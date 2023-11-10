Песков назвал «искупление кровью» на поле боя путем к помилованию преступников

Tекст: Вера Басилая

Поводом для вопроса о помиловании преступников после их участия в СВО стали публикации в СМИ о помиловании Владислава Канюса, который был осужден за убийство студентки Веры Пехтелевой в Кузбассе в 2020 году.

Песков напомнил, что для помилования существует известная процедура – принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня, вплоть до федерального, после чего документы направляются президенту, передает ТАСС.

Он добавил, что «вторым путем к помилованию» может послужить искупление преступления кровью на поле боя.

Напомним, обвиняемый в убийстве своей бывшей девушки Владислав Канюс раскаялся в содеянном и принес извинения родственникам убитой Веры Пехтелевой.

Из показаний подсудимого следует, что с Верой Пехтелевой он познакомился в октябре 2016 года. В 2019 году молодые люди начали жить вместе, но начались бытовые конфликты, и Вера переехала в студенческое общежитие.

12 января 2020 года она приехала в бывшую квартиру, чтобы забрать вещи, молодые люди выпили, после чего подсудимый предложил девушке снова сойтись, однако она ему отказала.

После этого между обвиняемым и девушкой произошла драка, он задушил ее шнуром от утюга.

Ранее военный историк-медиевист и писатель Клим Жуков раскритиковал идею привлечения заключенных к участию в спецоперации.