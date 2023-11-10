Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Песков назвал «искупление кровью» на поле боя путем к помилованию преступников
Осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах под пулями, под снарядами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Поводом для вопроса о помиловании преступников после их участия в СВО стали публикации в СМИ о помиловании Владислава Канюса, который был осужден за убийство студентки Веры Пехтелевой в Кузбассе в 2020 году.
Песков напомнил, что для помилования существует известная процедура – принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня, вплоть до федерального, после чего документы направляются президенту, передает ТАСС.
Он добавил, что «вторым путем к помилованию» может послужить искупление преступления кровью на поле боя.
Напомним, обвиняемый в убийстве своей бывшей девушки Владислав Канюс раскаялся в содеянном и принес извинения родственникам убитой Веры Пехтелевой.
Из показаний подсудимого следует, что с Верой Пехтелевой он познакомился в октябре 2016 года. В 2019 году молодые люди начали жить вместе, но начались бытовые конфликты, и Вера переехала в студенческое общежитие.
12 января 2020 года она приехала в бывшую квартиру, чтобы забрать вещи, молодые люди выпили, после чего подсудимый предложил девушке снова сойтись, однако она ему отказала.
После этого между обвиняемым и девушкой произошла драка, он задушил ее шнуром от утюга.
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