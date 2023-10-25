Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.6 комментариев
В России попытки ВСУ форсировать Днепр назвали обреченными
Губернатор Херсонской области Сальдо: Попытки ВСУ форсировать Днепр обречены
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки украинских войск форсировать Днепр обречены, никаких возможностей для развития тактического успеха у противника нет.
По его словам, некоторые медиа пишут, что украинские формирования накопили на правом берегу много живой силы, техники и переправочных средств якобы для форсирования Днепра. Сальдо добавил, что посоветовал бы не выдавать свои домыслы за факты, поскольку наши военные готовы сорвать планы противника, а форсировать они хотели еще в августе или даже еще раньше, но как-то все не задается, передает РИА «Новости».
По его словам, на данный момент отдельные мелкие группы ВСУ могут прятаться на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки и на дачах у Антоновского моста, но оттуда их выбивают российские войска.
«В остальных населенных пунктах на левом берегу боевиков киевского режима нет. Никаких возможностей для развития тактического успеха у них не существует. Все тропинки находятся под нашим огневым контролем, дороги наши бойцы контролируют непосредственно», – подчеркнул Сальдо.
Ранее Российские силы пресекли высадку ВСУ в районе ж/д моста в Херсонской области.