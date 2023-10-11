Белый дом подтвердил переброску в Средиземное море второго авианосца

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, переброска была давно запланирована, сейчас авианосец и его ударная группа направляются в зону ответственности Европейского командования, передает ТАСС.

Сначала им предстоит пройти через Атлантический океан и в Средиземное море, «где они будут в готовности при необходимости», рассказал он.

В США о планах отправить авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к израильскому побережью говорили еще во вторник.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».