С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.4 комментария
Шойгу: Поставки беспилотников в войска выросли в 16 раз
Объемы поставок в войска ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, а беспилотных летательных аппаратов – в 16 раз, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
Он подчеркнул, что в этом году основные задания нацелены на оперативное оснащение группировок войск вооружением, техникой, боеприпасами и имуществом, говорится в Telegram-канале МО.
Шойгу указал, что в сравнении с началом прошлого года объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли в 4,9 раза, бронетанкового вооружения более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов в 16 раз.
Поставка средств поражения увеличена в 12 раз.
Ранее Шойгу сообщил, что особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил России, состав флотов и Каспийской флотилии пополнился более 130 кораблями, боевыми катерами и судами обеспечения.