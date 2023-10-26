Российские силы пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Алешкинский

Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.10 комментариев
Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.8 комментариев
ТАСС: 24 самолета ВСУ были сбиты системами С-400 в связке с самолетом ДРЛО А-50
«Россия в ходе СВО использовала ЗРС С-400 «Триумф» в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что обеспечило успех применения системы по авиации противника», – сообщил источник ТАСС.
В ведомстве добавили, что огонь ЗРС С-400 велся на максимальную дальность по целям, находившимся в этот момент на высоте примерно 1 тыс. метров. Он уточнил, что применялись для поражения новые боевые части зенитных управляемых ракет.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил ранее в среду, что российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни.
Министр Шойгу: ВС России при помощи новых комплексов сбили 24 самолета ВСУ за пять дней
Министр обороны России во время встречи с военнослужащими, представленными к госнаградам, обратил их внимание на большие потери за последнюю неделю боевых самолетов ВСУ при помощи новых комплексов, передает ТАСС.
Шойгу также наградил медалями «Золотая Звезда» командиров бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов полковника Михаила Гудкова и полковника Олега Власова за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника.
Кроме того, он поздравил российских военнослужащих подразделений группировки «Восток» с государственными наградами, отметив их достойную службу Отечеству.
Ранее военные эксперты объяснили, как российская ПВО сбила десять украинских МиГ-29.
Военкоры показали уничтожение FPV-дронами наступающих танков Leopard у Работино
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовано два видео. На первом показано, как российский дрон стоимостью 30 тыс. рублей смог уничтожить немецкий танк Leopard за миллионы евро, на втором видео – такой же танк поражен беспилотником в том же месте.
Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.
РИА «Новости»: Российский спецназ применил под Клещеевкой против ВСУ «тактику загнанного зверя»
По словам военного, при обнаружении противника сначала открывается огонь из 82-миллиметрового миномета, который загоняет его в окопы или блиндажи, затем применяются минометы калибра 120 мм, передает РИА «Новости».
«80-м подгоняем в эту точку, а 120-м добиваем», – сказал боец.
Накануне тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.
По словам Варлей, от исхода спецоперации зависит существование России, пишет Газета.ru. Она отметила, что всем хотелось бы жить в мире, дружбе и любви, но события стали развиваться таким образом, что «кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают».
По словам Варлей, действия России – это восстановление справедливости, защита веры и вопрос, «быть нашей стране или не быть».
Ранее на фестивале она заявила, что уверена в «победе добра над злом и разума над безумием».
Первый батальон из бывших военнослужащих ВСУ поступил на службу в ВС России
Командир батальона рассказал РИА «Новости», что военные поступили на службу в подразделение ОБТФ «Каскад», где будут нести свою дальнейшую службу.
Тищенко уточнил, что в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. По словам командира, настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во все вникают, пытаются себя в этом проявить.
«Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие», – добавил Тищенко.
Командир сообщил, что после завершения учебного процесса и принятия присяги батальон отправится на фронт.
Напомним, в феврале в ДНР из украинских военнопленных сформировали батальон имени Богдана Хмельницкого. Экс-представитель народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин отметил, что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ.
HT: Россия превратила танки Leopard в «огненный шар»
Как сообщает издание, немецкие танки Leopard превратились в огненный шар после того, как российские беспилотники и артиллерия начали охоту на них в Запорожье, передает РИА «Новости».
В видеосюжете приводятся ролики с прямым попаданием российских дронов по немецкой технике, а также с уничтожением еще одного танка Leopard в открытом поле. Издание также констатирует, что за все время контрнаступления ВСУ так и не добились каких-либо результатов.
Ранее было опубликовано видео уничтожения украинских танков Leopard у Работино.
Профессор Миршаймер: Россия заберет восток и юг Украины
Аналитик считает, что лишившись большой части своей территории, Украина станет «дисфункциональным» государством из-за неадекватного формулирования Киевом условий для переговоров, передает РИА «Новости».
Эксперт уверен, что после потери Украиной территорий и превращения в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.
Дэвидсон в эфире Fox Business прокомментировал заявление Шредера, прозвучавшее в интервью Berliner Zeitung, о том, что Соединенные Штаты не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году. Шредер говорил, что украинцам пришлось обсуждать все связанные с переговорами вопросы с представителями США, однако в итоге «ничего не произошло». «Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», – рассказывал экс-канцлер Германии.
«Это досадно», – заявил Дэвидсон, отметив, что мирные переговоры должен вести сам Киев, а не Вашингтон.
Конгрессмен считает, что США не должны использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в войну вопреки желанию многих в Вашингтоне, передает РИА «Новости».
Ранее Шредер назвал Крым частью истории России и заявил, что Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что ей не позволили США.
Шойгу: Множество бойцов ВСУ были захвачены или сами сдались в плен в последние недели
Как говорится в сообщении Министерства обороны, Шойгу отметил, что в последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались в плен много украинских военнослужащих, которые рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ, передает ТАСС.
В рамках встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток» министр также поинтересовался у них, как изменилось поведение противника. «Он в панике, подступы все его знаем, ходы и выходы знаем, бьем, не щадим», – ответили военнослужащие.
Ранее украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском.
Financial Times: Сбежавшие из России релоканты вернулись на Родину из-за потери заработка
Исследователь из Института Европейского университета во Флоренции Иветта Сергеева отметила, что решили вернуться в Россию очень компетентные специалисты, которые потеряли «вне дома» статус и заработок, передает Ura.ru со ссылкой на Financial Times.
Издание также приводит результаты опроса релокантов, согласно которым более 15% респондентов уже вернулись в Россию по разным причинам. Некоторые поехали просто «уладить свои дела».
В статье рассказывается история промышленного дизайнера Игоря Газарова, который уехал в Армению, чтобы переждать СВО. Позже он переехал с супругой в Казахстан, но вскоре семья поняла, что не могут справиться с казахстанским уровнем жизни.
«Московский комсомолец» пишет, что на пропускных пунктах стали образовываться очереди из желающих вернуться в Россию из Казахстана.
В ФСБ заявили, что с начала СВО было зафиксировано 9,7 млн выездов из России.
Ранее Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.
Политолог Григорьев: Украина готовит провокацию в Купянске, чтобы вернуть внимание Запада
«Мы неоднократно фиксировали фейки, запускаемые украинской стороной. Причем такая дезинформация может быть очень кровавой. Наш противник использует тактику самообстрела. Он собирает людей в одном месте и наносит удар. После чего туда приезжают СМИ. Такие случаи задокументированы и подтверждены свидетельскими показаниями», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников, член Общественной палаты РФ.
«Мы знаем, как запускаются фейки, они делаются по стандартной схеме и поставлены на поток. Они часто приурочены к определенным событиям, например, приезду иностранных делегаций или обсуждению западными странами денежной помощи. Сейчас с помощью дезинформации офис Зеленского хочет вернуть себе внимание общественности, обращенное на Ближний Восток», – отмечает собеседник.
«Чтобы понять, дезинформация ли перед тобой, нужно ее проанализировать. Существует множество факторов, на которые стоит обратить внимание. Большинство фейков делаются топорно и легко вычисляются. Однако если в ходе их создания погибли реальные люди, то такой обман становится очень сложно распознать», – подчеркивает он.
«Фейковые видео могут быть опубликованы где угодно. Например, их может снять и выложить якобы украинский общественник, который окажется в результате сотрудником спецслужб. После чего эту дезинформацию подхватывают СМИ разных уровней, в том числе зарубежные, и начинают распространять», – резюмировал Григорьев.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Украина готовит информационную провокацию на Купянском направлении для дискредитации ВС РФ, для этого было снято фейковое видео с обстрелом из танка жилых домов.
Марочко рассказал, что 23 октября украинский танк произвел целенаправленный обстрел трех жилых домов по улице Оливино, при этом огонь велся с северо-западного направления, предположительно с района школы-интерната, где базируются солдаты ВСУ.
«Результаты нанесения ударов по гражданской инфраструктуре фиксировались как при помощи видеокамер, так и квадрокоптеров. Данный видеоряд предположительно будет использован для дискредитации ВС РФ и военно-политического руководства нашей страны», – пояснил Марочко.
Рогов: Силы России уничтожили четыре танка Leopard между селами Работино и Вербовое
По его словам, в атаке между селами Работино и Вербовое было около десяти единиц тяжелой техники ВСУ. Рогов добавил, что ВС России отработали по ним «Солнцепеком» и дронами – и как минимум четыре танка Leopard были уничтожены на этом участке, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении за сутки уничтожены два украинских танка Leopard.
Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд евро Украине
Газета пишет, что Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Отмечается, что поправки в бюджет должны поддержать все 27 стран – членов Евросоюза, передает ТАСС.
Орбан заявил, что в Будапеште ждут делегацию с Украины, чтобы обсудить с ней ситуацию вокруг венгерского банка OTP, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из Европейского фонда мира.
Ранее страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу (ЕС) пересмотреть бюджет сообщества. По словам фон дер Ляйен, многолетний бюджет ЕС предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 млрд евро из них получит Киев.
Фицо проинформировал фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь и сосредоточится только на гуманитарной помощи.
Перед началом саммита Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование трат.
Глава СК Бастрыкин поручил создать во всех регионах специальные подразделения по преступлениям в сфере миграции
В СК сообщили, что специальные подразделения по расследованию преступлений в сфере миграции будут созданы во всех региональных органах Следственного комитета России, передает РИА «Новости».
В ведомстве также сообщили, что Бастрыкин дал указание врид заместителя председателя СК – руководителю ГВСУ Константину Корпусову оказать содействие руководителям региональных управлений в организации взаимодействия с военными комиссариатами по вопросу установления лиц, получивших гражданство России, подлежащих призыву на военную службу.
В прошлый четверг глава СК Александр Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства России за отказ участвовать в СВО.