Стало известно о безуспешных попытках ВСУ подойти к позициям ВС России под Херсоном

ВСУ безуспешно пытаются подойти к позициям ВС России под Херсоном с помощью применения дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, как правило, после артподготовки ВСУ начинают запускать беспилотники, чтобы обеспечить себе подход к российским позициям, атакуя личный состав военнослужащих, но у них не получается, передает ТАСС.

Декстер отметил, что ВСУ сейчас массово используют одноразовые летательные аппараты.

«У них появились подразделения, обеспеченные по последнему слову техники. Есть у них и разведывательные БПЛА. Они одноразовые, снаряжаются взрывчатыми элементами, наносят поражающий эффект на нашу бронетехнику, на транспорт и на личный состав», – добавил он.

Ранее командир штурмового отряда рассказал о «мясных штурмах» ВСУ в Херсонской области.