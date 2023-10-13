Путин прокомментировал возвращение Фридмана в Москву

Путин: Судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от его поведения

Tекст: Валентина Григоренко

Путин, отвечая на вопрос о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана в Москву, отметил, что не видит ничего аморального в выборе места жительства человеком, однако каждый должен отвечать за нарушение законов и соблюдать морально-этические нормы. «Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в РФ, то, естественно, каждый должен отвечать, где бы он ни находился – здесь или за границей», – добавил российский лидер, передает ТАСС.

По его словам, судьба возвращающихся на родину людей тоже должна зависеть от того, как они себя вели по отношению к России. «Одно дело нарушать закон, а другое – нарушать морально-этические нормы в отношении своей Родины. Если человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда», – пояснил глава государства.

Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве. Песков заявил, что в возвращении бизнесмена нет ничего необычного, и отметил, что возвращение уехавших из страны миллиардеров и звезд шоу-бизнеса является нормальным процессом.

Накануне Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России.