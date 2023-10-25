В России попытки ВСУ форсировать Днепр назвали обреченными

Губернатор Херсонской области Сальдо: Попытки ВСУ форсировать Днепр обречены

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, некоторые медиа пишут, что украинские формирования накопили на правом берегу много живой силы, техники и переправочных средств якобы для форсирования Днепра. Сальдо добавил, что посоветовал бы не выдавать свои домыслы за факты, поскольку наши военные готовы сорвать планы противника, а форсировать они хотели еще в августе или даже еще раньше, но как-то все не задается, передает РИА «Новости».

По его словам, на данный момент отдельные мелкие группы ВСУ могут прятаться на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки и на дачах у Антоновского моста, но оттуда их выбивают российские войска.

«В остальных населенных пунктах на левом берегу боевиков киевского режима нет. Никаких возможностей для развития тактического успеха у них не существует. Все тропинки находятся под нашим огневым контролем, дороги наши бойцы контролируют непосредственно», – подчеркнул Сальдо.

Ранее Российские силы пресекли высадку ВСУ в районе ж/д моста в Херсонской области.