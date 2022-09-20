Взгляд
20 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
Разделы

Российским трубопроводам в Азии предстоит преодолеть ряд препятствий

Россия имеет огромный опыт строительства трубопроводов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Пока Евросоюз строит планы по отказу от российской нефти и газа, Москва ищет возможности перенаправить поставки углеводородов. Традиционный для России способ доставки нефти и газа – это трубопроводы. Куда и какие трубы Россия сможет проложить для замены европейского рынка сбыта?  Подробности...
Перейти в раздел…

США предложили армянам выбор между войной и миром

«Все армяне считают вас верным другом Армении», – заявил Пашинян Prime Minister of the Republic of Armenia/
Reuters
Визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению прошел, будто встреча друзей. При этом гостья, по сути, призывала Ереван отказаться от военного союза с Россией. С учетом кризиса на границе с Азербайджаном и осторожной реакции ОДКБ на него сторонники такого шага в Армении почувствовали себя силой. Они не понимают, что американка предложила им выбор между миром и войной. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
Перейти в раздел…

Немцам снова удалось напугать Польшу

Отношения между Германией и Польшей сложны как никогда за последние годы ТАСС
Призрак немецкого вторжения все еще будоражит и польское общество, и польское руководство. Варшава официально потребовала от ФРГ объяснений в связи с последними высказываниями немецкого канцлера. Почему слова Шольца были восприняты поляками как намек на пересмотр польских границ – и имеются ли для этого основания? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Отказ от «зеленой» повестки раскалывает Европу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Правительства крупнейших стран Евросоюза оказались буквально зажаты между Сциллой и Харибдой – жгущими платежки за электричество и отопление гражданами и недовольными сторонниками борьбы с изменением климата. Подробности...

России нечего надеяться на Италию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Считать, что Италия является лояльной к России страной, было бы неверно. Разве что умеренно антироссийской. И так останется при любом исходе предстоящих там парламентских выборов – что при правых, что при левых правительствах. Подробности...

Россияне стали богаче или беднее, чем в советское время?

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
По паритету цен один советский рубль равен 300–400 нынешним российским. Но справедливо считать 1 к 100. И – вы не поверите – в этом случае мы получаем советский курс 60–70 копеек за доллар. А 1000 советских рублей на сберкнижке превращается в 100 тысяч нынешними деньгами. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
Перейти в раздел…

Риск большой войны в Закавказье

Как Хрущев покорил Америку

Байден опять обходит Трампа

Перейти в раздел…

В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
Подробности...

Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
Подробности...

Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Имеет ли для вас моральный авторитет политическая и общественная позиция Аллы Пугачевой?
  • Да, значительный

  • Да, в какой-то мере

  • Нет, не имеет
В вашем регионе уже появились грибы?
  • Да, грибов много

  • Да, но грибов мало

  • Грибов нет
Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
  • Армения

  • Белоруссия

  • Казахстан

  • Киргизия

  • Таджикистан
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: К главе Запорожской области обратились с просьбой о вступлении региона в состав России
    Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в небе ДНР Медведев сказал, почему Киев и Запад боятся референдумов в Донбассе Объявлено о благодарности китайского народа Путину Компания PepsiCo прекратила производство напитков в России
    Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к наступлению Названы возможные сценарии проведения референдума в ДНР Эрдоган заявил о стремлении России скорее закончить конфликт на Украине Назван самый популярный политик Германии
    Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума о присоединении к России В Кремле не увидели перспектив дипломатического урегулирования конфликта с Украиной Венгрия потребовала от ЕС прекратить разговоры о новом пакете санкций против России В WADA прокомментировали допинговое дело Валиевой

    ход спецоперации


    В Госдуме собрались внести в УК понятия «мобилизация» и «военное время»

    рычаг давления


    В России оценили слова американского генерала о передаче Украине истребителей F-16

    перпендикулярный импорт


    Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы

    Видео

    процентная ставка


    Уникальная дефляция помогает удешевлять кредиты

    выдворение неблагонадежных


    Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

    детали биографии


    Послом США в России станет подозрительная личность

    наводка ракет


    ВМФ России получил большую помощь из космоса

    киевский террор


    На терроризм Зеленского можно ответить точечно и масштабно

    отделить главное


    Тимофей Бордачёв: Казахстан идет по грани

    возврата не будет


    Игорь Караулов: Пугачёва не хочет в реальный мир

    российский рубль


    Александр Разуваев: Россияне стали богаче или беднее, чем в советское время?

    на ваш взгляд


    Имеет ли для вас моральный авторитет политическая и общественная позиция Аллы Пугачевой?

    Немцам снова удалось напугать Польшу

    Отношения между Германией и Польшей сложны как никогда за последние годы
    		   20 сентября 2022, 13:12
    Фото: ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Призрак немецкого вторжения все еще будоражит и польское общество, и польское руководство. Варшава официально потребовала от ФРГ объяснений в связи с последними высказываниями немецкого канцлера. Почему слова Шольца были восприняты поляками как намек на пересмотр польских границ – и имеются ли для этого основания?

    «Если Варшава хочет от Германии новых компенсаций, пусть сначала вернет немцам те немецкие территории, которые Сталин подарил Польше. Силезию, Померанию, большую часть Восточной Пруссии – то есть, проще говоря, нынешнюю Западную Польшу».

    Эту фразу можно часто услышать от российских экспертов и даже политиков, комментировавших очередные, выражаясь словами пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «проявления политического экстремизма» со стороны польского руководства в адрес ФРГ. В частности, требование к Германии выплатить Польше репараций на сумму 1,3 триллиона евро.

    До последнего времени считалось, что власти ФРГ из-за чувства исторической вины вопрос о Силезии, Померании и части Восточной Пруссии поднимать не будут. Причем не только вопрос о возвращении этих территорий, но и вопрос об ответственности польских властей за совершенные там этнические чистки немцев. Тех, которых поляки выгоняли с этих земель. Предполагалось, что немцы, скованные чувством вечной вины, будут просто терпеть польское хамство и ограничиваться лишь ответами из серии «федеральное правительство считает, что все уже выплатило много лет назад».

    Однако слухи о скромности канцлера Шольца оказались преувеличенными. В присутствии бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска (при правлении которого отношения между Берлином и Варшавой были вполне цивилизованными) канцлер ударился в историю.

    «Глядя на Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Вилли Брандтом (бывший канцлер Германии, правивший с 1969 по 1974 г. – прим. ВЗГЛЯД) о том, что граница между Германией и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории», – заявил Шольц. И, по словам канцлера, ему не хотелось бы, чтобы кто-то сейчас «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».

    Немецкие СМИ на эту ремарку канцлера практически никак не отреагировали. А вот польские журналисты и политики зажглись в праведном гневе. Особенно возмущались члены правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (PiS) – они восприняли слова канцлера как угрозу вернуть Померанию, Силезию и часть Восточной Пруссии в состав рейха.

    «Я хотел бы охарактеризовать неизменную политику Германии одним предложением: Германия не изменилась, – уверяет депутат европарламента от PiS Богдан Пек. – Шольц ясно обращался к польскому правительству и польскому народу… Он сказал: «Будьте осторожны, потому что если вы будете так играть с нами, требуя очевидных, должных репараций, мы вернемся к ревизионизму». По мнению пана Пека, «Германия стремится построить европейское государство, в котором она будет играть главенствующую роль. Они хотят европейскую империю или Четвертый рейх. Это должно было произойти за счет таких стран, как Польша».

    Снова пошли разговоры о том, что Четвертый рейх за счет таких стран, как Польша, будет строиться при помощи таких польских «национал-предателей», как Дональд Туск. Туска – лидера польской либеральной оппозиции, который присутствовал при словах Шольца, активисты PiS давно обзывают немецким агентом, целью которого является капитуляция Варшавы перед Берлином.

    «Пощечина жертвам войны. В этот момент каждый польский политик должен покинуть комнату. Туск в Потсдаме – это отвратительная подстава», – уверяет польский журналист Войцех Бедронь.

    «Я не видела ни брифинга Туска, ни записи, осуждающей скандальные слова Шольца. В принципе, не должно быть сюрпризом, если (скоро услышим или скажут – прим. ВЗГЛЯД): «Польша – это ненормальность», а Германия – «это благословение для Европы». При помощи оппозиции, может быть, они хотят уничтожить Польшу, а из поляков сделать батраков?» – вопрошает депутат Европарламента от PiS Беата Мазурек.

    После журналистов и депутатов активизировались и польские власти. «Чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова», – заявил глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох.

    Поясняющие слова последовали – но не от канцлера, а от немецкого посольства в Варшаве. «Эта подача и интерпретация абсолютно неверны. Все как раз наоборот. 15 сентября, говоря об агрессивной войне России против Украины, канцлер еще раз дал понять, что нерушимость границ и территориальная целостность составляют основу международного порядка. Слушайте внимательнее», – заявил посол Германии в Польше Томас Баггер.

    Однако поляки как раз слушают внимательно и рассматривают слова Шольца в контексте общего изменения немецкой позиции. Не только по Польше, но и вообще по внешней политике страны.

    «Олаф Шольц и его члены правительства из числа социал-демократов вводят новый, очень агрессивный язык. Недавно глава Минобороны произнесла очень жесткие, нехарактерные для послевоенной Германии слова о том, что Германия должна иметь хорошо вооруженную силу, с которой всем придется считаться», – напоминает польский журналист Петр Семка.

    Казалось бы, каким образом усиление Германии должно беспокоить Польшу? «Я не знаю, зачем канцлеру угрожать ревизией границ, которую он не осуществит и не может осуществить, потому что Германии пришлось бы, ну я не знаю, напасть на нас для этой цели», – говорит польская журналистка Александра Рыбинска. Однако, как верно отмечает Петр Семка, «само по себе заявление о том, что такая возможность есть, уже является сигналом, и именно этот сигнал был послан полякам».

    Возможность ведь не обязательно должна быть реализована здесь и сейчас. Ее можно будет реализовать тогда, когда для нее наступит подходящее время.

    Например, когда границы в Европе будут пересматриваться (что может произойти после победы России на Украине), польская дерзость и наглость всем надоест (поляки, вон, уже требуют территорий даже от Чехии), общеевропейские институты в виде ЕС и НАТО ослабнут. И тут главным моментом как раз является принципиальная готовность Германии – а точнее, как тонко отметил Шольц, некоторых ее сил, роющихся в книгах по истории, – поднять вопрос об этих границах.

    И эта готовность появляется не только благодаря действиям России на Украине (о чем прямо сказал Шольц), но и благодаря нынешним атакам PiS на Германию. Атакам, которые пробуждают лишь гнев и ответные требования, ревизионистские желания пересмотреть границы. Так что именно требования поляков вернуть деньги порождают требования немцев вернуть территории.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •