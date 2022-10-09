Германия не прошла тест на лидерство в Европе

Взгляд
9 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
Разделы

Как долго продлится падение рубля

Новый пакет санкций ЕС и историческое решение ОПЕК+ повлияли на рубль Ведомости/ТАСС
Впервые за долгое время курс российской валюты начал снижаться. Если бы нефть так сильно не укрепилась после исторического решения ОПЕК+, рубль мог бы упасть еще сильнее, не исключают эксперты. Как долго продлится это снижение и какой эффект оно будет иметь для граждан и экономики в целом? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
Перейти в раздел…

Крымский мост спасен благодаря хитрой конструкции

Крымский мост еще на этапе проекта подготовили к различным диверсиям и атакам Сергей Мальгавко/ТАСС
Движение по Крымскому мосту, поврежденному в результате теракта, удалось восстановить рекордными темпами. Уже в субботу было запущено и автомобильное, и железнодорожное сообщение, прерванное в результате ЧП. Как объясняют специалисты, феноменальная устойчивость моста была заложена еще на стадии проектирования. Но значение имело не только это. Подробности...
Перейти в раздел…

Срежиссированные Западом беспорядки в Иране потеряли повод

Митинги солидарности с протестующими в Иране прокатились по многим западным столицам WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС
В Тегеране обнародованы результаты вскрытия тела Махсы Амини – девушки, чья гибель стала поводом для самых больших волнений со времен революции 1979 года. Выяснилось, что Махса в 8-летнем возрасте перенесла операцию на мозге, и ее смерть произошла из-за сердечного приступа. Итак, опровергнута версия, что Махсу забила до смерти полиция нравов. Осталось понять, приведет ли эта новость к спаду беспорядков? Подробности...
Перейти в раздел…

Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
Перейти в раздел…

Германия не прошла тест на лидерство в Европе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ФРГ не сможет стать ни лидером Евросоюза, ни даже великой военно-политической державой. А все потому, что у нее нет ни воли, ни достоинства, ни самостоятельности. Подробности...

Последствия будут неотвратимыми

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Может ли неоколониальный порядок быть разрушен без коллапса всей глобальной системы? Полностью – нет, поскольку это потребовало бы потрясений новой мировой войны, в которой никто не заинтересован. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Юморист, который готов уничтожить мир

Что сулит России смена власти в США

От Ирана ждут удара по НАТО

Перейти в раздел…

Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
Подробности...

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...

В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Global Times: Взрыв на Крымском мосту открыл «ящик Пандоры»
    Власти рассказали о ходе ремонта Крымского моста после теракта Москва заявила об участии США в «опосредованной войне» против России Бухарест призвал НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий Премьер Эстонии пожаловалась на «сталось от войны»
    Силы ДНР отбили у ВСУ опорный пункт в 10 км от Донецка Россия отказалась обсуждать с Украиной итоги референдумов Норвегию обвинили в обогащении на конфликте вокруг Украины Украинка с собаками не захотела съезжать от приютившей ее пары в Англии
    Кадыров приветствовал назначение Суровикина командующим войсками в зоне СВО МИД сообщил о попытках Киева спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье В Восточном Иерусалиме застрелили военнослужащую армии Израиля Жителя Швейцарии шесть раз ударили ножом в очереди на автозаправке во Франции

    Главная тема


    Срежиссированные Западом беспорядки в Иране потеряли повод

    дипломатическая нота


    Минск обвинил Киев в планировании удара по Белоруссии

    «идем к третьей мировой войне»


    Трамп призвал к переговорам о мире на Украине

    террористический акт


    Генерал ФСБ предположил способ взрыва на Крымском мосту

    Видео

    интервью пастора из США


    «Отношение российского президента к христианским ценностям нравится многим в США»

    нехватка газа


    Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

    превентивный ядерный удар


    Зеленский дал спецоперации новую цель

    гражданские подрядчики


    Кто и как может улучшить снабжение армии

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    национальный лидер


    Ирина Алкснис: Мы – вместе. И у нас все получится!

    сокращение квот


    Глеб Простаков: ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

    коллапс системы


    Тимофей Бордачёв: Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

    на ваш взгляд


    Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
    Геворг Мирзаян

    Германия не прошла тест на лидерство в Европе

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		9 октября 2022, 11:12

    Четвертый рейх. Так некоторые эксперты называли Евросоюз – потому что считали Германию центром Евросоюза. Экономическим и идеологическим мотором всего процесса евроинтеграции.

    Да, Германия долгое время была центром экономическим и идеологическим – в силу послевоенных ограничений законодательного и идейного характера Берлин не мог претендовать на статус политического и военного лидера.

    Даже все последние годы не казалось, что Германия теряет статус. Сначала бывшая канцлер Ангела Меркель воспользовалась событиями 2014 года для того, чтобы в политическом плане возглавить европейцев в их конфликте с Россией (намеренно пожертвовав при этом особыми отношениями между Берлином и Москвой). Более того, в период президентства Дональда Трампа она даже пыталась узурпировать трон политического лидера либерального мира. А затем и действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже во время российской спецоперации анонсировал программу по усилению немецкой армии а также размещению немецких войск в странах Восточной Европы.

    Попытки Германии расправить плечи, конечно, вызывали опасения у ряда государств. Ведь западные страны Германию боялись даже после Второй Мировой войны – и отчасти именно поэтому включили в НАТО, пытаясь поставить под контроль ее оборонные возможности через блоковую дисциплину НАТО. Германию тем более боялись после ее объединения – и отчасти именно поэтому постарались как можно быстрее взять под контроль НАТО и Евросоюза страны Восточной Европы, ограничив там немецкое влияние. Однако нынешние военно-политические амбиции Германии особого страха не вызывают. И не вызывают по одной простой причине – они ничем не подкреплены.

    В частности, не подкреплены наличием политической воли. Казалось бы, власти Германии должны быть выразителями своих и европейских национальных интересов, заключающихся в прекращении конфликтов с Москвой и выработке единой инклюзивной системы коллективной безопасности в Европе. Да, об этом сказала Меркель – однако Олаф Шольц далек не только от продвижения, но и даже от артикуляции этой идеи. Вместо этого Германия послушно голосует за все новые и новые пакеты антироссийских санкций, а министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок утверждает, что Берлин будет продолжать поддержку киевского режима даже поперек желания немецких избирателей. Хуже того – когда Соединенные Штаты взорвали важнейшие для ФРГ «Северные Потоки», немецкие власти даже не выразили никакого возмущения действиями американцев.

    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Вместо этого официальная позиция берлинских чиновников выражается словами известного персонажа из «Нашей Раши»: «А кто это сделал?!». Скорее всего, она останется таковой даже после окончания международного расследования – если, конечно, Соединенные Штаты не дадут указание обвинить во взрыве российского трубопровода саму Россию. И тогда Берлин обвинит – точно так же, как он по указанию США обвинял Россию в невыполнении Минских соглашений (которые демонстративно нарушала Украина).

    Конечно, здесь можно сколько угодно защищать Шольца фразами «ну, он на деле всячески оттягивает поставки оружия Украине» или «если он выступит против США, то у него развалится правящая коалиция, поскольку в ней две проамериканские партии». Однако не стоит забывать, что немецкие амбиции не подкреплены даже чувством собственного достоинства. Казалось бы, власти Германии должны хотя бы уважать себя. Поддерживать свою репутацию, достоинство своих избирателей. Но ничего этого нет.

    Что делает Германия в тот момент, когда Польша выставляет ей требования по выплате репараций почти на 1,3 триллиона евро с формулировкой «немецкий бюджет большой, с Германии не убудет»? Берлин ставит Польшу на место формулировками из серии «занимайтесь своими делами» или «лучше вспомните об обокраденных, изнасилованных и убитых немцах, которых вы, поляки, изгоняли с восточных земель Третьего Рейха»? Или хотя бы требует прекратить хамство? Нет, Берлин всего лишь отделывается формулировками из серии «мы все уже давно выплатили, вопрос закрыт». А когда Олаф Шольц просто напомнил об историческом факте – тех самых восточных землях Германии, которые Сталин подарил Польше, – и Варшава подняла истерику – немцы вместо многозначительного молчания кинулись извиняться. Стали наперебой давать понять, что поляки что-то там не так поняли.

    Что делает Германия в тот момент, когда Греция выставляет ей свой счет на репарации и говорит, что его решение «является вопросом принципа» для греческого народа и правительства? Неужели Берлин припоминает грекам десятки миллиардов евро, которые были вытащены из карманов в том числе и немецких налогоплательщиков ради спасения Греции от финансового краха в начале 10-х годов текущего века? Нет, Берлин снова молчит и терпит.

    Наконец, что делает Германия в тот момент, когда украинский посол Андрей Мельник демонстративно хамит канцлеру Шольцу (называя его ливерной колбасой), а украинское руководство в целом начинает указывать Берлину что ему делать и сколько денег он должен давать Украине? Может быть, в ответ Германия делает посла персоной ног-грата с требованием в 24 часа избавить ФРГ от своего присутствия? Или жестко отвечает Киеву фразами из серии «попрошайки не могут определять размер милостыни»? Нет, Берлин молчит – причем как на уровне правительства, так и на уровне мейнстримных СМИ и экспертов.

    Наконец, у Германии все меньше и экономических аргументов. Подрыв Соединенными Штатами «Северных потоков» и санкционная политика в отношении России ударили не только по репутации ФРГ, но и по ее экономическому будущему. Отсутствие в ближайшей перспективе нужных объемов дешевого российского газа приведет не только к росту цен на отопление для простых немцев, но и к резкому росту себестоимости произведенных в ФРГ товаров – вплоть до нерентабельности их производства. В Германии некоторые производства уже закрываются, а ряд СМИ пишут чуть ли не о грядущей деиндустриализации ФРГ.

    Таким образом, Германия сейчас демонстрирует свою слабость и неспособность сформировать вокруг себя Четвертый рейх. А слабых в международной политике – как и в жизни – всегда бьют. Даже такие страны как Польша или Греция, не говоря уже об Украине.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •