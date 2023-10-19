Bloomberg: США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Источник сообщил, что в администрации Джо Байдена утверждают, что направили корабли в Восточное Средиземноморье, чтобы предостеречь союзников Ирана, особенно Ливан, от вмешательства в палестино-израильский конфликт, передает ТАСС.

Отставной генерал США Фрэнк Маккензи уточнил, что Иран сдерживает именно дополнительное присутствие американских военных в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».