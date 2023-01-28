В России оценили угрозу от поставки Украине западных дальнобойных ракет и авиации

Военный аналитик Дандыкин: Россия сможет уничтожить западную авиатехнику до ее применения ВСУ

Требования Украины предоставить ВСУ авиацию и ракеты повышенной дальности говорят о желании Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией на полных оборотах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Киеве заявили о проведении с Западом переговоров по поставке авиации и дальнобойных ракет.

«Поставки Украине западной авиации и дальнобойных ракет бессмысленны – вся территория страны, в том числе взлетно-посадочные полосы и аэродромы, находятся под контролем российских истребителей и дальнобойного оружия. По этим объектам работают Су-35 – истребители поколения 4++. Уже работали истребители пятого поколения Су-57 и другие самолеты. Если Украине что-то перебросят из западной авиации, то наши асы отработают по плану», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Кроме того, для управления зарубежными истребителями Украине потребуются профессиональные летчики, которых сильно не хватает. «Гибнут не только самолеты, но и летчики. Ушло уже очень много. По данным Минобороны России, всего было уничтожено почти четыре сотни украинских самолетов», – напомнил эксперт.

По его словам, своими требованиями Украина только повышает ставки, «которые ни к чему хорошему для западных спонсоров не приведут». «Мечта президента Украины Владимира Зеленского – это втянуть НАТО на полных оборотах – с участием Польши и Германии – в войну против России. Для них главное – как можно больше нанести нам урона. Но я надеюсь, что у Запада еще есть здравомыслие и они не пойдут на это», – добавил Дандыкин.

«Хотелки» киевского режима «во многом начинают не совпадать с желаниями тех, кто им помогает», полагает эксперт. «Все эти требования приведут к тому, что Украине перестанут помогать, потому что не будет результата. Есть изумительная «Сказка о рыбаке и рыбке». Старуха просила сначала корыто, а затем дошла до владычицы морской. Требовать можно всего чего угодно, как наркоман дозы – все больше и больше», – считает собеседник.

Те танки, которые были обещаны Киеву на этой неделе, будут уничтожены на поле боя в ходе спецоперации, единственное, на что могут рассчитывать Вооруженные силы Украины (ВСУ), – это тактические продвижение и замедление темпов СВО, «но не более того». «Всю эту тяжелую западную технику уничтожат наши военные противотанковыми управляемыми ракетами, им помогут танкисты, вертолетчики и летчики на штурмовиках Су-25 – они знают все слабые места этих танков», – подытожил эксперт.

В субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче авиации и дальнобойных ракет для ударов по территории России. «Думаю, мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», – сказал Подоляк.

По его словам, дальнобойные ракеты позволят уничтожить артиллерийские склады и прочую тыловую инфраструктуру на территории Крыма.

Ранее на этой неделе стало известно об обсуждении на Западе возможности передачи Украине американских истребителей F-15, F-16, F-18 или шведских Gripen. У Вашингтона в связи с этим есть опасения, что подобный шаг может привести к еще большей эскалации конфликта. Кроме того, такая поставка может превратиться в «логистический кошмар» для западных союзников.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра уже заявил о готовности страны рассмотреть возможность поставок F-16, если соответствующая просьба поступит от Киева. В свою очередь замглавы украинского МИД Андрей Мельник озвучил Берлину «творческое предложение» отдать 93 многоцелевых боевых самолета Tornado.

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