Обвиняемый в громком убийстве студентки в Кемерово раскаялся

Обвиняемый в убийстве своей бывшей девушки Владислав Канюс раскаялся в содеянном и принес извинения родственникам убитой Веры Пехтелевой, его показания были оглашены судьей из материалов дела по ходатайству защиты Канюса, давать показания лично во время процесса он отказался.

«В содеянном я раскаиваюсь, убивать я ее не хотел, желаю принести свои извинения родственникам Веры», – зачитала показания Канюса судья Наталья Петрова, передает ТАСС.

Из показаний подсудимого следует, что с Верой Пехтелевой он познакомился в октябре 2016 года. В 2019 году молодые люди начали жить вместе, иногда, по словам Канюса, между ними случались бытовые конфликты. В декабре 2019 года пара поругалась, Вера переехала в студенческое общежитие.

12 января 2020 года она приехала в бывшую квартиру, чтобы забрать вещи, молодые люди выпили, после чего подсудимый предложил девушке снова сойтись, однако она ему отказала.

«Она меня стала оскорблять, нанесла мне пять ударов между ног, она стала бить меня первой, я разозлился, я ударил ее по голове», – заявил обвиняемый.

После этого между обвиняемым и девушкой произошла драка, он начал ее душить шнуром от утюга, что стало причиной смерти. Из показаний, подлинность которых Канюс подтвердил, следует, что в момент совершения убийства он был пьян.

Напомним, убийство 23-летней студентки произошло в Кемерово в январе 2020 года, однако получило широкую огласку лишь конце февраля нынешнего года по инициативе родственников и знакомых убитой девушки, которые не согласны с результатами расследования уголовного дела и предъявленным обвинением.

В ночь убийства в полицию поступило несколько звонков от жителей одного из домов с просьбой отправить группу реагирования, так как в одной из квартир драка и громко кричит о помощи женщина.

Дежурившие полицейские сигнал зарегистрировали, но не отправили группу на проверку информации. В результате потерпевшую убили, в отношении ее бывшего сожителя было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Обвинение полицейским Дмитрию Тарицыну и Михаилу Балашову предъявлено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), их уголовное дело 26 февраля начал рассматривать суд.