меры? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцы получили террор вместо достоинства и свободы

    Ровно десять лет назад на Украине начался Евромайдан. За три месяца он прошел путь от «мирного протеста» до кровавого госпереворота, с последствиями которого мир сталкивается сегодня. Очевидцы тех событий поделились своими воспоминаниями и рассказали, как управляемый Западом переворот 2014 года привел Украину к катастрофе и украл будущее у миллионов людей. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина и Польша начали разорять друг друга

    Блокада украинских фур на польской границе, начинавшаяся внешне безобидно, стала приводить к весьма серьезным последствиям. Поляки начинают прекращать обслуживать украинцев в магазинах, на Украине растут цены и начались перебои с поставками лекарств и даже продуктов. Почему украинские дальнобойщики оказались костью в горле у своих польских коллег? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............