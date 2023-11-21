Шойгу заявил об особом внимании наращиванию стратегических ядерных сил ВМФ

Tекст: Ольга Иванова

Он уточнил, что состав флотов пополнился с 2018 года. Кроме того, в боевой состав ВМФ уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения «Император Александр III», предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%, говорится в Telegram-канале Минобороны.

Шойгу также указал, уже в этом году подводные силы пополнятся тремя современными многоцелевыми лодками с ракетными комплексами «Калибр».





Также Шойгу отметил, что важной задачей является строительство многоцелевых кораблей с высокоточными ракетными комплексами, предназначенными для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей. По его словам, на данный момент проходит государственные испытания фрегат «Адмирал Головко», планируется, что он будет оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Министр также рассказал, что продолжается строительство кораблей ближней морской зоны. Их состав пополнили два многоцелевых корвета и малый ракетный корабль. До конца года планируется принять еще три малых ракетных корабля и противоминный корабль.

В целом интенсивность боевой подготовки флотов в этом году увеличилась в 1,2 раза, отметил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что корабли, подлодки, морская авиация и береговые комплексы Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно выполнили поставленные задачи в рамках завершившихся накануне тактических учений «Финвал-2023».