НАТО начнет поставки самолетов Украине со старых истребителей

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Россию ждет историческая смена главного торгового партнера

Лидерское место ЕС в торговле с Россией займет Китай Александр Щербак/ТАСС
Рекордный товарооборот зафиксирован между Россией и Китаем в 2022 году. Совсем немного не удалось дотянуться до цели в 200 млрд долларов, которая была поставлена только на 2024 год. В этом году она будет точно выполнена раньше срока. И еще одно просто историческое изменение произойдет в этом году. ЕС как главный торговый партнер уйдет в прошлое. Его место впервые займет Китай.  Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пресекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
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Япония выбрала позор и получит войну

Кисида уже фактически пообещал вступить в войну за Тайвань на стороне Соединенных Штатов Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press
Премьер Японии Фумио Кисида, находясь в США, позволил себе феноменальную наглость, граничащую с самоотречением. А именно заявил, что применение ядерного оружия не имеет оправданий, но имел при этом в виду вымышленную угрозу со стороны России, хотя ЯО использовали только США и как раз против Японии. Но с США Токио, напротив, крепит оборону в ожидании войны с КНР. Зачем это японцам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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В санкционные списки включают самых достойных людей России

Дмитрий Бабич
Дмитрий Бабич, политолог, журналист
Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них. Подробности...
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Где пройдет российско-украинская 38-я параллель

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия и Запад разделят Украину. Вопрос лишь в том, по какой границе. Судя по всему, ответ на него займет не недели и даже не месяцы. Мы дождемся. А вот дождется ли Украина? Подробности...
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Молодогвардейцы борются с нацизмом и сейчас

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят. Подробности...
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Национальный позор Японии

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Немецкие танки на земле Украины

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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Умер Вахтанг Кикабидзе

Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    НАТО начнет поставки самолетов Украине со старых истребителей

    Истребители-бомбардировщики Tornado зарекомендовали себя во время войны в Персидском заливе
    		   16 января 2023, 22:00
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Скандально известный украинский дипломат, ныне замглавы МИД Андрей Мельник предложил Берлину передать Украине сотню истребителей Tornado. Слова не лишены рационального зерна, так как Германия собралась менять эти устаревшие машины на новые F-35 и Eurofighter. В чем смысл заявления Мельника и получит ли Украина списанные в Германии самолеты?

    В понедельник замглавы МИД Украины, экс-посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что у него «есть творческое предложение к нашим немецким друзьям». «Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти «Торнадо» на Украину?» – цитировал ТАСС сообщение Мельника в соцсети.

    Напомним, что до своего повышения до должности замминистра иностранных дел на посту посла в Германии Мельник запомнился сравнением канцлера Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой», а на следующем карьерном этапе – серией не менее хамских высказываний в адрес немецких политиков и священнослужителей.

    В конце декабря замглавы украинского МИД Мельник назвал неубедительными возражения немецкой стороны против поставок Киеву танков Leopard и БМП Marder. Он добавил, что ВСУ также понадобятся немецкие бронетранспортеры Fuchs, а также боевые машины Wiesel. А 7 января тот же дипломат опубликовал обращение к западным союзникам с требованием предоставить Украине больше вооружений, включая боевые танки, истребители, подводные лодки, баллистические ракеты и системы ПВО.

    Возвращаясь к нынешнему «творческому предложению» передать Киеву истребители Tornado, отметим: если в чем можно согласиться с Мельником, так это в том, что это – сравнительно устаревшие машины, а Германия действительно планирует обновить парк истребителей. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в середине марта прошлого года кабинет Шольца принял решение закупить 35 американских F-35 для переоснащения ВВС бундесвера. Ими планируется заменить находящиеся на вооружении Tornado совместного производства ФРГ, Италии и Великобритании. 

    Истребители Tornado пришли на смену американским F-104 «Старфайтер» и Фиат G.91, стоявшим на вооружении ВВС Германии, Бельгии, Нидерландов и Италии еще в 1970–1980-х годах.

    Реактивный военный самолет Panavia Tornado с крылом изменяемой стреловидности, существующий в двух вариациях – истребитель-бомбардировщик (GR4) и разведчик-перехватчик (GR4A), был разработан в начале 1970-х годов. «Ровесниками» этой машины в советском авиапроме можно считать модификации истребителя-бомбардировщика Су-17 – первого в мире летательного аппарата с крылом изменяемой геометрии, который «пошел в серию». 

    «Боевое крещение» истребители-бомбардировщики Tornado прошли во время войны в Персидском заливе. В операции «Буря в пустыне» на долю их экипажей выпали сложные задачи нанесения ударов по аэродромам, имевшим достаточно мощную систему ПВО, и уничтожения иракских зенитных комплексов.

    В поставках Западом вооружения Украине неоднократно прослеживается определенная схема. Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала ее на примере передачи Лондоном танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS-90. Сначала идет вброс в СМИ для проверки реакции Москвы, затем начинается обсуждение, информация о якобы запланированных поставках опровергается. А спустя непродолжительное время техника все равно передается Киеву.

    Аналогичная схема прослеживается и в сообщении о том, что Варшава решилась поставить Киеву партию танков Leopard немецкого производства, стоящих на вооружении польской армии. Ранее так было и с передачей ВСУ реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного образца.

    Авиаэксперт Олег Пантелеев, оценивая желание Украины заполучить Tornado, отметил, что

    «вместе с ними украинская армия получит доступ к более широкой и восполняемой ресурсной базе вооружения НАТО».

    «Даже если у Восточной Европы еще не закончились самолеты МиГ и Су, это произойдет через какое-то непродолжительное время. ВСУ понимают, что большого успеха эти самолеты им уже не принесут», – отметил он.

    «Получить запчасти и авиационные средства поражения к советским моделям самолетов неоткуда, поскольку складские запасы в странах бывшего Варшавского договора практически исчерпаны. Вместе с тем переход на натовскую военную технику дает доступ к специалистам, запчастям и всему необходимому для обслуживания самолетов», – рассуждает Пантелеев.

    «Учитывая, что Запад активно проводит перевооружение на более современный тип воздушных судов, такие самолеты, как Tornado, которые морально устарели, многие страны могут отдать без сожаления», – полагает эксперт.

    Вместе с тем для воздушных сил Украины вовсе не обязательно переобучать местных летчиков, поскольку летать на западных истребителях могут и иностранцы, заметил Пантелеев. «Украина это легализовала. Кроме того, в условиях насыщенной российской противовоздушной обороны большого смысла тратить много времени и сил на подготовку летного состава нет. Летать они будут недолго», – полагает специалист.

    В свою очередь военный эксперт Сергей Денисенцев отмечает, что «МиГов в Восточной Европе действительно осталось мало, к тому же они часто уже выработали свой ресурс по планеру». «Самолеты семейства Су-27 в страны Восточной Европы, вошедшие в НАТО, вообще не поставлялись», – добавил он.

    «Плюс ко всему Tornado как ударный самолет сильнее МиГ-29. Западный аналог может нести больше нагрузки, у него шире номенклатура боеприпасов, вплоть до крылатых ракет Shadow с дальностью 250 км, на МиГ таких ракет нет», – рассказал эксперт.

    «Но дело не только в этом. Украинцы знают, что Люфтваффе бундесвера снимают постепенно с вооружения свои Tornado, заменяя их на более современные Eurofighter. Киев хочет сыграть на том, что Германия даже свои старые самолеты, которые ей не нужны, не хочет давать Украине. Этим украинцы пытаются менять общественное мнение и давить на европейских чиновников», – полагает собеседник.

    «Кто будет летать на этих самолетах – не столь неважно. На Украине полно наемников со всего мира и для Tornado пилотов найдут, например, британцев», – уверен Денисенцев.

    «Гораздо важнее то, что Украина хочет получить хоть какой-то натовский самолет, чтобы создать прецедент. Дальше уже можно будет говорить «ну раз Tornado уже поставили, давайте теперь F-16». Ящик Пандоры с поставкой западной боевой авиации будет открыт», – считает эксперт.

    Собеседник также указал на важность противодействия таким поставкам со стороны России по дипломатической линии, а также в рамках работы с общественным мнением в Германии.

    Комментируя вопрос базирования самолетов в случае их передачи Киеву, Денисенцев отметил, что «ВСУ, скорее всего, будут их прятать на Западной Украине, используя площадки в центральной части страны как «аэродромы подскока». «Авиация Украины так же работает и сейчас», – добавил он.

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