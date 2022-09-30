Историк раскритиковал идею привлечения заключенных к участию в спецоперации

Опыт Сталина, который выпустил и отправил заключенных в штрафные роты в годы Великой Отечественной войны, доказал неэффективность данных действий, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк-медиевист и писатель Клим Жуков, комментируя инициативу башкирского парламента привлекать граждан, находящихся в местах лишения свободы, к участию в специальной военной операции (СВО).

Курултай (парламент) Башкирии внес в Государственную думу законопроект о привлечении осужденных граждан к участию в «специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов страны», сообщает пресс-служба республиканского парламента. Согласно данной инициативе, осужденному по решению суда может быть предоставлена отсрочка от наказания в связи с участием в военных действиях: десять дней в колонии предлагается приравнять к одному дню в зоне конфликта.

«История показывает, что отправка заключенных в места боевых действий – это дополнительная нагрузка на экономику по отношению к простым людям. Во-первых, отбывающих наказание из мест заключения нужно организованно перевести под конвоем до тех мест, где их будут учить, а также до места службы, поскольку нет никаких гарантий, что они не разбегутся по дороге. Они преступники, у них уже есть некий бэкграунд, они доказали делом, что опасны для окружающих», – говорит Жуков.

Во-вторых, продолжает собеседник, осужденным необходимо будет организовать обучение, гарантируя постоянное питание, проживание и медицинское обслуживание. Кроме того, годных к службе заключенных не так много, наберется едва ли 1% от общей армии, поскольку среди заключенных есть пожилые, инвалиды, негодные к службе и женщины.

«Все это – голый популизм, потому что когда-то бывший глава СССР Иосиф Сталин тоже так делал. Он в самом деле некоторых заключенных по определенным статьям выпустил и отправил в штрафные роты в годы Великой Отечественной войны, что не дало никакого преимущества перед врагом. То, что предлагается, называется карго-культ, когда папуасы на острове, увидев американский самолет, строили такой же из соломы и ждали, когда из него появятся карго (полезные вещи в виде еды, инструментов и прочего)», – рассказывает историк.

Так же, по его мнению, будет и при принятии данного законопроекта. Однако он отмечает, что для узкого локального применения такие методы, как привлечение заключенных к боевым действиям, хороши. Например, в случаях, какого-нибудь переворота. Так, например, чилийский государственный и военный деятель Аугусто Пиночет освободил заключенных, которые согласились воевать на его стороне против Сальвадора Альенде, который на тот момент был президентом страны.

«Вот в таких случаях, как в Чили, это может быть эффективно, просто потому, что в короткий промежуток времени у вас оказывается с оружием сразу 10–20 тыс. человек, что огромная сила в рамках государственного переворота, особенно учитывая, что эту силу нужно бросить только на столицу. Но если мы имеем в виду противодействие в регулярном военном строю такой же регулярной военной силе, то нужно понимать, что это невыгодно», – считает Клим.

Он приводит еще один пример неудачного привлечения осужденных к боевым действиям. В 1904 году на Сахалине каторжники обороняли русскую землю от внезапно напавших японцев. За счет того, что на момент наступления вражеских войск на острове было недостаточно солдат, было принято решение привлечь заключенных. Тем не менее в результате японским войскам все-таки удалось захватить Сахалин ценой минимальных потерь. Основными причинами поражения русских войск были низкое моральное состояние личного состава из-за большой доли каторжников, которые пошли в войска лишь чтобы получить снижение срока, не были обучены военному делу.

Ранее первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что полностью поддерживает предложение башкирского парламента привлекать осужденных к участию в специальной военной операции. Он подчеркнул, что любой осужденный наряду с другими гражданами может проявить желание защищать Родину.

В середине сентября в Сети появилось видео с человеком, выглядящим как российский бизнесмен Евгений Пригожин. Видеозапись была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео представился представителем группы «Вагнер» и описал условия работы на нее в обмен на помилование. В компании «Конкорд», которая принадлежит Пригожину, признали, что человек на видео «чудовищно похож» на бизнесмена и проинформировали, что ни компания, ни Пригожин не имеют никакого отношения к «Вагнер».

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