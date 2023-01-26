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Эксперт: Быстро обучить украинцев летать на F-15 и F-16 невозможно
Авиаэксперт Пантелеев объяснил, кто будет летать на поставленных Западом на Украину истребителях F-15 и F-16
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Обучение пилотов истребителей F-15 и F-16 – небыстрый процесс. Так что если самолеты будут поставлять на Украину, то и управлять ими будут иностранцы, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее издание Politico сообщило, что на Западе обсуждается вопрос поставок Киеву истребителей.
«Самолеты F-15 и F-16 относятся к четвертому поколению реактивных истребителей. В целом по своим характеристикам они соответствуют еще советским машинам МиГ-29 и Су-27. Впоследствии обе модели американских истребителей проходили модернизацию», – рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев.
«Для начала необходимо узнать, какая конкретно модификация F-15 и F-16 может рассматриваться Вашингтоном для отправки на Украину. Без этих данных понять, что может противопоставить Россия, не представляется возможным», – продолжил он.
«Вместе с тем с уверенностью можно утверждать, что на вооружении Украины числилось достаточно серьезное число самолетов четвертого поколения. Правда, это были машины, произведенные еще в СССР», – заметил собеседник.
Эксперт обратил внимание на тот факт, что значительная часть этого потенциала «вышла из игры» еще до начала спецоперации из-за проблем с обслуживанием парка. Еще часть была уничтожена на земле или в ходе боестолкновений. «Кроме того, если мы говорим о подготовке летного и наземного технического персонала для самолетов, это более длительный процесс, нежели обучение специалистов для обслуживания наземных видов вооружений. Быстро подготовить военных из числа ВСУ объективно невозможно», – говорит он.
«В связи с этим серьезно повышается вероятность того, что управлять этой техникой и обслуживать ее придется, скажем так, легионерам. Примечательно, что F-16 – довольно распространенный по странам НАТО и другим государствам истребитель. Американцы поставляли их на экспорт в более чем достаточном количестве. Так что специалисты есть не только в США», – заключил Пантелеев.
Ранее издание Politico сообщило, что западные страны приступили к обсуждению возможности передачи Украине истребителей. Однако многие опасаются, что подобный шаг может привести к еще большей эскалации конфликта. Правда, как рассказал газете дипломат из Северной Европы, это было бы логичным решением.
При этом США заявили Киеву, что о передаче истребителей не может идти речи, пишет Politico со ссылкой на указанного дипломата. Другой источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что обсуждение передачи истребителей может начаться «через две-три недели».
Примечательно, что Politico также указывает, что возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар» для союзников. Причина в том, что для этого типа самолетов нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру.
По мнению эксперта Politico, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит.
Напомним, на минувшей неделе глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страна готова рассмотреть возможность поставок на Украину истребителей F-16, если соответствующая просьба поступит со стороны Киева.
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Российские силы вошли в Угледар
Российские силы закрепились на окраинах Угледара
Российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
Кимаковский в эфире канала «Соловьев Live» рассказал, что российские силы «сковывают» противника. Российская артиллерия, сообщил он, работает по ВСУ, которые пытаются контратаковать, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что в воскресенье и понедельник ВСУ предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, в результате они потеряли 200 человек.
Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ
Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ в Запорожской области
Командование 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады», – передает ТАСС со ссылкой на слова Рогова, сказанные в эфире телеканала НТС.
Также он добавил, что сейчас основные боевые действия в регионе идут по линии Каменское – Гуляйполе – Орехов.
Рогов назвал главным достижением наступление «малыми силами». Сейчас степень продвижения составляет от нескольких сотен метров до 8 км на участке в 30 км. По его словам, удалось вскрыть первую линию обороны противника.
Напомним, интенсивность боевых действий на Запорожском направлении резко повысилась в последние недели. Ранее Минобороны России сообщало об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.
В ДНР рассказали о необходимости штурма многоэтажек Угледара
Депутат ДНР Бердичевский: ВСУ окопались в жилых домах Угледара, город будет серьезно разрушен
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В Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, которые покинули местные жители. Вероятно, это приведет к значительным разрушениям в городе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в ДНР сообщили, что российские войска вошли на окраины Угледара и закрепились там.
«В Угледаре немало сил противника. При этом у ВСУ пока сохраняется возможность подтягивать туда дополнительный личный состав и вооружение. Уверен, они будут пользоваться этим до тех пор, пока мы не обрушим их логистику», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Местное население массово покинуло город, высотки в большинстве районов стоят пустые. И в этих квартирах окопались ВСУ. Из-за недавней ротации сейчас сложно оценить, каким количеством живой силы располагает противник в Угледаре. Нам придется постепенно выбивать его из домов. Не исключаю, что город будет серьезно разрушен», – предполагает собеседник.
Бердичевский также отметил, что параллельно с ДНР активизировалась линия фронта в сопредельной Запорожской области. «Мы видим движение. И его надо усиливать по всем направлениям. Дело в том, что сейчас ВСУ серьезно мотивированы поставками западных танков. Перемалывать их будет все сложнее», – заключил он.
В свою очередь источник газеты ВЗГЛЯД в административных структурах ДНР отметил, что «солдаты противника занимают оборону в многоэтажках», «иногда в одном доме может располагаться до взвода боевиков».
«Сейчас наши ведут зачистку в районе частного сектора. Если нам удастся взять Угледар, то в дальнейшем это позволит вести боевые действия не в городской застройке, а преимущественно в сельской и открытой местности. В таких условиях живая сила противника станет куда более удобной мишенью для авиации и артиллерии», – добавил источник.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, наши военные «сковывают» противника, активно работает артиллерия. При этом ВСУ все еще пытаются контратаковать.
Днем ранее издание RT отмечало, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками.
После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.
В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.
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В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву дальнобойного оружия
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву оружия для нанесения ударов вглубь РФ
Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, Москва фиксирует желание администрации президента США помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крым, передает ТАСС.
Он привел в пример публикацию в New York Times, где якобы сообщается об отработке наступательных планов, которые сопоставляют с оружием, имеющимся у Украины.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Гаврилов.
Также он добавил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавляют проблемы Киеву и Европе.
Российские войска перерезали ВСУ трассу Покровск – Угледар
Трасса Покровск – Угледар в Донецкой народной республике перерезана силами России, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Что могу сказать четко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что на указанном участке сейчас идет стрелковый бой.
Ранее сообщалось, что российские подразделения контролируют трассу, ведущую из Покровска в Угледар, также они занимают новые позиции на подступах к городу.
Эксперт предсказал исход ракетной дуэли российской Х-31ПД и американской Patriot
Эксперт Обносов: Российская ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у американской системы Patriot
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Российская авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД одержит победу в дуэльном бою у американского зенитного ракетного комплекса Patriot («Пэтриот»), заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов.
Обносов сказал ТАСС, что у Х-31ПД очень высокая скорость – более 3 Махов, более 1 тыс. метров в секунду для поражения ПВО противника. По его словам, для создания этой ракеты необходимо было выйти на совершенно новый технологический уровень. Гендиректор КТРВ признался, что данная ракета является одной из гордостей коллектива корпорации и его личной.
«А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot», – подчеркнул он.
26 января Обносову исполнилось 70 лет, он является автором более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники. В 2021 году указом президента Обносову было присвоено звание Героя России за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Дружбы, отмечен благодарностью президента России.
Ранее корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) объявила, что рассчитывает начать экспорт двух специализированных ракет «воздух – поверхность» Х-31ПД и Х-31АД.
Взрывы прогремели в городах Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины и на удерживаемых ВСУ территориях
В нескольких украинских регионах, а также на удерживаемой вооруженными силами Украины территории Запорожской области и в Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ.
В частности, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске), в Харьковской области, в Вольнянске (Запорожская область) и в Херсоне, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Также тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Позднее СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области.
Напомним, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Рогов сообщил о попытке ВСУ форсировать Днепр
Рогов рассказал о попытке вооруженных сил Украины форсировать Днепр у Новой Каховки
В ночь на четверг вооруженные силы Украины предприняли новую попытку форсировать Днепр, но были встречены огнем российских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как отметил Рогов в Telegram, «не прошло и пары дней с предыдущей неудачной попытки». Он назвал украинских военных «необучаемыми идиотами». Форсировать Днепр украинские силы специальных операций ВСУ попытались «из района островов у Новой Каховки».
Сообщается, что разведка обнаружила их и передала координаты артиллерии, «незваные гости были встречены огнем наших защитников». Бой продолжается, «ВСУ подняли в небо авиацию», рассказал Рогов.
Напомним, на днях российские военные уже пресекали попытку форсирования ВСУ Днепра со стороны Новой Каховки, ликвидировав при этом около ста украинских военных.
Новый посол США прибыла в Россию
Американский посол Трейси прибыла в Москву
Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву, сообщило американское посольство. Она стала первой в истории женщиной на этой должности.
«С возвращением в Россию, посол Трейси!» – сказано в сообщении посольства в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Трейси уже работала в России – в 2014–2017 годах она занимала пост замглавы миссии в американском посольстве в Москве, передает РИА «Новости».
Напомним, помимо России, Пакистана и Армении, Трейси также работала на таких направлениях, как Афганистан, Грузия и Центральная Азия. На слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам она заявила, что считает необходимым для Вашингтона продолжать ужесточать санкции против России.
Эксперт: Новый посол США в России – это второй Майкл Макфол
Американист Васильев: Новый посол США в России – это второй Майкл Макфол
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В задачи Линн Трейси будет входить сохранение диалога Москвы и Вашингтона по особо важным вопросам. Однако от нее стоит ожидать и попыток дестабилизации ситуации в России, а также воздействия на отношения Москвы со странами Средней Азии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Андрей Кортунов и Владимир Васильев. Ранее стало известно, что посол Трейси прибыла в Москву.
«Назначение Трейси само по себе интересно, поскольку это первый прецедент, когда данную должность заняла женщина. В целом для Москвы этот человек не новый: с 2014 по 2017 года она занимала пост замглавы американского посольства в России. Опыт у нее имеется, причем достаточно богатый», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Также интересно, что она не политический назначенец, а карьерный дипломат. Это имеет как плюсы, так и минусы. В Госдепе Трейси работает еще с 1990-х годов, и большая часть ее назначений приходилась именно на постсоветские государства», – отмечает эксперт.
«Ей хорошо знакома не только Россия, но и все пространство СНГ. В частности, до недавнего времени она являлась послом США в Армении, а это не самая легкая страна для дипломата. Как она покажет себя в Москве – вопрос хороший. Наши двусторонние отношения достигли критически низкого уровня», – подчеркивает собеседник.
«Задачи Трейси на новом посту, вероятно, будут скорее практическими. Например, она может попытаться остановить сложившуюся «войну посольств». Дипведомства в наших странах не укомплектованы до конца. Закрыты консульские представительства. Это значительно снижает возможность адекватного взаимодействия двух сторон», – акцентирует Кортунов.
«Важной задачей станет восстановление диалога по направлениям, где это еще представляется возможным. У нас все еще сохраняется ряд общих тем, регулярное обсуждение которых не помешало бы. Имею в виду Сирию, Афганистан, Северную Корею, потенциальную ядерную сделку с Ираном», – рассуждает эксперт.
«Однако нас несколько настораживает предыдущий опыт работы госпожи Трейси в Армении. Напомню, что она оставила о себе неоднозначное мнение в Ереване», – подчеркивает собеседник.
«США очень хотели наладить отношения Армении и Турции. Это вылилось в назидательные речи со стороны Линн Трейси. Хочется верить, что на посту в Москве она постарается изменить тональность собственных заявлений. Всегда нужно помнить, что одну и ту же вещь можно сказать по-разному», – резюмирует Кортунов.
Иначе оценивает задачи нового посла США в РФ главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Карьерный путь Линн Трейси, а также недавние заявления некоторых представителей американской политики о том, что страны Центральной Азии необходимо «отстыковать» от России, могут наводить на мысль, что она займется именно этим. Однако, на мой взгляд, ее приоритетная задача будет несколько иной», – считает эксперт.
«Трейси, вероятно, пойдет по пути Майкла Макфола – экс-посла США в РФ, который пытался добиться дестабилизации ситуации в нашей стране», – акцентирует собеседник.
«Напомню, что Макфол был назначен на свою должность во времена Барака Обамы, когда за внешнюю политику США отвечал Джо Байден. Учитывая деятельность данного экс-посла, сложно сказать, что она не была согласована с вышестоящим руководством. Многие люди с 2012 года так и остались в правительстве США. Думаю, что подходы сохранились, и Трейси еще себя покажет», – подчеркивает Васильев.
«Конечно, ее опыт советолога может помочь в поиске каких-то болевых точек во взаимоотношениях России и стран Центральной Азии. США взяли курс на экономическую изоляцию Москвы в мире. Логично предположить, что Трейси способна осуществлять определенные действия на данном посту», – отмечает эксперт.
«Таким образом, посольство США превращается в еще один инструмент, который может быть использован для нанесения стратегического поражения России. Действия дипведомства по данному направлению могут предприниматься с большим или меньшим темпом. Но ясно, США развертывают про нас дополнительные силы», – резюмирует Васильев.
Напомним, накануне новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Она стала первой в истории женщиной, занимающей эту должность.
«С возвращением в Россию, посол Трейси!» – сказано в сообщении посольства в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Дипломат уже работала в России – в 2014–2017 годах она занимала пост замглавы миссии в американском посольстве в Москве. Трейси хорошо владеет русским языком и по специальности является советологом.
До назначения на новую должность Трейси работала послом США в Армении в 2019–2023 годах. За долгое время нахождения на дипломатической службе она успела получить две ведомственные награды. Одна – за работу в Москве, вторая – «за мужество». В пакистанском Пешаваре автомобиль Трейси расстреляла группа вооруженных людей, но ей, шоферу и телохранителю удалось уйти живыми.
Помимо России, Пакистана и Армении, Трейси также работала на таких направлениях, как Афганистан, Грузия и Центральная Азия. На слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам она заявила, что считает необходимым для Вашингтона продолжать ужесточать санкции против России.
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Польша подписала контракт на покупку СПГ из США на 20 лет
Польша подписала контракт на покупку 1 млн тонн СПГ из США в год в течение 20 лет
Польская энергетическая компания Orlen в Варшаве подписала долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с американской фирмой Sempra.
Уточняется, что контракт подразумевает обязательство Штатов осуществлять поставку 1 млн тонн СПГ в год в течение 20 лет, передает ТАСС
По словам главы Orlen Даниэля Обайтека, реализация контакта начнется с начала 2027 года. Он добавил, что 1 млн тонн СПГ в год – это около 1,2 млрд кубометров газа в год.
Он отметил, что в Польше газохранилища заполнены на 100%. «Это 3,2 млрд куб. м газа», – сказал Обайтек, подчеркнув, что добыча внутри страны составляет 3,7 млрд куб. м.
В январе 2023 года в Германию была доставлена первая партия СПГ из США.
Авиация ВКС России и средства ПВО сбили два самолета Су-25 ВВС Украины
Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка в ДНР, еще один украинский самолет был сбит средствами ПВО под Угледаром, сообщили в Минобороны.
Кроме того, ВС России за сутки поразили 83 артподразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 119 районах. В районе Очакова Николаевской области уничтожена РЛС ЗРК С-300, говорится в Telegram-канале военного ведомства.
В ряде населенных пунктов уничтожены восемь украинских беспилотников. Также перехвачены семь реактивных снарядов РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS в районах пунктов Кременная ЛНР, Куйбышево, Валерьяновка ДНР, Новоуспеновка Запорожской области и Чаплинка Херсонской области. В Херсонской области сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 379 самолетов, 204 вертолета, 2956 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7634 танка и другие боевые бронемашины, 990 машин РСЗО, 3921 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 8180 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили 190 украинских военных на шести направлениях.
Российские войска уничтожили 190 украинских военных на шести направлениях
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Артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах пунктов Тимковки и Синьковки Харьковской области, а также Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 20 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-20, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины и четыре американские артсистемы М-777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий на Донецком направлении заняли более выгодные позиции. Недалеко от Константиновки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, две установки РСЗО «Град», американская самоходная артустановка М109 Paladin, две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях продолжили наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику рядом с Угледаром ДНР, Павловкой и Левадным Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили порядка 60 военнослужащих, три бронемашины. Также в районах Угледара ДНР, Канцеровки и Червоного Запорожской области уничтожены два хранилища топлива и три склада боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.
В рамках контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении уничтожены три гаубицы Д-20, гаубица «Гвоздика» и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. У пунктов Токаревка, Дудчаны Херсонской области и Червоногригоровка Днепропетровской области уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Бастрыкина попросили проверить Слепакова из-за песни о военных
Фонд защиты национального исторического наследия попросил Бастрыкина о доследственной проверке в отношении Слепакова
Фонд защиты национального исторического наследия обратился к руководителю СК Александру Бастрыкину с просьбой устроить доследственную проверку из-за дискредитирующей Вооруженные силы России песни в отношении перебравшегося в Израиль артиста Семена Слепакова, сообщил директор фонда Александр Карабанов.
Карабанов сказал, что проверку попросили провести «по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК» – «Публичная дискредитация ВС РФ», передает ТАСС.
Напомним, член Общественной палаты Александр Малькевич предложил вносить артистов, дискредитирующих армию России из-за рубежа, в списки экстремистов. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить Слепакова российского гражданства и признать иноагентом. Слепаков перебрался в Израиль вскоре после начала российской спецоперации.
Минобороны показало боевую работу противотанковых комплексов «Штурм-С»
Опубликовано видео боевой работы самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» в зоне СВО
Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Расчеты комплексов осуществляют прикрытие для обеспечения продвижения российских войск и борьбы с танками и бронетранспортерами вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны в Telegram.
Командир противотанковой батареи с позывным «Енисей» рассказал, что сперва осуществляется рекогносцировка местности и доразведка. После этого расчет занимает позицию и наносит удар по целям: ДОТам, ДЗОТам, танкам, БМП и другой бронетехнике.
Напомним, к настоящему моменту танки украинским войскам готовы предоставить более десяти стран НАТО, включая Германию и США.