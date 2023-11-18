Российские беспилотники стремительно прогрессируют

Военные аналитики отметили качественный рост возможностей российских БпЛА

Tекст: Алёна Задорожная

Бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель», рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Восток». В зоне проведения спецоперации пока была отправлена одна партия в количестве 15 изделий.

В бюро отметили, что готовы расширить их производство, потому что пока изготавливают 20 изделий в месяц. Военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. Аппаратом удобно управлять именно при пикировании, он отличается устойчивостью и легкостью.

Платформа «Скальпель» стала недорогим аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет». Но у «Скальпеля», помимо цены, есть еще одно преимущество: речь идет о камере системы захвата целей.

Между тем, сами «Ланцеты» на полях СВО давно стали своего рода легендой. Как возмущаются представители ВСУ, эти дроны показывают «чудеса технического усовершенствования». В американской прессе новую версию «Ланцетов» и вовсе называют серьезной угрозой. А министерство обороны Британии утверждает, что «Ланцеты» – это лучшее оружие России.

Ранее о том, что ВС России побеждают в противостоянии беспилотников на Украине, написала американская газета The Washington Post. «У Москвы, похоже, больше запасов. […] Российские команды поражают второстепенные цели или задействуют два дрона одновременно», – подчеркивает издание. «На передовой Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах, составлявшего три к одному», – пишет европейское издание The Economist.

Как отмечают в экспертном сообществе, эти и другие примеры говорят о том, что Россия всерьез взялась за развитие сферы беспилотной авиации. Так, авторы отраслевого Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах» пишут: «Эволюция беспилотных систем происходит на наших глазах. Новости о начале боевого применения аналога «Ланцетов», БпЛА «Скальпель» – они именно об этом. Но эволюция эта происходит парадоксальным путем. Парадокс в том, что движение вперед, прогресс в беспилотной авиации движется в противоположном направлении, чем это происходило с авиацией пилотируемой».

«Первые, самые примитивные самолеты были относительно дешевы – и поэтому выпускались в гигантских количествах. Выпущено, например, десятки тысяч Ил-2. Однако прогресс требовал увеличения боевых возможностей ВВС. Вместе с ростом технического совершенства росла и стоимость боевых машин. Цена, в свою очередь, ограничивала их выпуск. Невозможно произвести десятки тысяч истребителей стоимостью в сто миллионов долларов каждый (как F-35, например) – их просто некому покупать», – замечают эксперты.

«С прогрессом БпЛА происходит все ровно наоборот. Первые серьезные военные беспилотники — например, тот же MQ-9 Reaper – были весьма дороги. Те же десятки млн долларов за экземпляр. Затем законодателем мод в беспилотье, пусть и короткое время, считался турецкий Bayraktar TB2, несколько млн долларов штука. Сегодня на поле боя на Украине царят аппараты стоимостью в десятки тысяч долларов каждый», – рассуждают аналитики.

«И вот на арену выходит «Скальпель», главное достоинство которого, по сравнению с уже легендарным «Ланцетом» – цена, которая ниже в разы, если не на порядок. И это при сравнимых характеристиках. А цель разработчиков – аппараты стоимостью в десятки тысяч рублей, а не долларов», – добавляют авторы.

«Сконструировать, а тем более построить современный боевой самолет, может только мощнейшее промышленное предприятие, считанное количество крупнейших мировых корпораций. Но беспилотник – это совсем другое дело.

Десятки и сотни российских самодеятельных коллективов, в том числе очень маленьких, КБ, студий, цехов едва ли не на коленке прямо сейчас собирают огромное количество БпЛА», – акцентирует «Взгляд человека в лампасах».

«Мы возвращаемся во времена десятков тысяч экземпляров летающих боевых машин одного типа, только уже на новом этапе, в их беспилотном воплощении. И чем раньше, больше и дешевле мы создадим таких аппаратов, тем быстрее наступит наша победа на Украине», – подчеркнули аналитики.

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. «Скальпель» позиционируется как дрон, который во многом напоминает «Ланцет», но при этом по ряду аспектов даже превосходит его. В частности, речь идет о дальности и боевой нагрузке. Он маневренный и малозаметный. И что крайне важно – стоит относительно недорого», – говорит он.

«Сейчас вопрос развития беспилотников находится под контролем государства, есть полномасштабная программа. Это позволяет активно развиваться как гражданскому, так и военному направлению. Создаются разные типы летательных аппаратов», – указывает собеседник. Аналитик также обращает внимание на то, что России при производстве дронов успешно удается замещать импортные комплектующие отечественными.

«На наших глазах происходит колоссальный прорыв в области беспилотной авиации. Это эволюция в режиме реального времени»

, – подчеркивает он. «Одна из важнейших тенденций сегодня – это способность быстро адаптировать БпЛА под нужды военных. Наши солдаты на постоянной основе передают информацию об эффективности тех или иных аппаратов. Когда же накапливается определенный объем информации, довольно оперативно появляется новая машина», – полагает Кнутов.

«Серьезную роль играет и количество выпускаемых дронов. Как только нам удастся выйти на чуть более высокие показатели насыщенности фронта, продвижение российских военных в зоне СВО станет гораздо активнее, но все это должно идти в связке, например, со станциями РЭБ», – уверен аналитик.

«Я бы также отметил многообразие типов дронов в России. У нас ведь есть не только маленькие коптеры, которые в буквальном смысле умещаются на ладони, но и довольно крупные машины. Так, недавно был представлен беспилотник «Альтаир», – обращает внимание эксперт. «Это БпЛА с серьезным набором вооружений, оснащен современной электроникой и имеет возможность размещения управляемых бомб и связь через спутник. Это направление нам однозначно необходимо развивать в перспективе», – уверен спикер.

«Что касается малых коптеров, здесь необходимо уделять внимание базовой комплектации. Речь идет о заводских креплениях под мины. Ведь сейчас эти фиксаторы нередко делаются в небольших мастерских и становятся дополнением к уже выпущенному аппарату. Если устройство будет изготавливаться в новом формате, это, как минимум, сэкономит много времени», – рассуждает Кнутов. Военный эксперт Максим Климов добавляет:

«У «Скальпеля» есть ряд серьезных преимуществ в части применения его в зоне СВО. И одно из основных – это конечная стоимость аппарата. Дрон довольно эффективен, но при этом его цена значительно ниже высокотехнологичного, но очень дорогого «Ланцета».

«В целом же, мы наблюдаем динамичное развитие сферы беспилотной авиации. Делается это за счет новых технологий. Так, со временем у нас появляются малогабаритные двигатели, микроконтроллеры, современные средства связи и датчики. Все это позволяет создавать дроны значительно меньшего размера, чем ранее, но крайне эффективные», – продолжает собеседник.



«Также важными факторами в развитии сферы БпЛА являются их массовость и способность придания новых возможностей малым подразделениям и артиллерии. Для последней, в частности, повышается вероятность и количество успешных поражений целей», – обращает внимание аналитик.

«Вместе с тем, нам необходимо продолжать развитие и двигаться в сторону перевода новых технических возможностей в новые организационные формы, обеспечивающие эффективное применение дронов. Из истории мы знаем, что танки обрели свою мощь на войне только после того, как стали танковыми дивизиями. Аналогично и с беспилотниками – кто первым осознает это, тот и получит решающее преимущество на поле боя», – подчеркнул Климов. В свою очередь Денис Федутинов, специалист в области беспилотной авиации, отмечает:

«Стоимость продукта, разумеется, играет важную роль. Но этот вопрос нельзя сводить только к конечной цене аппарата».

«Если посмотреть на невысокоточное оружие, то оно нам кажется дешевым. С другой стороны, мы видим, сколько необходимо сделать выстрелов, чтобы поразить цель. А ведь каждый залп стоит денег. И тогда экономия становится абсолютно неэкономной», – подчеркивает специалист.

«И если мы будем просто гнаться за дешевыми дронами, то не известно, сколько денег будет тратиться на поиск и поражение цели. Тут необходим рациональный баланс между ценой и качеством», – замечает аналитик.

«Что примечательно, еще пару лет назад можно было сказать, что тенденции в области военного дела определяются развитием технологий. Например, мы видим усовершенствование в части микроэлектроники или радиоэлектроники и тогда у нас появляется возможность уместить весь функционал в меньшую оболочку», – рассуждает эксперт.

«С другой стороны, сейчас многое диктуется тем, как именно будет применено то или иное устройство. И тут уже встает вопрос – как развивается военная мысль в части тактики и стратегии применения вооружений. При умении правильно использовать имеющие ресурсы можно обойти даже технологически превосходящего противника», – заключил Федутинов.