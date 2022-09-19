Кремль призвал «покопаться» в истории и найти, «за что спросить с поляков»

Российским историкам можно «покопаться в XVI веке», чтобы найти, «за что спросить с поляков», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя намерение президента Польши Анджея Дуды требовать у России «репараций». Представитель Кремля указал на «нездравый политический экстремизм» политиков в Варшаве.

«Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, что можно с поляков спросить», – приводит его слова РИА «Новости».

«В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков заходится в каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать, они вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны не только с Россией, там уже трудно что-то усложнить, там все предельно усложнилось, но и усложняют свои интересы со своими союзниками, я имею в виду ситуацию с Германией», – добавил Песков.

На прошлой неделе Дуда заявил, что республика должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.

Напомним, польские власти требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.

Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.