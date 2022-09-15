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Компания Пригожина отреагировала на видео с «чудовищно похожим» на него человеком
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В пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» прокомментировали видео с похожим на него человеком, отметив «чудовищное» сходство.
«Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого (…) у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же, как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи», – говорится в сообщении «Конкорда» на странице в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении уточняется, что Пригожин в настоящее время находится в командировке.
Ранее в Сети появилось видео с человеком, похожим на Пригожина. Видеозапись была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы «Вагнер» и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.
Напомним, принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» информировала, что бизнесмен не имеет отношения к группе «Вагнер», «не финансирует и не следит за информацией об их местоположении».
На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге
По гидротехническим сооружениям Кривого Рога нанесен ракетный удар, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Подтвердил удары и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает РИА «Новости».
Отмечаеся, что Кривой Рог – родной город президента Владимира Зеленского.
Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся «по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города».
В Сети публикуют новые кадры последствий ракетного удара по Кривому Рогу: из-за подъема уровня воды в реке Ингулец смывает понтонные переправы, а также повреждена дамба на Карачуновском водохранилище.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. По данным военкоров, в результате ночных ударов по объектам энергогенерации сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины.
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Автомобиль президента Украины Владимира Зеленского, а также машины сопровождения попали в ДТП в Киеве, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Никифоров сообщил в соцсетях, что «в Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения». По словам пресс-секретаря, «медики, которые сопровождают» Зеленского, «оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой.
Как сообщил Никифоров, Зеленского «осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено». «Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря.
Напомним, накануне Зеленский опубликовал фотографии из города Изюма Харьковской области. На одном из опубликованных Зеленским фото из Изюма запечатлен украинский военнослужащий. Он стоит спиной к Зеленскому, у него на экипировке на спине эмблема дивизии СС «Мертвая голова».
Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС на экипировке
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Изюма с украинским военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на экипировке.
На одном из опубликованных Зеленским фото из Изюма запечатлен украинский военнослужащий. Он стоит спиной к Зеленскому, у него на экипировке на спине эмблема дивизии СС «Мертвая голова», передает РИА «Новости».
Ранее в своем Telegram-канале Владимир Зеленский опубликовал свои фотографии в окружении украинских военных. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с нацистской символикой. Девятого мая он разместил публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото к иллюстрации изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.
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Россия собралась выкинуть на свалку истории «порядок, основанный на правилах»
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Посол России в США Анатолий Антонов предостерег от поставок Украине ракет, способных поразить российские города, а также заявил о необходимости выкинуть на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах».
Антонов выразил озабоченность в связи с тем, что «Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 км», передает РИА «Новости».
По его словам, «если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города», объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. Посол указал, что украинские войска регулярно «нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые считали частью Украины». «Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике», – заявил он.
Как подчеркнул Антонов, «если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся применят их» и против территории России, а «подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние».
Антонов считает, что «науськивание Вашингтоном Киева против России» – «очевидный факт». Если США «удовлетворят все безумные запросы» Киева, это «не приведет к реальным переменам на фронтах», заверил он, добавив, что «говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю».
При этом посол подчеркнул, что «речь уже не об оборонительном, а о наступательном вооружении», поскольку «никогда истребители, дальнобойные ракетные системы, танки не относились к оборонительным вооружениям». Антонов сказал, что США «все больше втягиваются в пучину украинского кризиса», а также «подстрекают партнеров по альянсу».
Антонов указал, что «никаких разговоров о необходимости начать переговоры сегодня нет», если они и звучат, «то либо шепотом, либо сквозь зубы», зато громко звучат призывы «больше оружия, бить сильнее по союзным войскам».
«Якобы текущая ситуация предоставляет Украине лучшие переговорные позиции, невзирая на то, какова их цена. Основная цель – любыми средствами нанести России поражение, а впоследствии не дать ей возможность играть ключевую роль на международной арене. А если получится, расчленить на части», – сказал посол.
Он заявил, что Россия в ответ должна «продолжать работать, поддерживать армию и флот в выполнении задач». «Никакого сомнения в том, что мы добьемся победы, у нас нет», – сказал он. Дипломаты также продолжат работу, «несмотря на угрозы и провокации», заявил Антонов. «Задача – добиться цементирования основ многополярного мироустройства, выкинув на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах», – сказал Антонов.
Напомним, Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах».
МИД России указывал, что Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах.
На Запорожской АЭС задержан корректировщик огня ВСУ
В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ, он являлся сотрудником Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Задержан корректировщик в Энергодаре, был сотрудником Запорожской АЭС. По имеющейся информации, давал информацию за деньги, но затем раскаялся, сказал, что бесплатно и больше такого не повторится», – сказал Рогов в беседе с ТАСС.
Ранее в Запорожской области сообщали, что украинские спецслужбы активно создавали агентурную сеть среди работников ЗАЭС, спящих агентов на станции по-прежнему может быть много.
Кадыров: Мы нигде и никуда не отступаем
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Сообщения об отступлении союзных войск на Украине не соответствуют действительности и являются провокациями, инициированными Западом, комментаторам в интернете не следует «махать шашкой», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что российские военные не могут позволить себе «без разбора стрелять по всем подряд», чтобы «утолить маниакальные желания диванных невежд».
«Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике», – указал глава республики.
Российское военное руководство понимает военное дело и «дает противнику делать то», что выгодно российской стороне, подчеркнул Кадыров.
«Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котел, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы», – пояснил он.
Глава Чечни призвал помогать добровольцам или самим становиться добровольцами, восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях и в Донбассе.
«Будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам, хотя никто не обязывал и приказа такого не давал. Я сам вызвался помогать и пытаюсь сделать это максимально эффективно», – указал он.
Кадыров призвал «не махать шашкой на диване», а найти нужные слова поддержки бойцов и «помолиться за них, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что на Горловском направлении пресечена попытка прорыва вооруженных сил Украины.
Зеленский опубликовал фото поездки в Изюм
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии из города Изюма Харьковской области.
В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал свои фотографии в окружении украинских военных. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Кроме того, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ, вместе с Зеленским Изюм посетил замруководителя его офиса Кирилл Тимошенко, а также замминистра обороны Анна Маляр и командующий сухопутных войск Александр Сырский.
В пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что людей эвакуируют из Изюма, Шевченково, Балаклеи и Купянска. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности.
Во вторник стало известно, что около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России.
Массированными огневыми ударами за сутки уничтожено до 620 украинских военных
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На Николаевско-Криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области уничтожены восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новоселка и Времевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 250 украинских военнослужащих и более 20 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполья Запорожской области уничтожено до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.
В Харьковской области в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники», – отметил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по боевым позициям и пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной бригады, 9-го полка нацгвардии, 56-й и 61-й мотопехотных бригад ВСУ, 103-й бригады территориальной обороны, нацформирования «Кракен» в районах населенных пунктов Зоряное, Николаевка, Кривая Лука и Рай-Александровка ДНР, Камышеваха Запорожской области и Терновка Николаевской области.
Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в ДНР, городов Харькова и Изюма Харьковской области.
В районе населенного пункта Красный Лиман ДНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», – отчитались в Минобороны.
«В районах Лепетихи и Лозового Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту», – сообщил Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Максима Горького, Украинка Херсонской области и Светлое Запорожской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе Александровки Херсонской области.
Кроме того, за сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь снарядов РСЗО «Ольха» в районах Киселевки, Бургунки Херсонской области и города Донецка, а также 26 снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Музыковка, Новая Каховка, Весёлое, Раковка, Томарино, Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка ДНР» – перечислили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что потери ВСУ за сутки превысили 800 человек.
Россия выступила против видеообращения Зеленского на Генассамблее ООН
Россия не поддерживает решение позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому записать видеообращение для Генеральной Ассамблеи ООН, это нарушение правил, заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Это очередное нарушение правил, которые мы (страны-члены ООН) установили. Зеленский прекрасно путешествует по стране, вчера посещал регионы страны, а сюда [на Генассамблею] не может приехать. Если не можете приехать, значит направьте своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение», – приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что «мы не поддерживаем это решение».
Ранее в Нью-Йорке генсек ООН Антониу Гутерриш и председатель сессии венгерский дипломат Чаба Кереши открыли 77-ю сессию Генассамблеи организации.
Кремль опроверг слухи о «проекте соглашения» между Москвой и Киевом перед началом СВО
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал совершенно неверными сообщения Reuters о том, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине якобы обеспечил согласие Киева не вступать в НАТО, но договоренность была отвергнута.
«Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Reuters во вторник со ссылкой на свои источники выступило с утверждением, что Козак «заключил предварительное соглашение» с украинскими властями в начале спецоперации. В рамках договоренности, по данным источников агентства, Киев обязывался удовлетворить основное требование российской стороны и не вступать в Североатлантический альянс. Однако российские власти, как говорится в публикации, якобы отвергли предлагаемое соглашение.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В Херсонской области заявили об отражении атаки украинского десанта
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Атака украинского десанта через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря на Херсон и область была отражена, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
«Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы... [пытались] проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря и пройти [в Херсонскую область], но атака была купирована, нацисты были уничтожены», – сказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live». Его слова передает РИА «Новости».
Стремоусов уточнил, что при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области были уничтожены около 120 украинских военных.
«В Железный порт никто не высаживался, высадились исключительно в районе Очакова на Кинбурнскую косу, эта коса – часть Николаевской области, и там до Очакова пять километров, поэтому возможность такая была у них, но они были сразу замечены и уничтожены», – добавил он.
«Это была бессмысленная акция, их сразу заметили», – подчеркнул замглавы администрации региона.
«Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально», – добавил он.
Накануне Министерство обороны опубликовало видеокадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.
11 сентября в Минобороны сообщили, что военнослужащие ВДВ в ходе проведения спецоперации уничтожили подразделение пехоты вооруженных сил Украины.
Военкор Сладков предложил два метода обучения «крепких командиров»
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Специальную военную операцию на Украине нужно использовать для увеличения числа «крепких полевых командиров», заявил российский журналист Александр Сладков, предложив «два метода обучения».
Сладков пояснил в Telegram, что «вкладывает в это понятие такие качества, как боевой опыт, желание воевать, стремление к профессиональному и кадровому росту, высокий уровень оценки ВВК (военно-врачебной комиссии)».
По его мнению, следует «применить два метода обучения отобранных кандидатов на офицерскую должность и звание». Первый – «трехмесячные курсы для младших лейтенантов с последующим назначением на должности командиров взводов». Второй – «ускоренное высшее офицерское образование (год обучения, год боевых действий, два года окончания обучения и получение диплома (такая форма была в ВИИЯ – военном институте иностранных языков)».
«И там и там факультеты: общевойсковой, артиллерийский, танковый, разведывательный, инженерно-саперный», – добавил он, заявив, что «запускать надо срочно».
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
В Херсоне заявили о постоянном росте числа украинских военнопленных
Число пленных украинских военных на херсонском направлении постоянно увеличивается, их приходится спасать, заявил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Количество военнопленных постоянно увеличивается, более того, мы вытаскиваем их с поля боя и, честно говоря, относимся к ним по-человечески. <…> Мы даем им шанс выжить», – сказал он, сообщает ТАСС.
Ранее Стремоусов сообщал, что ВСУ нанесли удар по паромной переправе через Днепр, установленной после повреждения Антоновского моста.
Во вторник Стремоусов заявлял, что направлявшиеся в Херсон и попавшие в плен украинские диверсанты теперь получают медицинскую помощь.
Замкомандира батареи заявил о способности С-300В перехватить ракеты HIMARS
Российские ЗРС С-300В в ходе спецоперации на Украине перехватывают ракеты, выпущенные американскими РСЗО HIMARS, сообщил заместитель командира батареи с позывным «Ракета».
Военнослужащий заявил: «В основном работаем по типу цели – аэродинамическая, баллистическая. А так встречаются разные: и вертолеты, и беспилотники, также бывают ракеты типа HIMARS», – передает ТАСС.
«Система может до 200 километров распознать и сопровождать цель. Нет такого, чтобы там туча или что-то еще другое. Она конкретно видит», – приводит его слова «Звезда».
Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов ЗРС С-300В на Украине. На них видно, как расчет выдвигается к заданной точке, обнаруживает цель и осуществляет пуск ракеты по ней.
Напомним, вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель».
Госдеп объяснил нежелание объявлять Россию «спонсором терроризма»
Администрация США обсуждает с Конгрессом санкции, которые можно ввести против России вместо включения ее в список стран, являющихся, по мнению Вашингтона, «спонсорами терроризма», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс сказал, что обсуждаются «шаги, которые были бы надлежащими и, что важно, эффективными для использования». Он подчеркнул, что возможны «непреднамеренные последствия, которые могут возникнуть в результате внесения России в список стран – спонсоров терроризма».
Администрация США полагает, что найдутся «более точечные подходы» для привлечения России «к ответственности» и навязывания ей «масштабных издержек» без «нежелательных последствий», передает ТАСС.
По словам Прайса, власти США слышали от неправительственных организаций заявления об их «искренней и глубокой обеспокоенности». Организации считают, что внесение России в список стран – спонсоров терроризма» отрицательно скажется на их способности «оказывать гуманитарную помощь на Украине» и может навредить «зерновой сделке».
Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает тот факт, что президент США высказался против признания России «страной – спонсором терроризма». Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, комментируя инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма», сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.