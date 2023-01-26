НАТО призовет летчиков-легионеров пилотировать F-16 на Украине

На Западе заговорили о передаче Украине истребителей F-15 и F-16, причем конкретные договоренности возможны в течение нескольких недель. Но для эффективного применения этих машин нужны летчики, умеющие ими управлять. А их на Украине нет. Остается один вариант – за штурвалами этих истребителей окажутся натовские асы. Насколько серьезную угрозу будут представлять F-15 и F-16 для ВС России?

Западные страны, по данным американского издания Politico, приступили к обсуждению возможности передачи Украине истребителей F-15 и F-16. Однако в США есть опасения, что подобный шаг может привести к еще большей эскалации конфликта. Правда, как рассказал газете дипломат из Северной Европы, это было бы логичным решением. При этом США официально заявляли Киеву, что о передаче истребителей не может идти речи. Другой источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что обсуждение передачи истребителей может начаться «через две-три недели».

Politico также указывает, что возможная поставка истребителей Украине может превратиться в «логистический кошмар» для западных союзников. Причина в том, что для этого типа самолетов нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы (ВПП), «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру. В связи с этим более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких ВПП, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит.

Напомним, на минувшей неделе глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра уже заявил о готовности страны рассмотреть возможность поставок истребителей F-16, если соответствующая просьба поступит от Киева. Такой просьбы пока не прозвучало, зато замглавы украинского МИД Андрей Мельник озвучил Берлину «творческое предложение». Оно заключается в том, чтобы Германия, которая планирует в скором времени обновлять авиапарк, отдала 93 многоцелевых боевых самолета Tornado.

Несмотря на то, что никаких решений на этот счет Запад пока не озвучил, есть все основания полагать, что рано или поздно Киев все же получит желаемые самолеты. Ведь для поставок у США и стран НАТО давно выработана определенная схема. Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала ее на примере передачи Лондоном танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS-90. Сначала идет вброс в СМИ для проверки реакции Москвы, затем начинается обсуждение, информация о якобы запланированных поставках опровергается. А спустя непродолжительное время техника все равно передается Киеву.

Аналогичная схема прослеживается и в сообщении о том, что Варшава решилась поставить Киеву партию танков Leopard 2 немецкого производства, стоящих на вооружении польской армии. Ранее так было и с передачей Вооруженным силам Украины (ВСУ) реактивных систем залпового огня, и зенитных ракетных комплексов западного образца.

Эксперты уверены, что Киеву нужны не только сами истребители, но и летчики, а также технический персонал для обслуживания самолетов на земле. Сейчас украинские военные этого делать не умеют. Вопрос о подготовке летных кадров на Украине встал еще в августе. Тогда ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщал военно-дипломатический источник. По его данным, для боевых задач Киев задействовал бывших недоученных курсантов харьковского военного института воздушных сил.

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После этого Пентагон стал активно заниматься набором бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов. Согласно плану США, сначала они должны были пройти подготовку в Калифорнии, а затем через Польшу оказаться на Украине.

Эксперты отмечают, что на обучение летчиков требуются годы. Потому что самолет нужно не просто поднимать воздух, но выполнять необходимые маневры и совершать посадку. «Полноценное обучение летчика длится порядка четырех лет. Это международная практика. Допуск к высокотехнологичным истребителям дается не сразу», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.

По его мнению, переучивать украинских летчиков, которые летали на истребителях советского образца, будет сложно, в том числе из-за того, «что названия приборов в кабине и документация будут не на привычном русском языке, а на английском или немецком (это зависит от того, откуда поставят самолет». «Также есть большая разница между тем, чтобы просто научить пилота летать по кругу или заданному маршруту, или же выполнять пилотаж и боевое применение ракет. К этому, как правило, допускаются летчики самых высоких классов», – акцентировал эксперт.

В связи с этим американцы, отметил он, потихоньку начинают обращаться к иностранным летчикам с опытом управления F-16. Эксперт не исключил, что если в итоге будет принято решение передать Украине современные истребители, то ими будут управлять наемники.

Красноперов считает, что российские системы ПВО справятся с подавлением F-16.

«Сбиваются F-16 нашими ракетами так же, как и все другие истребители. Но, как и любой самолет противника, эти истребители представляет угрозу для наших ВС.

А значит, является целью для поражения», – подчеркнул Красноперов.

F-15 и F-16 относятся к четвертому поколению реактивных истребителей и по своим характеристикам схожи с советскими МиГ-29 и Су-27. «Впоследствии обе модели американских истребителей проходили модернизацию», – добавил авиаэксперт Олег Пантелеев.

Он считает, что тактика борьбы с этими истребителями будет зависеть от модификаций F-15 и F-16. «На вооружении Украины числилось достаточно серьезное число советских самолетов четвертого поколения», – заметил собеседник, добавив, что значительная часть этого потенциала «вышла из игры» еще до начала спецоперации из-за технических проблем, а еще часть была уничтожена на земле или в ходе боестолкновений.

Пантелеев согласен, что подготовка летного и наземного технического персонала для обслуживания самолетов – длительный процесс и ВСУ не смогут быстро справиться с этой задачей.

«В связи с этим серьезно повышается вероятность того, что управлять этой техникой и обслуживать ее придется, скажем так, легионерам.

Примечательно, что F-16 – довольно распространенный по странам НАТО и другим государствам истребитель. Американцы поставляли их на экспорт в более чем достаточном количестве. Так что специалисты есть не только в США», – заключил Пантелеев.

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