В России оценили шансы ВСУ получить сотню истребителей Tornado

Авиаэксперт Пантелеев: ВСУ выгодно получить даже устаревшую авиацию НАТО

ВСУ устроят даже морально устаревшие модели истребителей Tornado, поскольку вместе с ними украинская армия получит доступ к более широкой и восполняемой ресурсной базе вооружения НАТО. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее Киев попросил у Германии самолеты Tornado в условиях растущего дефицита деталей для истребителей МиГ и Су.

«Даже если у Восточной Европы еще не закончились самолеты МиГ и Су, это произойдет через какое-то непродолжительное время. ВСУ понимают, что большого успеха эти самолеты им уже не принесут», – рассказал глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Получить запчасти и авиационные средства поражения к советским моделям самолетов практически неоткуда, поскольку складские запасы в странах бывшего Варшавского договора практически исчерпаны. Вместе с тем переход на натовскую военную технику дает доступ к специалистам, запчастям и всему необходимому для обслуживания самолетов», – отметил собеседник.

«Учитывая, что Запад активно проводит перевооружение на более современный тип воздушных судов, такие самолеты, как Tornado, которые морально устарели, многие страны могут отдать без сожаления», – полагает эксперт.

«Вместе с тем для воздушных сил Украины вовсе не обязательно переобучать местных летчиков, поскольку летать могут и иностранцы. Украина это легализовала. Кроме того, в условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, большого смысла тратить много времени и сил на подготовку летного состава нет. Летать они будут недолго», – отмечает он.

Накануне заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что устаревшие немецкие самолеты Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации, можно было бы отдать Киеву. По его словам, бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые в ближайшее время выведут из эксплуатации, и хотя это и старый реактивный истребитель, его можно было бы отправить на Украину.

Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки.

Накануне правительство Британии сообщило, что направит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В сообщении указывалось, что обучение ВСУ для управления этой техникой начнется в ближайшие дни.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.

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