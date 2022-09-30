Депутат Госдумы Луговой: Любой осужденный может проявить желание защищать Родину

Защита своей Родины – это право и обязанность любого гражданина, в том числе осужденного, поэтому заключенные также могут проявить желание защищать свою страну, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой, комментируя инициативу башкирского парламента привлекать граждан, находящихся в местах лишения свободы, к участию в специальной военной операции (СВО).

Курултай (парламент) Башкирии внес в Государственную думу законопроект о привлечении осужденных граждан к участию в «специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов страны», сообщает пресс-служба республиканского парламента. Согласно данной инициативе, осужденному по решению суда может быть предоставлена отсрочка от наказания в связи с участием в военных действиях: десять дней в колонии предлагается приравнять к одному дню на боях.

«Предложение парламента Башкирии о внесении изменений в Уголовный кодекс для того, чтобы создать и обеспечить правовые условия участия осужденных за уголовные преступления в специальной военной операции, считаю вполне концептуальным, нормальным и адекватным. Защита своей Родины – это право и обязанность любого гражданина. Поэтому любой осужденный может проявить желание защищать свою страну», – говорит Луговой.

При этом, по его словам, необходимо учитывать, что участие в боевых действиях может быть учтено как смягчающее обстоятельство и при вынесении гражданину приговора, и при уже вынесенном приговоре. Во-втором случае собеседник предлагает предоставить отсрочку наказания. Если же человек уже осужден и находится в местах лишения свободы, то при его участии в СВО должно учитываться время нахождения в зоне боевых действий.

«В этом же законопроекте определяется по каким тяжким статьям осужденные не могут участвовать в СВО, что вполне себе оправданно. Для любых критиканов, которые орут о том, что нельзя привлекать заключенных, я хочу обратить внимание на то, что заключенные – не бесправные люди. Заключенные – граждане, которые оступились и отбывают наказание в местах лишения свободы с целью перевоспитания, чтобы человек подумал о том, что совершил и исправил свое положение», – объясняет депутат.

Минусов данной инициативы он не видит. Более того, он не считает, что осужденные могут оказаться «ненадежными бойцами». «А где уверенность, что надежность будут проявлять просто мобилизованные люди?» – задается вопросом Луговой, обращая внимание на то, что после отбытия наказания люди снова выходят на свободу и спокойно живут в обществе, наравне с другими гражданами Российской Федерации, поэтому им ничего не мешает при желании принять участие в СВО.

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