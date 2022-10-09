Германия не прошла тест на лидерство в Европе

Четвертый рейх. Так некоторые эксперты называли Евросоюз – потому что считали Германию центром Евросоюза. Экономическим и идеологическим мотором всего процесса евроинтеграции.

Да, Германия долгое время была центром экономическим и идеологическим – в силу послевоенных ограничений законодательного и идейного характера Берлин не мог претендовать на статус политического и военного лидера.

Даже все последние годы не казалось, что Германия теряет статус. Сначала бывшая канцлер Ангела Меркель воспользовалась событиями 2014 года для того, чтобы в политическом плане возглавить европейцев в их конфликте с Россией (намеренно пожертвовав при этом особыми отношениями между Берлином и Москвой). Более того, в период президентства Дональда Трампа она даже пыталась узурпировать трон политического лидера либерального мира. А затем и действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже во время российской спецоперации анонсировал программу по усилению немецкой армии а также размещению немецких войск в странах Восточной Европы.

Попытки Германии расправить плечи, конечно, вызывали опасения у ряда государств. Ведь западные страны Германию боялись даже после Второй Мировой войны – и отчасти именно поэтому включили в НАТО, пытаясь поставить под контроль ее оборонные возможности через блоковую дисциплину НАТО. Германию тем более боялись после ее объединения – и отчасти именно поэтому постарались как можно быстрее взять под контроль НАТО и Евросоюза страны Восточной Европы, ограничив там немецкое влияние. Однако нынешние военно-политические амбиции Германии особого страха не вызывают. И не вызывают по одной простой причине – они ничем не подкреплены.

В частности, не подкреплены наличием политической воли. Казалось бы, власти Германии должны быть выразителями своих и европейских национальных интересов, заключающихся в прекращении конфликтов с Москвой и выработке единой инклюзивной системы коллективной безопасности в Европе. Да, об этом сказала Меркель – однако Олаф Шольц далек не только от продвижения, но и даже от артикуляции этой идеи. Вместо этого Германия послушно голосует за все новые и новые пакеты антироссийских санкций, а министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок утверждает, что Берлин будет продолжать поддержку киевского режима даже поперек желания немецких избирателей. Хуже того – когда Соединенные Штаты взорвали важнейшие для ФРГ «Северные Потоки», немецкие власти даже не выразили никакого возмущения действиями американцев.

Вместо этого официальная позиция берлинских чиновников выражается словами известного персонажа из «Нашей Раши»: «А кто это сделал?!». Скорее всего, она останется таковой даже после окончания международного расследования – если, конечно, Соединенные Штаты не дадут указание обвинить во взрыве российского трубопровода саму Россию. И тогда Берлин обвинит – точно так же, как он по указанию США обвинял Россию в невыполнении Минских соглашений (которые демонстративно нарушала Украина).

Конечно, здесь можно сколько угодно защищать Шольца фразами «ну, он на деле всячески оттягивает поставки оружия Украине» или «если он выступит против США, то у него развалится правящая коалиция, поскольку в ней две проамериканские партии». Однако не стоит забывать, что немецкие амбиции не подкреплены даже чувством собственного достоинства. Казалось бы, власти Германии должны хотя бы уважать себя. Поддерживать свою репутацию, достоинство своих избирателей. Но ничего этого нет.

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Что делает Германия в тот момент, когда Польша выставляет ей требования по выплате репараций почти на 1,3 триллиона евро с формулировкой «немецкий бюджет большой, с Германии не убудет»? Берлин ставит Польшу на место формулировками из серии «занимайтесь своими делами» или «лучше вспомните об обокраденных, изнасилованных и убитых немцах, которых вы, поляки, изгоняли с восточных земель Третьего Рейха»? Или хотя бы требует прекратить хамство? Нет, Берлин всего лишь отделывается формулировками из серии «мы все уже давно выплатили, вопрос закрыт». А когда Олаф Шольц просто напомнил об историческом факте – тех самых восточных землях Германии, которые Сталин подарил Польше, – и Варшава подняла истерику – немцы вместо многозначительного молчания кинулись извиняться. Стали наперебой давать понять, что поляки что-то там не так поняли.

Что делает Германия в тот момент, когда Греция выставляет ей свой счет на репарации и говорит, что его решение «является вопросом принципа» для греческого народа и правительства? Неужели Берлин припоминает грекам десятки миллиардов евро, которые были вытащены из карманов в том числе и немецких налогоплательщиков ради спасения Греции от финансового краха в начале 10-х годов текущего века? Нет, Берлин снова молчит и терпит.

Наконец, что делает Германия в тот момент, когда украинский посол Андрей Мельник демонстративно хамит канцлеру Шольцу (называя его ливерной колбасой), а украинское руководство в целом начинает указывать Берлину что ему делать и сколько денег он должен давать Украине? Может быть, в ответ Германия делает посла персоной ног-грата с требованием в 24 часа избавить ФРГ от своего присутствия? Или жестко отвечает Киеву фразами из серии «попрошайки не могут определять размер милостыни»? Нет, Берлин молчит – причем как на уровне правительства, так и на уровне мейнстримных СМИ и экспертов.

Наконец, у Германии все меньше и экономических аргументов. Подрыв Соединенными Штатами «Северных потоков» и санкционная политика в отношении России ударили не только по репутации ФРГ, но и по ее экономическому будущему. Отсутствие в ближайшей перспективе нужных объемов дешевого российского газа приведет не только к росту цен на отопление для простых немцев, но и к резкому росту себестоимости произведенных в ФРГ товаров – вплоть до нерентабельности их производства. В Германии некоторые производства уже закрываются, а ряд СМИ пишут чуть ли не о грядущей деиндустриализации ФРГ.

Таким образом, Германия сейчас демонстрирует свою слабость и неспособность сформировать вокруг себя Четвертый рейх. А слабых в международной политике – как и в жизни – всегда бьют. Даже такие страны как Польша или Греция, не говоря уже об Украине.