Депутат Пискарев: Выдача в ЕС «паспорта демократии» уехавшим поможет выявить предателей

Tекст: Вера Басилая

Он подчеркнул, что тем, кто предал свою страну за бочку варенья, корзину печенья и «аусвайс», придется ответить по закону, и парламентариям ЕС можно сказать спасибо за упрощение работы в выявлении предателей и изменников Родины, передает ТАСС.

Депутат считает, что этот документ смогут получить лишь те, кто «проявит себя усердием в очернении родной страны и помощи западным спецслужбам».

Ранее Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

Президент России Владимир Путин заявил, что каждый россиянин, где бы он ни находился, должен отвечать за нарушение российских законов.