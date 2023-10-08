Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.3 комментария
Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
Самое страшное оружие российской армии – «Солнцепек», считает попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко.
Он рассказал РИА «Новости», что не попадал под обстрел «Солнцепека», но видел последствия.
«Нас выводили, а над нашими позициями его запустили», – пояснил Мельниченко.
Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.