Командир штурмового отряда рассказал о «мясных штурмах» ВСУ в Херсонской области

Командир отряда «Декстер»: ВСУ вынуждены идти на «мясные штурмы» на левобережье Херсонской области

Tекст: Вера Басилая

Офицер рассказал, что для преодоления Днепра ВСУ нужно высадить пехоту, которая обеспечит безопасное налаживание понтонов для переброски основных сил, но высадка таким количеством личного состава, чтобы обеспечить прорыв на любом направлении, невозможна, передает ТАСС.

По словам Декстера, ВСУ формируют группы по три человека, работая либо шестерками, либо по двенадцать человек. Командир рассказал, что украинские военные стараются действовать в тумане, который повсеместно на берегу, но безрезультатно.

Кроме того, российские военные отмечают странное состояние украинских военных, когда наблюдают за ними с коптера.

«Когда их минами забрасываешь, они пытаются дальше идти - это ненормально ни психологически, ни физически. Ты видишь, как человека сечет осколками, а он пытается куда-то дальше идти, это больше похоже на наркотическое опьянение», – заявил Декстер.

Ранее в четверг соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку украинских военных высадиться на остров Алешкинский.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки украинских войск форсировать Днепр обречены, никаких возможностей для развития тактического успеха у противника нет.