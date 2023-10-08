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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Россия пробивается, как и 200 лет назад

    Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Турция включилась в борьбу против русского атома

    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    25 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    46 комментариев
    8 октября 2023, 15:25

    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России

    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Самое страшное оружие российской армии – «Солнцепек», считает попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко.

    Он рассказал РИА «Новости», что не попадал под обстрел «Солнцепека», но видел последствия.

    «Нас выводили, а над нашими позициями его запустили», – пояснил Мельниченко.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

    5 октября 2023, 21:50
    Путин сказал, где остановится спецоперация

    Путин рассказал, где остановится специальная военная операция

    Путин сказал, где остановится спецоперация
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай», говоря о том, каких рубежей России нужно достичь в ходе СВО.

    «По поводу, где нам остановиться. Вы знаете, что дело не в территориях, а в гарантии безопасности народов России и российского государства», – приводит РИА «Новости» слова президента.

    «Это более сложный вопрос, чем какая-то территория, – подчеркнул Путин. – Дело в безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы считаем их своими людьми. Это сложный вопрос, требующий разговора».

    Ранее Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО.

    Коментарии (69)
    7 октября 2023, 05:56
    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России

    Экс-президент США Трамп: Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России

    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что для сохранения Украины Киеву следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.

    Трамп заявил в интервью порталу Just the News, что «мог бы договориться о сделке». Как считает 45-й президент США, Киеву «можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», «тогда можно было бы сохранить страну», передает ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что позиция администрации президента США Джо Байдена, заключающаяся в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, «приведет к третьей мировой войне». Политик также выступил с утверждением, если бы он сохранил за собой пост президента США, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.

    Напомним, в середине сентября Трамп заявлял, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказалась от части территорий.

    Коментарии (91)
    7 октября 2023, 20:54
    СМИ сообщили о сложном положении Зеленского из-за сработавшего «плана» Путина

    YS: Зеленский оказался в сложном положении из-за «плана» Путина по усталости Запада от Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе сократит помощь Украине, Владимир Зеленский оказался в ужасном положении, отмечает Yeni Safak.

    Издание пишет, что угроза срыва военной помощи Украине отрицательно скажется на притязаниях США на мировое лидерство. Авторы публикации заявляют, что на Западе столкнутся со сценарием, когда сбудутся предсказания России о том, что США устанут от Украины и потеряют к ней интерес, передает РИА «Новости».

    Журналисты также указывают, что общественность чаще задает вопросы о целесообразности защитить границу Украины, в то время, как США не могут обезопасить свою границу с Мексикой. Также отмечается, что в Киеве процветает коррупция, а американская помощь используется не по назначению.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева.

    Коментарии (4)
    5 октября 2023, 20:46
    Путин заявил о продвижении российских войск в зоне СВО

    Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в среду продвинулись и улучшили свое положение на 12 участках в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    Путин отметил, что Вооруженные силы России чувствуют себя уверенно на линии соприкосновения и двигаются по многим направлениям, передает ТАСС.

    «Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера (продвинулись) по всей линии соприкосновения на 12 участках», – сообщил российский лидер. Он добавил, что «это называется просто улучшение своего положения на поле боя».

    Президент также сообщил, что за год около 350 тыс. человек подписали контракты с Министерством обороны России. Он отметил, что это говорит о доверии людей к политике страны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО.

    Коментарии (12)
    6 октября 2023, 09:03
    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта бомбардировщиков Су-34

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Шойгу отметил востребованность выпускаемой заводом продукции. Су-34, по словам министра, является «основной рабочей лошадью». Бомбардировщики ежедневно совершают по пять-шесть вылетов, приводятся его слова в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны призвал «поджаться, поторопиться». «У нас же есть предприятия, которые в этом году вышли на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», – поставил задачу Шойгу.

    Директор завода Александр Панасенко сообщил руководителю Минобороны, что на предприятии «научились делать все». Есть, по его словам, замены головной части, имеется практический опыт ремонта хвостовой части, а также ремонта булей, что является самым сложным ремонтом.

    На Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, как сообщили в Минобороны, глава военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, которое входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и осуществляет серийный выпуск, ремонт и модернизацию Су-34.

    Ранее Шойгу сообщал, что в 2023 году российская оборонная промышленность увеличила выпуск боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом 2022 года.

    Коментарии (46)
    7 октября 2023, 21:20
    Украинский солдат рассказал о мастерстве российской армии

    Солдат ВСУ Солонько отметил высокое мастерство российской армии

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия пресекает все попытки ВСУ развернуть масштабные боевые действия, мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций, рассказал украинский боец Александр Солонько изданию The New voice of Ukraine.

    Солонько рассказал, что на фронте российские беспилотники «Орлан» не дают возможности спрятаться и скрытно перебросить силы и средства ВСУ, а совершить какую-либо атаку или вылазку можно только ночью, и то не всегда, потому что российские войска замечают любое движение, передает РИА «Новости».

    По его словам, серьезная проблема заключается в отсутствии у ВСУ превосходства в воздухе, каждый день «бомбы падают на головы».

    Солдат ВСУ считает, что российская армия мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций.

    Ранее Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной.

    Коментарии (0)
    6 октября 2023, 07:00
    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя

    Глава Севастополя Развожаев: ЧФ в пятницу ночью отразил атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола

    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Силы Черноморского флота (ЧФ) в пятницу ночью отразили атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Губернатор пояснил в своем Telegram-канале около 4.00 пятницы, что громкие звуки, которые слышны в районе Северного мола, – это расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, по предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров.

    Напомним, 15 сентября Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.

    Коментарии (13)
    7 октября 2023, 07:36
    Получены сведения о минировании Кременчугской ГЭС для провокации против России

    РИА «Новости»: ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинения в атаке ВС России

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую ГЭС для провокации против России по «каховскому сценарию», сообщил представитель российских силовых структур.

    По словам источника, от украинских военнослужащих, охраняющих периметр Кременчугской электростанции, получены сведения о минировании и возможном подрыве ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения в атаке ВС России, передает РИА «Новости».

    Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодск Кировоградской области, плотина станции образует Кременчугское водохранилище. По плотине проходят автомобильная и железная дороги. Суммарная мощность 12 турбин Кременчугской ГЭС равна 700 мегаватт.

    Напомним, 6 июня в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.

    Коментарии (14)
    8 октября 2023, 05:24
    В ДНР сообщили об успешных атаках почти на всех направлениях

    Советник главы ДНР Гагин сообщил об успешных атаках российских войск почти на всех направлениях в республике

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР российские войска «за последние дни и за истекшие сутки» успешно атаковали почти на каждом направлении, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    Гагин заявил, что российские войска «не только отражали наступление противника по всей линии фронта, но и практически на каждом из направлений переходили в контратаку», передает РИА «Новости».

    Также, по его словам, «по всей линии фронта» удары наносили российские артиллерия и авиация. В частности, активно наносились удары на Угледарском и Артемовском направлениях. Кроме того, происходит «активное и вполне успешное» продвижение «на отдельных направлениях, в том числе на Купянском».

    Напомним, российские войска улучшили свое тактическое положение на Южно-Донецком направлении, заняв более десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

    Коментарии (12)
    6 октября 2023, 11:12
    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Рогов: Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении и продвинулись на несколько сотен метров около Старомайорского, Приютного и Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России продвинулись возле Урожайного и Старомайорского, освободив по несколько сотен метров и взяв несколько вражеских опорников. Враг выбит с позиций, на которых закрепился накануне, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на севере от Приютного российские силы также продвинулись, в итоге после нескольких неудачных атак на этом направлении ВСУ отказались от активных действий.

    Ранее Рогов рассказал, что российские подразделения на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного.

    Коментарии (3)
    7 октября 2023, 16:58
    В Британии предсказали завершение конфликта на Украине зимой

    Бывший агент MI6 Крук: Конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования

    В Британии предсказали завершение конфликта на Украине зимой
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае прекращения финансирования Украины конфликт может завершиться уже зимой, заявил экс-сотрудник MI6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Крук считает, что «нынешний этап конфликта» подойдет к концу этой зимой, если не будет финансирования. Он напомнил, что госдолг США растет, если Белый дом продолжит выделять огромные средства Украине, то ситуация станет критической в том числе и для всей Европы, передает РИА «Новости».

    Бывший агент британской разведки также добавил, что у ВСУ заканчивается живая сила и оружие, нечем платить зарплату военным, портится погода, что затруднит передвижение армии.

    Ранее газета Washington Post сообщила, что западные чиновники на фоне провала контрнаступления ВСУ призывают работников СМИ не делать на этом акцент.

    Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине нового пакета военной помощи.

    До этого в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Коментарии (7)
    7 октября 2023, 09:18
    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов»

    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов» в ближайшее время

    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Первые поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» производства АО «Красмаш» ближайшее время поступят на боевое дежурство, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что в данный момент проходят строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта на завершающем этапе, передает ТАСС.

    АО «Красмаш» посетил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу, где заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству комплекса «Сармат».

    «Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны», – отметил он, подчеркнув, что в данный момент решается задача по оснащению первого ракетного полка комплексом «Сармат».

    Как сообщил гендиректор АО «Красмаш» Александр Гаврилов, на предприятии большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров. Он также выделил наличие большого количества молодых людей с хорошим образованием и квалификацией, которые последнее время приходят на завод.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

    Коментарии (23)
    6 октября 2023, 15:14
    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении, а США торопят его.

    По словам Лукашенко, США упрекают Киев в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы, передает РИА «Новости».

    «Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте, и побольше туда молодежи бросайте», – сказал глава Белоруссии.

    По мнению Лукашенко, ВСУ «увязли в своем контрнаступлении», фронт и линия соприкосновения стоят на месте. «Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили 4-8 недель», – добавил президент.

    Ранее западные СМИ писали о том, что на Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (3)
    7 октября 2023, 15:20
    Пострадавший при подрыве секретарь отделения ЕР скончался от ран в Новой Каховке
    Пострадавший при подрыве секретарь отделения ЕР скончался от ран в Новой Каховке

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов скончался от ран, полученных при подрыве его автомобиля, сообщили в оперштабе администрации города.

    Представитель оперштаба сообщил, что Владимир Малов умер от полученных при подрыве его автомобиля ран в 14.40, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что около 9.30 произошел подрыв автомобиля исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимира Малова, он в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

    Коментарии (6)
    6 октября 2023, 01:59
    В столице Украины прогремел взрыв

    «Страна.ua»: В столице Украины прогремел взрыв

    Tекст: Антон Никитин

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Киеве.

    Как сообщило украинское издание в своем Telegram-канале, воздушная тревога в городе не объявлялась.

    Также сообщается о взрывах в Николаеве. По версии издания, предварительно, причиной взрывов стала работа ПВО. Горожан призвал укрыться в убежищах.

    Накануне украинский президент Владимир Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США.

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