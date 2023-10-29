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Стало известно о безуспешных попытках ВСУ подойти к позициям ВС России под Херсоном
ВСУ безуспешно пытаются подойти к позициям ВС России под Херсоном с помощью применения дронов
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют беспилотники на линии соприкосновения в Херсонской области, чтобы создать безопасный подход к позициям сил РФ, однако подобные попытки не приносят результата, сообщил командир штурмового отряда Декстер.
По его словам, как правило, после артподготовки ВСУ начинают запускать беспилотники, чтобы обеспечить себе подход к российским позициям, атакуя личный состав военнослужащих, но у них не получается, передает ТАСС.
Декстер отметил, что ВСУ сейчас массово используют одноразовые летательные аппараты.
«У них появились подразделения, обеспеченные по последнему слову техники. Есть у них и разведывательные БПЛА. Они одноразовые, снаряжаются взрывчатыми элементами, наносят поражающий эффект на нашу бронетехнику, на транспорт и на личный состав», – добавил он.
Ранее командир штурмового отряда рассказал о «мясных штурмах» ВСУ в Херсонской области.