НАТО призовет летчиков-легионеров пилотировать F-16 на Украине

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26 января, четверг  |  Последнее обновление — 23:33  |  vz.ru
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Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

Европу ждет рост цен на дизель Юрий Смитюк/ТАСС
Европа и Россия вовсю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться? Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Украинский дипломат в Грузии разозлил власть и расколол оппозицию

Украинских дипломатов обвинили «в регулярном вредительстве» двусторонним отношениям с Грузией Shakh Aivazov/AP/ТАСС
Главный киевский эмиссар в Тбилиси Касьянов дважды оскандалился за одни сутки. Сперва пообещал «эвакуировать» украинцев из Грузии, если возобновится ее прямое авиасообщение с Россией. И провел встречу о «постконфликтном восстановлении» Украины с бизнесменами, осужденными ранее за мошенничество. Ну а что, именно такие люди первыми стремятся добраться до миллиардов, которыми Запад накачивает Украину. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Уехали не только предатели

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Чем раньше мы откажемся уже от своих стереотипов в отношении нерусофобской части эмиграции, тем лучше сможем выстроить с ней работу. Например, Китай эту работу со своей диаспорой выстроил, и она приносит ощутимые плоды. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Максимум, что светит дикарям – умереть за интересы белого господина

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сейчас западная пропаганда рисует украинцев свободными и гордыми людьми с величественной осанкой, всей душой возлюбившими демократию. Но так будет не всегда. Подробности...
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За что мы боремся

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
У тех, кто против нас, судьбы точно не будет. Враг использует их и отбросит, как испорченную деталь ставшего ненужным механизма. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Наши зашли в Угледар

Жизнь после Украины. Взгляд США

Немецкие танки на Украине. Третья попытка

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

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    НАТО призовет летчиков-легионеров пилотировать F-16 на Украине

    Американские истребители F-15 и F-16 во многом схожи с советскими МиГ-29 и Су-27
    		   26 января 2023, 23:00
    Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Solomon Cook
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    На Западе заговорили о передаче Украине истребителей F-15 и F-16, причем конкретные договоренности возможны в течение нескольких недель. Но для эффективного применения этих машин нужны летчики, умеющие ими управлять. А их на Украине нет. Остается один вариант – за штурвалами этих истребителей окажутся натовские асы. Насколько серьезную угрозу будут представлять F-15 и F-16 для ВС России?

    Западные страны, по данным американского издания Politico, приступили к обсуждению возможности передачи Украине истребителей F-15 и F-16. Однако в США есть опасения, что подобный шаг может привести к еще большей эскалации конфликта. Правда, как рассказал газете дипломат из Северной Европы, это было бы логичным решением. При этом США официально заявляли Киеву, что о передаче истребителей не может идти речи. Другой источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что обсуждение передачи истребителей может начаться «через две-три недели».

    Politico также указывает, что возможная поставка истребителей Украине может превратиться в «логистический кошмар» для западных союзников. Причина в том, что для этого типа самолетов нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы (ВПП), «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру. В связи с этим более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких ВПП, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит.

    Напомним, на минувшей неделе глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра уже заявил о готовности страны рассмотреть возможность поставок истребителей F-16, если соответствующая просьба поступит от Киева. Такой просьбы пока не прозвучало, зато замглавы украинского МИД Андрей Мельник озвучил Берлину «творческое предложение». Оно заключается в том, чтобы Германия, которая планирует в скором времени обновлять авиапарк, отдала 93 многоцелевых боевых самолета Tornado.

    Несмотря на то, что никаких решений на этот счет Запад пока не озвучил, есть все основания полагать, что рано или поздно Киев все же получит желаемые самолеты. Ведь для поставок у США и стран НАТО давно выработана определенная схема. Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала ее на примере передачи Лондоном танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS-90. Сначала идет вброс в СМИ для проверки реакции Москвы, затем начинается обсуждение, информация о якобы запланированных поставках опровергается. А спустя непродолжительное время техника все равно передается Киеву.

    Аналогичная схема прослеживается и в сообщении о том, что Варшава решилась поставить Киеву партию танков Leopard 2 немецкого производства, стоящих на вооружении польской армии. Ранее так было и с передачей Вооруженным силам Украины (ВСУ) реактивных систем залпового огня, и зенитных ракетных комплексов западного образца.

    Эксперты уверены, что Киеву нужны не только сами истребители, но и летчики, а также технический персонал для обслуживания самолетов на земле. Сейчас украинские военные этого делать не умеют. Вопрос о подготовке летных кадров на Украине встал еще в августе. Тогда ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщал военно-дипломатический источник. По его данным, для боевых задач Киев задействовал бывших недоученных курсантов харьковского военного института воздушных сил.

    После этого Пентагон стал активно заниматься набором бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов. Согласно плану США, сначала они должны были пройти подготовку в Калифорнии, а затем через Польшу оказаться на Украине.

    Эксперты отмечают, что на обучение летчиков требуются годы. Потому что самолет нужно не просто поднимать воздух, но выполнять необходимые маневры и совершать посадку. «Полноценное обучение летчика длится порядка четырех лет. Это международная практика. Допуск к высокотехнологичным истребителям дается не сразу», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.

    По его мнению, переучивать украинских летчиков, которые летали на истребителях советского образца, будет сложно, в том числе из-за того, «что названия приборов в кабине и документация будут не на привычном русском языке, а на английском или немецком (это зависит от того, откуда поставят самолет». «Также есть большая разница между тем, чтобы просто научить пилота летать по кругу или заданному маршруту, или же выполнять пилотаж и боевое применение ракет. К этому, как правило, допускаются летчики самых высоких классов», – акцентировал эксперт.

    В связи с этим американцы, отметил он, потихоньку начинают обращаться к иностранным летчикам с опытом управления F-16. Эксперт не исключил, что если в итоге будет принято решение передать Украине современные истребители, то ими будут управлять наемники.

    Красноперов считает, что российские системы ПВО справятся с подавлением F-16. 

    «Сбиваются F-16 нашими ракетами так же, как и все другие истребители. Но, как и любой самолет противника, эти истребители представляет угрозу для наших ВС.

    А значит, является целью для поражения», – подчеркнул Красноперов.

    F-15 и F-16 относятся к четвертому поколению реактивных истребителей и по своим характеристикам схожи с советскими МиГ-29 и Су-27. «Впоследствии обе модели американских истребителей проходили модернизацию», – добавил авиаэксперт Олег Пантелеев.

    Он считает, что тактика борьбы с этими истребителями будет зависеть от модификаций F-15 и F-16. «На вооружении Украины числилось достаточно серьезное число советских самолетов четвертого поколения», – заметил собеседник, добавив, что значительная часть этого потенциала «вышла из игры» еще до начала спецоперации из-за технических проблем, а еще часть была уничтожена на земле или в ходе боестолкновений.

    Пантелеев согласен, что подготовка летного и наземного технического персонала для обслуживания самолетов – длительный процесс и ВСУ не смогут быстро справиться с этой задачей. 

    «В связи с этим серьезно повышается вероятность того, что управлять этой техникой и обслуживать ее придется, скажем так, легионерам.

    Примечательно, что F-16 – довольно распространенный по странам НАТО и другим государствам истребитель. Американцы поставляли их на экспорт в более чем достаточном количестве. Так что специалисты есть не только в США», – заключил Пантелеев.

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