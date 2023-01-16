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16 января, понедельник | Последнее обновление — 13:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль отреагировал на обвинения в обрушении дома в Днепропетровске
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12:42
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21:02
собственная новость
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В России оценили шансы ВСУ получить сотню истребителей Tornado
Авиаэксперт Пантелеев: ВСУ выгодно получить даже устаревшую авиацию НАТО
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ВСУ устроят даже морально устаревшие модели истребителей Tornado, поскольку вместе с ними украинская армия получит доступ к более широкой и восполняемой ресурсной базе вооружения НАТО. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее Киев попросил у Германии самолеты Tornado в условиях растущего дефицита деталей для истребителей МиГ и Су.
«Даже если у Восточной Европы еще не закончились самолеты МиГ и Су, это произойдет через какое-то непродолжительное время. ВСУ понимают, что большого успеха эти самолеты им уже не принесут», – рассказал глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Получить запчасти и авиационные средства поражения к советским моделям самолетов практически неоткуда, поскольку складские запасы в странах бывшего Варшавского договора практически исчерпаны. Вместе с тем переход на натовскую военную технику дает доступ к специалистам, запчастям и всему необходимому для обслуживания самолетов», – отметил собеседник.
«Учитывая, что Запад активно проводит перевооружение на более современный тип воздушных судов, такие самолеты, как Tornado, которые морально устарели, многие страны могут отдать без сожаления», – полагает эксперт.
«Вместе с тем для воздушных сил Украины вовсе не обязательно переобучать местных летчиков, поскольку летать могут и иностранцы. Украина это легализовала. Кроме того, в условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, большого смысла тратить много времени и сил на подготовку летного состава нет. Летать они будут недолго», – отмечает он.
Накануне заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что устаревшие немецкие самолеты Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации, можно было бы отдать Киеву. По его словам, бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые в ближайшее время выведут из эксплуатации, и хотя это и старый реактивный истребитель, его можно было бы отправить на Украину.
Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки.
Накануне правительство Британии сообщило, что направит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В сообщении указывалось, что обучение ВСУ для управления этой техникой начнется в ближайшие дни.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
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Российские военные при зачистке Соледара нашли пытавшихся скрыться солдат ВСУ
При зачистке Соледара в ДНР российские военные находят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться в городе, они прячутся в технических помещениях, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Он рассказал, что во время зачистки города российские военные обнаруживают в технических помещениях скрытые группы украинских военных. Новиков рассказал ТАСС, что некоторые украинские военные выбирают тактику просто где-то спрятаться.
Он добавил, что на данный момент еще сложно назвать число украинских солдат, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Минобороны заявило об успешном продвижении штурмовых отрядов к северным окраинам Артемовска
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Российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмут) Донецкой народной республики (ДНР) и железнодорожной станции Соль, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска ДНР и железнодорожной станции Соль.
Отмечается, что в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
В Минобороны подчеркнули, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино ЛНР.
Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений ВДВ отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа, подчеркнули в пресс-службе.
«На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар ДНР. Также в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих, танк и пять бронемашин.
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Захарова: Арестович является лицом киевского режима, а не «агентом Кремля»
Захарова назвала Арестовича лицом киевского режима, а не «агентом Кремля»
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Считать представителя советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича «внедренным агентом Кремля» не получится, поскольку он является «лицом киевского режима», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что после «сбития», а потом «не сбития» украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре, Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. «Нет уж, не выйдет. Он – лицо киевского режима. Зеленский – нос, а Арестович – лицо», – добавила дипломат.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Он уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Позже глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о 20 погибших при падении ракеты на жилой дом в Днепре.
Зеленский ввел санкции против Ангелины Вовк и еще 197 деятелей
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в список попали актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская.
Как сообщает РИА «Новости», под санкции также попали музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.
Срок применения санкций – 10 лет. Они предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также другие ограничения.
Ранее Зеленский заявил, что принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.
Автор фильма «Из Киева на Донбасс» назвала санкции Зеленского местью за Соледар
Журналистка Панченко: Зеленский санкциями отвлекает внимание граждан от военных поражений Украины
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Новый санкционный список Владимира Зеленского выглядит очень популистским. Это скорее месть за Соледар, нежели реальные ограничения. Но на Украине уже сформировался запрос на правду, которую мы обязаны донести. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала украинская журналистка Диана Панченко. Ранее она и еще почти 200 человек попали под украинские санкции.
«После моей поездки в Донбасс реакция офиса Зеленского была крайне оперативной. Дело было сшито буквально за пару недель. Очевидно, что моя скромная фигура вызывает очень острую реакцию в кабинете президента Украины», – сказала украинская журналистка Диана Панченко.
«Мы видим, что на Украине полностью отсутствует свобода слова. В стране, по сути, работает только один телеканал, где транслируется исключительно линия властей. Любой, кто хоть как-то критикует Зеленского, оказывается под угрозой уголовного преследования», – продолжила собеседница.
«Мой фильм «Из Киева на Донбасс» посмотрели уже свыше миллиона человек. Более половины из них – украинские пользователи, что крайне важно. Это показывает, что запрос на правду начал формироваться, поэтому я продолжу свою работу», – утверждает эксперт.
«Всего в санкционном списке почти 200 человек, среди которых немало российских журналистов и общественных деятелей. И это в какой-то степени абсурдно. Понятны рестрикции в отношении граждан Украины – можно конфисковать имущество, арестовать счета, закрыть въезд в страну. Но такие же ограничения против россиян – чистый популизм», – акцентирует журналистка.
«Не удивительно, что новые санкции были подписаны именно сейчас. ВСУ потерпели поражение в Соледаре, и Зеленскому нужно как-то отвлечь внимание от того, что происходит на фронте. При следующей крупной неудаче на линии боевого соприкосновения мы увидим новый пакет рестрикций», – заключила Панченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей.
В списке оказались актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.
Срок действия рестрикций – десять лет. Они предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также другие ограничения.
В российском МИД отреагировали иронично. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что теперь ждет введения санкций против персонажей передачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюши и Степашки.
«Если уж Ангелина Вовк якобы угрожает национальной безопасности Украины, то ее два «подельника» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши» и подавно должны быть запрещены», – сыронизировала она.
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Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине третьей мировой войной
Глава МИД Сербии: Конфликт на Украине по всем своим свойствам является третьей мировой войной
Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил мнение, что украинский конфликт по всем своим свойствам является мировой войной.
Отвечая на вопрос о возможности классификации конфликта на Украине как мировой войны, Дачич заявил в интервью изданию Politico, что по всем своим свойствам это мировая война, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте. Он также выразил мнение, что практически весь мир занимает ту или иную сторону, существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей обеих сторон конфликта. При этом Дачич отметил, что Сербия избегает участия в таких группах, передает ТАСС.
Глава сербского внешнеполитического ведомства заявил, что на Сербию оказывается постоянное давление с целью приведения внешней политики страны в соответствие с политикой ЕС. Однако Дачич подчеркнул, что Белград не намерен пересматривать свою позицию относительно санкций против РФ. При этом чиновник добавил, что вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от национальных и государственных интересов Сербии.
Напомним, в среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте.
Воздушная тревога объявлена на востоке Украины
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.
В Полтавской области тревога объявлена в 15.20 (мск), в Харьковской области – в 15.21, в Днепропетровской области – в 15.20, передает РИА «Новости».
В конце декабря сообщалось, что российские войска несколько изменили тактику нанесения ракетных ударов и стали чаще выбирать в качестве целей не только объекты электроэнергетики, но и сохранившиеся системы противовоздушной обороны Украины.
Захарова предложила Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки
Официальный представитель МИД Захарова предложила президенту Украины Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против телеведущей Ангелины Вовк и предложила также запретить персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши».
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что все ждет, когда Зеленский введет санкции против Хрюши со Степашкой. Дипломат сыронизировала, что если уж Ангелина Вовк якобы угрожает национальной безопасности Украины, то ее два «подельника» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши»и подавно должны быть запрещены. При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что, возможно, президент Украины «своих» не трогает, и марионеток пронесет.
Накануне Зеленский ввел санкции против Ангелины Вовк и еще 197 деятелей культуры.
Польша стала базой ВСУ для ремонта натовской артиллерии
Командир спецназа «Троя» Новиков: ВСУ отправляют артиллерийские системы производства США на ремонт в Польшу
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в случае выхода из строя гаубиц М777 производства США отправляют артиллерийские системы на ремонт в Польшу, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Новиков рассказал, что попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые заточены больше под технику времен СССР, оказались малоэффективны, поэтому американские гаубицы М777 в случае поломки везут на ремонт в Польшу. Он добавил, что все вооружение, которое на Украине не могут ремонтировать из-за дороговизны или нехватки кадров, или какого-то специального оборудования натовского образца, везут в Польшу, на Украине базы для ремонта не разворачивают, передает ТАСС.
Новиков отметил, что климатические условия на Украине – в той ее части, которая ближе к России, – зимой достаточно многогранные: бывают серьезные морозы, грязь, сырость и очень серьезные температурные колебания, в результате техника ВСУ производства стран НАТО часто не выдерживает и выходит из строя. В то же время, как заметил командир «Трои», наша техника (стоящая на вооружении ВС РФ) проверенная, отшлифованная и работает стабильно.
В минувшую пятницу стало известно о массовой переброске американских танков и боевых машин в Польшу и Литву. Двумя днями ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.
Житель Артемовского района рассказал о мародерстве ВСУ
ВСУ не гнушались мародерства во время базирования в Опытном Артемовского района, рассказал житель этого села Александр Щербин.
По его словам, «мародерки» было очень много еще в то время, когда нормально функционировала почта. Были случаи, когда ВСУ отправляли по почте кованые ворота, холодильники, стиральные машины, плазмы, передает РИА «Новости».
Щербин добавил, что весь город это видел, но никто не решался вмешаться из опаски получить наказание.
«Там толпы стояли. Все пытались что-то отправить», – вспоминает мужчина.
По словам Щербина, ВСУ продавали награбленное. Так, ходили по квартирам и предлагали купить лобзики электрические, шуруповерты, системники с компьютеров и перфораторы за любые деньги.
Ранее газета ВЗГЛЯД описала алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством.
Местные жители Соледара также рассказали, что ВСУ увезли из города всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам местных, вывозили даже туалетную бумагу.
Президент Хорватии заявил о прокси-войне НАТО против России на Украине
Президент Хорватии Миланович: США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине
США и НАТО ведут опосредованную войну против России на Украине, выразил уверенность президент Хорватии Зоран Миланович.
Президент Хорватии, слова которого приводит The Croatian News Agency HINA, выразил уверенность, что Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины, передает ТАСС.
Миланович также отметил, что не видит смысла в санкциях против Москвы, назвав сам факт их введения абсурдом, так как санкции не сломили даже Слободана Милошевича.
Ранее первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что украинский конфликт по всем своим свойствам является третьей мировой войной.
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, снарядами повреждены торговые ряды на рынке сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он сообщил, что пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории.
Ранее двое мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области.
CNN: Украина стала лабораторией для западного оружия
Телеканал CNN назвал Украину испытательным полигоном для вооружений США
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США используют Украину как оружейную лабораторию по совершенствованию своей военной техники в условиях первого противостояния с промышленно развитой державой, сообщил телеканал CNN.
Украина предоставила странам Запада редкую возможность изучить, как их системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании. Уточняется, что объектом анализа стали и боеприпасы, использующиеся в рамках современной войны. Об этом говорится в материале телеканала CNN.
Источник в разведке сообщил, что Украина стала оружейной лабораторией, в которой используется военное оборудование, ранее никогда не применявшееся в войне между двумя промышленно развитыми странами. Отмечается, что «мы стали свидетелями боевых испытаний в реальном времени».
По словам американского офицера, БПЛА Switchblade 300, а также противорадарные ракеты, переданные ВСУ, оказались менее эффективными, чем ожидалось при их разработке.
Однако реактивная система залпового огня HIMARS играет решающую роль на поле боя, хотя этим РСЗО требуется регулярное техническое обслуживание. В Пентагоне планируют «в течение долгих лет» изучать опыт применения HIMARS на Украине.
Что касается гаубиц М777, то в ходе ожесточенного столкновения они быстро теряют точность и эффективность. Это связано с порчей нарезов на стволах гаубиц при интенсивной стрельбе.
При этом буксируемая артиллерия, включая М777, по мнению американцев, потеряла актуальность в рамках современных войн из-за невозможности быстрого перемещения на поле боя и риска поражения ответным огнем.
Конгрессмен-демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс отметил, что Украина подарила Штатам неоценимо большое число уроков, с помощью которых можно написать целый учебник по ведению современной войны.
Между тем представители разведки и военных заявили CNN, что они надеются на начало работ по созданию «атрибутивных» беспилотников – дешевого и массового одноразового оружия, способного наносить колоссальный урон по целям противника. Отмечается, что образец должен быть дешевым в производстве.
Ранее стало известно, что в случае выхода из строя гаубиц М777 производства США ВСУ отправляют артиллерийские системы на ремонт в Польшу. Попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые «заточены» под технику времен СССР, оказались малоэффективны.
При этом на восточном фланге НАТО отмечается активная переброска американских танков и боевых машин в Польшу и Литву. Несколькими днями ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.
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Столтенберг предположил, что на встрече в Рамштайне будет объявлено о новом оружии для Киева
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, на встрече контактной группы по поддержке Украины в Рамштайне 20 января будет объявлено о новых вооружениях для Киева.
Он также поприветствовал решение США и Германии по отправке БМП, решение Франции по отправке легких танков, передает ТАСС.
По словам Столтенберга, вопрос о возможной поставке Киеву танков Leopard 2 «будет одной из тем», которые будут обсуждаться в Рамштайне в присутствии представителей Украины.
«Мы находимся на решающем этапе войны. Мы видим ожесточенные бои». «Может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру», – добавил генсек.
Ранее Столтенберг заявил, что Европейский союз и НАТО должны нарастить уровень поддержки Украины.
СМИ: Мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете в Киеве
Мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в одном из супермаркетов в Киеве, сообщило украинское издание «Klymenko.Time» со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что супермаркет находится возле центрального ж/д вокзала Киева. По информации «Klymenko.Time», спецслужбы уговорили мужчину отдать гранату, после чего увезли его в управление полиции, передает РИА «Новости».
Ранее в Париже огонь открыл француз по национальности, который уже был известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. После стрельбы, жертвами которой стали трое курдов, представители общины курдов вышли на акцию протеста. Полиция применила против них слезоточивый газ.
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