Washington Post заявил о победе России в «битве дронов» над Украиной

Washington Post: Российские беспилотники побеждают украинские дроны в зоне СВО

Tекст: Александра Юдина

Боец ВСУ отметил, что эта битва похожа на шахматную партию, в которой побеждают ВС России, передает ТАСС.

Украинский военнослужащий добавил, что российским беспилотникам «сложно противостоять», так как ВС России используют дроны для поражения более мелких целей, зачастую применяются одновременно два устройства, а это указывает на достаточный запас БПЛА у Москвы.

Кроме того, по информации издания, одно из украинских подразделений по производству БПЛА производит и использует порядка 20 дронов ежедневно, при этом такого количества явно не хватает.

Ранее производитель Bayraktar заявил о планах построить на Украине завод по производству БПЛА.

