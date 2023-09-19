  • Миротворцы РФ начали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Карабаха
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    Мнения
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

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    Главные разочарования Украины в западном «чудо-оружии»

    Правда и победа

    Нажать для увеличения

    С самого начала СВО в Киеве много раз заявляли, что та или иная система вооружений, поставленная Украине «западными союзниками», даст ВСУ решающее преимущество на поле боя. Однако раз за разом и западные ракетные комплексы, и танки, и беспилотники не приносили киевскому режиму явного преимущества на поле боя. О самых переоцененных видах западного оружия на Украине – в нашей инфографике

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    Как сибирская нефть стала дороже эталона Brent

    Стоимость российской нефти ВСТО, которая экспортируется в Китай, превысила стоимость Brent. Однако эта ситуация не является аномалией, потому что легкая нефть ВСТО должна стоить дороже мирового эталона Brent. Эта ситуация показывает, что стоимость российской нефти как раз приходит в норму. Более того, сорт ВСТО приобрел важнейшее политическое значение. Подробности

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    Разоблачение в США преступления ВСУ стало сигналом Зеленскому

    Американская пресса обвинила ВСУ в нанесении удара по мирным жителям на рынке в Константиновке. Россия не раз заявляла о причастности Украины к трагедии, унесшей жизни 16 человек, однако офис Зеленского упорно перекладывал ответственность на Москву. О чем свидетельствует данная публикация, какие сигналы были отправлены Киеву и почему заокеанские СМИ заговорили об этом именно в день визита Зеленского в Вашингтон? Подробности

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    ВСУ под Клещеевкой подвели электронные карты

    Атаки противника у села Клещеевка отражены, заявляют в Минобороны России. Таким образом были опровергнуты утверждения главы киевского режима Зеленского о взятии этого населенного пункта. Почему Клещеевка и соседняя Андреевка стали в последнее время центром ожесточенных боев – и имеют ли они какое-либо стратегическое значение? Подробности

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    Страх перед Россией укрощает Румынию

    Румыния регулярно заявляет об обнаружении на своей территории обломков российских БПЛА – и, казалось бы, это может стать поводом для прямого военного вмешательства Бухареста (и всего НАТО) в украинский конфликт. Однако и румынское правительство, и руководство Североатлантического альянса реагируют на происходящее предельно сухо. Что заставляет их держать себя в руках в такой ситуации? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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