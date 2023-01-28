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В России оценили угрозу от поставки Украине западных дальнобойных ракет и авиации
Военный аналитик Дандыкин: Россия сможет уничтожить западную авиатехнику до ее применения ВСУ
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Требования Украины предоставить ВСУ авиацию и ракеты повышенной дальности говорят о желании Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией на полных оборотах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Киеве заявили о проведении с Западом переговоров по поставке авиации и дальнобойных ракет.
«Поставки Украине западной авиации и дальнобойных ракет бессмысленны – вся территория страны, в том числе взлетно-посадочные полосы и аэродромы, находятся под контролем российских истребителей и дальнобойного оружия. По этим объектам работают Су-35 – истребители поколения 4++. Уже работали истребители пятого поколения Су-57 и другие самолеты. Если Украине что-то перебросят из западной авиации, то наши асы отработают по плану», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Кроме того, для управления зарубежными истребителями Украине потребуются профессиональные летчики, которых сильно не хватает. «Гибнут не только самолеты, но и летчики. Ушло уже очень много. По данным Минобороны России, всего было уничтожено почти четыре сотни украинских самолетов», – напомнил эксперт.
По его словам, своими требованиями Украина только повышает ставки, «которые ни к чему хорошему для западных спонсоров не приведут». «Мечта президента Украины Владимира Зеленского – это втянуть НАТО на полных оборотах – с участием Польши и Германии – в войну против России. Для них главное – как можно больше нанести нам урона. Но я надеюсь, что у Запада еще есть здравомыслие и они не пойдут на это», – добавил Дандыкин.
«Хотелки» киевского режима «во многом начинают не совпадать с желаниями тех, кто им помогает», полагает эксперт. «Все эти требования приведут к тому, что Украине перестанут помогать, потому что не будет результата. Есть изумительная «Сказка о рыбаке и рыбке». Старуха просила сначала корыто, а затем дошла до владычицы морской. Требовать можно всего чего угодно, как наркоман дозы – все больше и больше», – считает собеседник.
Те танки, которые были обещаны Киеву на этой неделе, будут уничтожены на поле боя в ходе спецоперации, единственное, на что могут рассчитывать Вооруженные силы Украины (ВСУ), – это тактические продвижение и замедление темпов СВО, «но не более того». «Всю эту тяжелую западную технику уничтожат наши военные противотанковыми управляемыми ракетами, им помогут танкисты, вертолетчики и летчики на штурмовиках Су-25 – они знают все слабые места этих танков», – подытожил эксперт.
В субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче авиации и дальнобойных ракет для ударов по территории России. «Думаю, мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», – сказал Подоляк.
По его словам, дальнобойные ракеты позволят уничтожить артиллерийские склады и прочую тыловую инфраструктуру на территории Крыма.
Ранее на этой неделе стало известно об обсуждении на Западе возможности передачи Украине американских истребителей F-15, F-16, F-18 или шведских Gripen. У Вашингтона в связи с этим есть опасения, что подобный шаг может привести к еще большей эскалации конфликта. Кроме того, такая поставка может превратиться в «логистический кошмар» для западных союзников.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра уже заявил о готовности страны рассмотреть возможность поставок F-16, если соответствующая просьба поступит от Киева. В свою очередь замглавы украинского МИД Андрей Мельник озвучил Берлину «творческое предложение» отдать 93 многоцелевых боевых самолета Tornado.
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Уехавшая в Латвию Хаматова появится на российских экранах в фильме о войне
Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову не стали заменять в новой военной драме Урсуляка «Праведник»
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Военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах. Актрису не отменили, но в трейлере и анонсах ее имени нет.
Показ военной драмы «Праведник» начнется в кинотеатрах в ближайшие недели с 16 февраля. Картину о подвиге офицера Красной армии, который в годы Великой Отечественной войны спас более 200 евреев, снимали в 2021 году. По сюжету одну из главных ролей сыграла Чулпан Хаматова, но из трейлеров и анонсов премьеры артистку убрали, пишет «Комсомольская правда».
По словам режиссера фильма Сергея Урсуляка, Хаматову из фильма убирать не стали, она осталась в проекте. Он заявил, что вопросов по поводу участия в кинофильме артистки не стояло и пересматривать состав актеров никто не просил. Урсуляк также заявил, что трейлер к фильму делал не он, поэтому не может объяснить, почему в нем нет ни лица, ни фамилии Хаматовой.
«Но никакой роли это не играет», – подчеркнул Урсуляк.
Фильм «Праведник» основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге Николая Киселева, офицера Красной армии, который в 1942 году спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.
Кроме Чулпан Хаматовой, в драме снялись Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Александр Яценко.
Ранее уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова заявила, что хочет уйти из актерской профессии и заняться радиопостановками, уехать в страну, где есть проблемы с благотворительностью.
Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов.
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Актер Сослан Фидаров из окопов передал привет коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову
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Российский журналист Александр Рогаткин опубликовал записанное «в окопах Запорожья» видеообращение актера Сослана Фидарова, где тот передает «большой привет» коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову.
В Telegram-канале «Рогаткин Live» опубликована видеозапись, на которой стоя с ружьем в окопах Фидаров обещает Артуру, что «сильно побьет его там, где поймает».
«Здесь есть даже пацаны 19 лет, о чем еще говорить... те, кто уехали, – позор России, не приезжайте больше сюда никогда, это не ваша страна. Она была наша, теперь она трижды наша», – сказал актер.
Напомним, Смольянинов в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он пригрозил убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО.
В октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.
С декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».
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Стало известно о смене тактики Запада на Украине
The New York Times: Страны Запада отправят Украине бронетехнику и артиллерию вместо танков
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Западные страны планируют сосредоточиться на отправке бронетехники и артиллерийских орудий Украине вместо танков, а также создать особые курсы обучения украинских солдат, сообщил эксперт по России в CNA, политический аналитик Майкл Кофман газете The New York Times.
Кофман заявил газете The New York Times, что небольшое количество обещанных танков является наименее значительной частью будущих поставок, западные страны считают важным посылать больше боевых бронированных машин, артиллерию и высокоточные боеприпасы, передает Ura.ru.
Также, по словам Кофмана, Запад создаст особые курсы для обучения украинских солдат для использования нового типа вооружений.
Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.
До этого стало известно, что в США обозначили четыре шага для окончания украинского конфликта. Эксперты RAND заявили, что Вашингтон может убедить Киев вступить в переговоры.
Российская армия заняла выгодные позиции на Донецком направлении
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На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. В результате за сутки ликвидированы более 30 человек, боевая машина пехоты, установка РСЗО «Град», самоходная артустановка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», американская артиллерийская система М-777, а также РЛС контрбатарейной борьбы.
Кроме того, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Там же уничтожено до 25 военнослужащих, боевая бронемашина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М-777.
Также, по данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле поселка Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Противник за сутки на данном направлении потерял более 50 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и одну артиллерийскую систему М-777.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское Донецкой народной республики (ДНР) и Луговское Запорожской области. Возле поселка Водяное ДНР и Никольское Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ.
Всего общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
В Минобороны сообщили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, а возле Красноармейска ДНР сбит в воздухе самолет МиГ-29 ВСУ.
ПВО за сутки сбило девять украинских беспилотников в районах Кременной, Владимировки НР, Табаевки Харьковской области, Никольского ДНР и Жеребянки Запорожской области.
Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах города Донецк и Валерьяновки ДНР.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили под Авдеевкой диверсантов ВСУ.
Также российские войска «закрепились» на восточных окраинах Угледара
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Российскую ПВО в зоне спецоперации усилили способными сбивать ракеты HIMARS комплексами
Российскую ПВО в зоне спецоперации усилили новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ»
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Российская система противовоздушной обороны в зоне спецоперации на Украине будет усилена в ближайшее время новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ», сообщил информированный источник.
Уточняется, что комплексы работают на большей дальности, способны поражать беспилотники и реактивные снаряды, запускаемые украинскими боевиками, в том числе снаряды американской РСЗО HIMARS, передает РИА «Новости».
Кроме того, по информации источника, планируется опробовать в зоне спецоперации комплекс «Панцирь-СМ», который оснащен мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов РСЗО «Град».
Новый «Панцирь-СМ» теперь имеет новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой для обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности. Кроме того, комплекс получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.
Видимость комплекса теперь будет составлять 75 км, а при применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата воздушных целей увеличивается до 40 км.
Кроме того, новый «Панцирь-СМ» имеет вариант на колесной базе и вариант для сухопутных войск на гусеничном шасси.
Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин посетил тульский машиностроительный завод «Щегловский вал», где ему показали производство комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».
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Командир спецназа «Ахмат» предсказал скорое освобождение ДНР
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России могут освободить территорию ДНР через месяц или полтора
Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов выразил мнение, что Вооруженные силы России могут освободить территорию Донецкой Народной Республики через месяц или полтора.
Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в ближайшие месяц или полтора максимум мы увидим Донецкую Народную Республику освобожденной. По словам Алаудинова, российские подразделения наступают сейчас по всем направлениям, а ВСУ несут серьезные потери, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте.
Минобороны сообщило о большом числе жертв удара ВСУ по больнице в Новоайдаре
В результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре погибли 14 человек
ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВСУ намеренно нанесли удар из РСЗО HIMARS по зданию райбоольницы в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР), где оказывалась медицинская помощь местному населению и военнослужащим.
От реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медперсонал, всем пострадавшим оказывается помощь.
В Минобороны назвали намеренный ракетный удар по медучреждению тяжким военным преступлением киевского режима и пообещали, что все причастные к нему понесут ответственность.
Ранее утром в субботу ВСУ обстреляли и повредили зернохранилище, а также прилегающие ангары и сельхозтехнику в Новоалександровке в ЛНР.
Американский военный эксперт предсказал, что танки Abrams не успеют добраться на Украину
Военный эксперт США Риттер заявил, что танки танки Abrams не успеют добраться до Украины
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Танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен, заявил военный эксперт Скотт Риттер.
Риттер напомнил слова Зеленского о том, что если танки Abrams прибудут на Украине только к августу, то это будет слишком поздно. Эксперт считает, что высказывание президента Украины говорит о том, что весь мир знает, что конфликт будет завершен в августе, если, конечно, Киеву не передадут огромное число вооружений, передает ФАН.
Риттер считает, что Вашингтон обманул обещанием поставок танков, в том числе и Германию, чтобы Шольц согласился отправить на Украину Leopard 2.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что передача танков на Украину займет «много месяцев».
Между тем, на Украине заявили об ожидании поставок более 300 тяжелых танков
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
Российские войска «закрепились» на восточных окраинах Угледара
Советник врио главы ДНР Гагин: Российские войска «закрепились» на восточных окраинах Угледара, идут тяжелые бои
Тяжелые бои идут под Угледаром, российские войска заняли восточную и юго-восточную часть окраин города, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
По словам советника врио главы Донецкой народной республики, российские войска закрепились на востоке и юго-востоке окраин города, заняв дачные поселки, которые примыкают непосредственно к Угледару, передает РИА «Новости».
Гагин подчеркнул, что штурм города осложняет наличие большой промышленной зоны, однако личный состав противника состоит из представителей разных подразделений, зачастую лишенных взаимодействия.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте.
Инструктор рассказал о сложностях с западными танками для ВСУ
Инструктор ВСУ сравнил танк Leopard 2 с Porsche и рассказал о сложностях его вождения
ВСУ столкнутся с проблемами при использовании новых танков Leopard 2, когда они поступят на Украину, они сложнее, чем советские машины, и создадут трудности, заявил инструктор ВСУ.
Издание Financial Times в своей статье рассказало об особенностях немецких танков Leopard 2, которые собираются поставить на Украину. Один из инструкторов ВСУ считает, что украинцы столкнутся с большими проблемами при их эксплуатации, передает РИА «Новости».
По его словам, Leopard 2 более современный и сложный танк, чем советские машины, на которых воюют ВСУ.
«Это как ездить на автомобиле 1950-х годов, а потом пересесть в Porsche», – объяснил инструктор.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия решила все же предоставить Украине боевые танки Leopard 2 и сняла возражения по поводу желания других стран поставлять Киеву свои «Леопарды».
Лидера Little Big Прусикина включили в список иноагентов
Лидера группы Little Big Прусикина признали иноагентом
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Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов лидера группы Little Big Илью Прусикина и еще четырех человек.
Распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен лидер группы Little Big Илья Прусикин.
«Прусикин (признан иноагентом) получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти», – сообщается на сайте ведомства.
Ранее лидер группы Little Big Илья Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста, чем возмутил пользователей Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской и также запрещена).
Напомним, участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из России в США. Информация об отъезде появилась после выхода клипа Generation Cancellation, опубликованного на YouTube. В нем музыканты призывают остановить спецоперацию на Украине.
В администрации США пообещали отреагировать на годовщину СВО
Белый дом: США намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала специальной военной операции России на Украине
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Соединенные Штаты намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, планирование идет полным ходом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представитель американской администрации сообщила, что в Белом доме и в других ведомствах полным ходом идет планирование того, как США отреагируют на годовщину специальной военной операции России на Украине. Жан-Пьер отказалась называть варианты действий, которые рассматривают в администрации. При этом пресс-секретарь Белого дома заявила, что власти США не имеют сейчас планов организации поездки президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Европу в связи с годовщиной СВО, передает ТАСС.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин заявил на встрече со студентами в честь Татьяниного дня, что целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые ей пытаются создать на ее исторических территориях.
В новых регионах решили создать главные управления МЧС России
МЧС России информировало о планах по созданию четырех главных управлений ведомства в новых регионах РФ
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России создаст четыре главных управления в новых регионах РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ведомства рассказали, что создание четырех территориальных органов определено приказом главы МЧС России Александром Куренковым. Завершить создание подразделений МЧС России в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях России планируется до 1 июня, передает ТАСС.
Накануне президент РФ Владимир Путин поручил утвердить программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Минобороны показало работу экипажей истребителей МиГ-31
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана работа экипажей истребителей МиГ-31 в зоне специальной военной операции.
Экипажи самолетов выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны СВО, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Летный состав совершает боевые вылеты, обеспечивая прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения и воздушной разведки противника.
После обнаружения воздушных целей ВКС России наводит и запускает ракеты для уничтожения противника.
Ранее Минобороны показало работу ЗРПК «Панцирь-С1».
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами «натовского калибра»
ВСУ с начала суток выпустили по ДНР 11 снарядов «натовского калибра»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток трижды обстреляли территорию ДНР из артиллерийских орудий натовского образца, выпушено 11 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Согласно данным в Telegram-канале представительства, ВСУ дважды обстреляли Горловку и выпустили восемь снарядов, по Донецку было выпущено три снаряда.
В пятницу ВСУ 40 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 195 различных боеприпасов, был ранен мирный житель, повреждены 13 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее зернохранилище, а также прилегающие ангары и сельхозтехника были повреждены в результате обстрела Новоалександровки в ЛНР со стороны ВСУ.