Где пройдет российско-украинская 38-я параллель

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Россию ждет историческая смена главного торгового партнера

Лидерское место ЕС в торговле с Россией займет Китай Александр Щербак/ТАСС
Рекордный товарооборот зафиксирован между Россией и Китаем в 2022 году. Совсем немного не удалось дотянуться до цели в 200 млрд долларов, которая была поставлена только на 2024 год. В этом году она будет точно выполнена раньше срока. И еще одно просто историческое изменение произойдет в этом году. ЕС как главный торговый партнер уйдет в прошлое. Его место впервые займет Китай.  Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пресекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
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Япония выбрала позор и получит войну

Кисида уже фактически пообещал вступить в войну за Тайвань на стороне Соединенных Штатов Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press
Премьер Японии Фумио Кисида, находясь в США, позволил себе феноменальную наглость, граничащую с самоотречением. А именно заявил, что применение ядерного оружия не имеет оправданий, но имел при этом в виду вымышленную угрозу со стороны России, хотя ЯО использовали только США и как раз против Японии. Но с США Токио, напротив, крепит оборону в ожидании войны с КНР. Зачем это японцам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Где пройдет российско-украинская 38-я параллель

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия и Запад разделят Украину. Вопрос лишь в том, по какой границе. Судя по всему, ответ на него займет не недели и даже не месяцы. Мы дождемся. А вот дождется ли Украина? Подробности...

Молодогвардейцы борются с нацизмом и сейчас

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят. Подробности...

Планете обещают распад мирового рынка и сопротивление доллару

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Немецкие танки на земле Украины

Обсуждение: 5 комментариев

Эстония стала подопытной крысой Запада

Спецоперация после Соледара

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Умер Вахтанг Кикабидзе

Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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Выбрана «Мисс Вселенная – 2023»

В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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Умерла актриса Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
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    Геворг Мирзаян

    Где пройдет российско-украинская 38-я параллель

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		16 января 2023, 12:08

    Коллективный Запад продолжает плодить фейки в рамках методички «Россия выпрашивает переговоры». На сей раз отличился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он рассказал о «корейском варианте», который Москва сейчас якобы предлагает Западу. Вариант, при котором речь идет о заморозке конфликта с разграничением сторон по какой-то естественной линии (на Корейском полуострове речь шла о 38-й параллели). Причем заморозке не временной, а перманентной.

    Москва отрицает факт ведения таких переговоров – по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «никто об этом не говорит… это очередная утка». И это действительно так – Россия не ведет переговоры ни о корейском, ни о каком другом варианте. Просто потому, что сейчас для этого нет никаких оснований. Нет и готовности Запада к приемлемому компромиссу – а также желания России что-то у Запада просить (не для того мы начинали СВО).

    Однако ирония ситуации в том, что так называемый корейский вариант в будущем может быть вполне жизнеспособен. Более того, по мнению ряда экспертов, он является базовой формулой для заключения итогового соглашения по Украине – тогда, когда Москва заставит Запад его принять.

    Будем делить

    Нужно понимать, что корейский вариант – это не про перемирие. Не про временное прекращение огня и тем более не про заморозку конфликта. Это, по сути, раздел Украины на две части, оформленный в виде соответствующего соглашения.

    В этом корейский вариант в корне отличается от тех «хасавюртов», которые сейчас враги предлагают Москве – тех, что подразумевают требования вернуть Украине либо Херсонскую и Запорожскую области (которые озвучивают западные «голуби»), либо эти области плюс ЛНР и ДНР (точка зрения западных «ястребов»), либо вообще все эти территории плюс Крым и репарации (чего хочет киевский режим). При этом даже в Киеве понимают, что на один из этих сценариев Москва ни за что не пойдет.

    Отличаются эти варианты и от того плана, который предлагают российские турбопатриоты – вести СВО до выхода на российско-польскую границу в районе Львова. Понятно, что этого выхода не будет – либо он будет сопряжен с очень-очень большими издержками. Как минимум потому, что после коллапса киевского режима (а это необходимое условие для такого глубокого продвижения Российской армии) на Западную Украину зайдут поляки, которые сейчас активно готовят оккупационный контингент. Кроме того, западноукраинский осколок УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, как ее называет замглавы запорожской администрации Владимир Рогов) превратится в серьезную обузу для России из-за наличия там сильных антироссийских настроений. У нас не времена Сталина, когда НКВД мог не церемониться с бандеровскими террористами и когда присоединение этих территорий в 1939 году отчасти спасло Москву в 1941-м – гитлеровцы банально не успели дойти до столицы до зимних холодов.

    Фото: Пограничный комитет Беларуси/ТАСС

    Именно поэтому российская СВО, скорее всего, закончится именно корейским вариантом – разделом Украины между Россией и Западом. Однако пока Запад к этому банально не готов – он еще надеется сломить Москву, и согласием на корейский вариант Россия должна продемонстрировать ему, что иных вариантов не будет. То есть, проще говоря, нанести киевскому режиму серию серьезнейших поражений – и освобождение Соледара является первым шажком на этом пути. Во-вторых, для реализации этого варианта должна сложиться правильная конфигурация на земле. Вариант не предполагает и не может предполагать передачу России каких-то дополнительных территорий – для Запада это будет самым настоящим унижением. Вариант предполагает лишь договорную фиксацию на земле – а значит, перед его заключением Москва должна выйти на условную «38-ю параллель».

    Правильная параллель

    Вопрос в том, что для Москвы является этой параллелью. Очевидно, что программой-минимум являются следующие территории: во-первых, все российские земли и города. Корейский вариант предполагает заключение письменного соглашения за подписью сторон, а Россия не может подписать никакой документ, предполагающий сдачу российских территорий врагу, пусть даже на временной основе. Это запрещает российская Конституция. Во-вторых, границы остатка Украины должны быть отодвинуты на максимальное расстояние от Москвы (для того, чтобы максимально увеличить подлетную дальность ракет) – сейчас от Черниговской области до столицы РФ менее 500 километров. В-третьих, Россия должна получить территориальный выход к Приднестровью. В ином случае сразу после перемирия эта территория с несколькими сотнями тысяч российских граждан, зажатых между Украиной и Румынией, будет жертвой военных провокаций – и Москве придется нарушать перемирие, пробиваться для спасения своих граждан через Украину (поскольку пробиваться через Румынию нельзя, это активация 5-й статьи НАТО и ядерная война).

    Казалось бы, тогда «38-й параллелью» должен быть Днепр – о нем, собственно, и говорят сторонники «корейского варианта». России, мол, отойдет левый берег, а Украине – правый. Однако эта граница не совсем релевантна. Да, она отодвигает украинскую территорию от Москвы примерно на 200 километров – но и российский город Херсон (со значительной частью российской Херсонской области), и Николаев с Одессой (являющиеся частью сухопутного коридора в Приднестровье) находятся на правом берегу Днепра. Более того, российские войска не могут просто форсировать Днепр в районе Херсонской области и освободить российские же города – такое форсирование чревато большими потерями. Гораздо проще выйти на правый берег в районе Запорожья или Днепропетровска (после их освобождения), а затем уже продвигаться по этому правому берегу до Одессы. Освобождая при этом Кривой Рог, возможно, Кировоград (сейчас Кропивницкий) и ряд других правобережных территорий. Которые, понятно, отдавать Украине назад никто не будет.

    Именно поэтому точные условия корейского формата пока не определены. Как и не определено время, когда начнутся серьезные переговоры на эту тему. Напомним, что перемирие в Корее было согласовано только после того, как возникли два условия. Стороны не могли больше наступать – и внутри себя примирились с тем, что альтернативы официального раздела Кореи нет. Поэтому сейчас задача Москвы – убедить, а точнее принудить Соединенные Штаты и Европу принять «корейский вариант».

    Вопрос в том, сколько времени займет это убеждение? Судя по всему, не недели. И даже не месяцы. Ну что ж, мы дождемся. А вот дождется ли Украина?

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