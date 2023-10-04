Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.0 комментариев
Washington Post заявил о победе России в «битве дронов» над Украиной
Washington Post: Российские беспилотники побеждают украинские дроны в зоне СВО
ВС России побеждают в противостоянии беспилотников в небе над Украиной, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинского военного.
Боец ВСУ отметил, что эта битва похожа на шахматную партию, в которой побеждают ВС России, передает ТАСС.
Украинский военнослужащий добавил, что российским беспилотникам «сложно противостоять», так как ВС России используют дроны для поражения более мелких целей, зачастую применяются одновременно два устройства, а это указывает на достаточный запас БПЛА у Москвы.
Кроме того, по информации издания, одно из украинских подразделений по производству БПЛА производит и использует порядка 20 дронов ежедневно, при этом такого количества явно не хватает.
Ранее производитель Bayraktar заявил о планах построить на Украине завод по производству БПЛА.