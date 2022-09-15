Компания Пригожина отреагировала на видео с «чудовищно похожим» на него человеком

В пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» прокомментировали видео с похожим на него человеком, отметив «чудовищное» сходство.

«Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого (…) у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же, как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи», – говорится в сообщении «Конкорда» на странице в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что Пригожин в настоящее время находится в командировке.

Ранее в Сети появилось видео с человеком, похожим на Пригожина. Видеозапись была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы «Вагнер» и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.

Напомним, принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» информировала, что бизнесмен не имеет отношения к группе «Вагнер», «не финансирует и не следит за информацией об их местоположении».