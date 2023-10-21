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Минобороны: Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 260 военных
Группировка российских войск «Юг» на Донецком направлении за сутки поразила живую силу и технику противника в районах Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки в ДНР, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что военные «Южной» группировки войск на этом направлении нанесли поражение живой силе и технике противника, потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град».
Также в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак 43-й, 115-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка в ЛНР. Потери противника составили до 50-ти военнослужащих и три пикапа.
При этом на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили десять атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и первой бригады специального назначения ВСУ, нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР.
В районе населенного пункта Первомайское в ДНР также уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделения войск «Восток» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное в ДНР. Потери противника составили до 140 военнослужащих, а также три автомобиля.