НАТО начнет поставки самолетов Украине со старых истребителей

Скандально известный украинский дипломат, ныне замглавы МИД Андрей Мельник предложил Берлину передать Украине сотню истребителей Tornado. Слова не лишены рационального зерна, так как Германия собралась менять эти устаревшие машины на новые F-35 и Eurofighter. В чем смысл заявления Мельника и получит ли Украина списанные в Германии самолеты?

В понедельник замглавы МИД Украины, экс-посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что у него «есть творческое предложение к нашим немецким друзьям». «Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти «Торнадо» на Украину?» – цитировал ТАСС сообщение Мельника в соцсети.

Напомним, что до своего повышения до должности замминистра иностранных дел на посту посла в Германии Мельник запомнился сравнением канцлера Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой», а на следующем карьерном этапе – серией не менее хамских высказываний в адрес немецких политиков и священнослужителей.

В конце декабря замглавы украинского МИД Мельник назвал неубедительными возражения немецкой стороны против поставок Киеву танков Leopard и БМП Marder. Он добавил, что ВСУ также понадобятся немецкие бронетранспортеры Fuchs, а также боевые машины Wiesel. А 7 января тот же дипломат опубликовал обращение к западным союзникам с требованием предоставить Украине больше вооружений, включая боевые танки, истребители, подводные лодки, баллистические ракеты и системы ПВО.

Возвращаясь к нынешнему «творческому предложению» передать Киеву истребители Tornado, отметим: если в чем можно согласиться с Мельником, так это в том, что это – сравнительно устаревшие машины, а Германия действительно планирует обновить парк истребителей. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в середине марта прошлого года кабинет Шольца принял решение закупить 35 американских F-35 для переоснащения ВВС бундесвера. Ими планируется заменить находящиеся на вооружении Tornado совместного производства ФРГ, Италии и Великобритании.

Истребители Tornado пришли на смену американским F-104 «Старфайтер» и Фиат G.91, стоявшим на вооружении ВВС Германии, Бельгии, Нидерландов и Италии еще в 1970–1980-х годах.

Реактивный военный самолет Panavia Tornado с крылом изменяемой стреловидности, существующий в двух вариациях – истребитель-бомбардировщик (GR4) и разведчик-перехватчик (GR4A), был разработан в начале 1970-х годов. «Ровесниками» этой машины в советском авиапроме можно считать модификации истребителя-бомбардировщика Су-17 – первого в мире летательного аппарата с крылом изменяемой геометрии, который «пошел в серию».

«Боевое крещение» истребители-бомбардировщики Tornado прошли во время войны в Персидском заливе. В операции «Буря в пустыне» на долю их экипажей выпали сложные задачи нанесения ударов по аэродромам, имевшим достаточно мощную систему ПВО, и уничтожения иракских зенитных комплексов.

В поставках Западом вооружения Украине неоднократно прослеживается определенная схема. Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала ее на примере передачи Лондоном танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS-90. Сначала идет вброс в СМИ для проверки реакции Москвы, затем начинается обсуждение, информация о якобы запланированных поставках опровергается. А спустя непродолжительное время техника все равно передается Киеву.

Аналогичная схема прослеживается и в сообщении о том, что Варшава решилась поставить Киеву партию танков Leopard немецкого производства, стоящих на вооружении польской армии. Ранее так было и с передачей ВСУ реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного образца.

Авиаэксперт Олег Пантелеев, оценивая желание Украины заполучить Tornado, отметил, что

«вместе с ними украинская армия получит доступ к более широкой и восполняемой ресурсной базе вооружения НАТО».

«Даже если у Восточной Европы еще не закончились самолеты МиГ и Су, это произойдет через какое-то непродолжительное время. ВСУ понимают, что большого успеха эти самолеты им уже не принесут», – отметил он.

«Получить запчасти и авиационные средства поражения к советским моделям самолетов неоткуда, поскольку складские запасы в странах бывшего Варшавского договора практически исчерпаны. Вместе с тем переход на натовскую военную технику дает доступ к специалистам, запчастям и всему необходимому для обслуживания самолетов», – рассуждает Пантелеев.

«Учитывая, что Запад активно проводит перевооружение на более современный тип воздушных судов, такие самолеты, как Tornado, которые морально устарели, многие страны могут отдать без сожаления», – полагает эксперт.

Вместе с тем для воздушных сил Украины вовсе не обязательно переобучать местных летчиков, поскольку летать на западных истребителях могут и иностранцы, заметил Пантелеев. «Украина это легализовала. Кроме того, в условиях насыщенной российской противовоздушной обороны большого смысла тратить много времени и сил на подготовку летного состава нет. Летать они будут недолго», – полагает специалист.

В свою очередь военный эксперт Сергей Денисенцев отмечает, что «МиГов в Восточной Европе действительно осталось мало, к тому же они часто уже выработали свой ресурс по планеру». «Самолеты семейства Су-27 в страны Восточной Европы, вошедшие в НАТО, вообще не поставлялись», – добавил он.

«Плюс ко всему Tornado как ударный самолет сильнее МиГ-29. Западный аналог может нести больше нагрузки, у него шире номенклатура боеприпасов, вплоть до крылатых ракет Shadow с дальностью 250 км, на МиГ таких ракет нет», – рассказал эксперт.

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«Но дело не только в этом. Украинцы знают, что Люфтваффе бундесвера снимают постепенно с вооружения свои Tornado, заменяя их на более современные Eurofighter. Киев хочет сыграть на том, что Германия даже свои старые самолеты, которые ей не нужны, не хочет давать Украине. Этим украинцы пытаются менять общественное мнение и давить на европейских чиновников», – полагает собеседник.

«Кто будет летать на этих самолетах – не столь неважно. На Украине полно наемников со всего мира и для Tornado пилотов найдут, например, британцев», – уверен Денисенцев.

«Гораздо важнее то, что Украина хочет получить хоть какой-то натовский самолет, чтобы создать прецедент. Дальше уже можно будет говорить «ну раз Tornado уже поставили, давайте теперь F-16». Ящик Пандоры с поставкой западной боевой авиации будет открыт», – считает эксперт.

Собеседник также указал на важность противодействия таким поставкам со стороны России по дипломатической линии, а также в рамках работы с общественным мнением в Германии.

Комментируя вопрос базирования самолетов в случае их передачи Киеву, Денисенцев отметил, что «ВСУ, скорее всего, будут их прятать на Западной Украине, используя площадки в центральной части страны как «аэродромы подскока». «Авиация Украины так же работает и сейчас», – добавил он.

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