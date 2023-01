Медведчук поблагодарил Россию Медведчук назвал задачу киевского режима На Западе начали обсуждать возможность передачи Украине истребителей Politico: Запад обсуждает возможность передачи Киеву истребителей 26 января 2023, 10:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Западные страны ведут внутренние обсуждения возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта, сообщили СМИ. Как сказал изданию Politico дипломат из Северной Европы, истребители стали бы следующим логичным шагом, передает ТАСС. При этом США заявили Киеву, что о передаче истребителей не может идти речи, пишет Politico со ссылкой на указанного дипломата. Другой источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что обсуждение передачи истребителей может начаться «через две-три недели». Ранее замглавы МИД Андрей Мельник предложил Берлину передать Украине сотню истребителей Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации. Блогеры возмутились песней Слепакова о гибели российских военных 25 января 2023, 10:59

Блогеры возмутились песней Слепакова о гибели российских военных 25 января 2023, 10:59

Блогеры возмутились песней-сатирой перебравшегося в Израиль артиста Семена Слепакова о гибели сражающихся на Украине российских военных. Слепаков в сатирической «колыбельной» поет о матери, один сын которой стал «специалистом каких-то айти» и «предателем», а другой сын погиб, защищая Родину. Видео опубликовано в его Telegram-канале. Ролик возмутил российских блогеров. Так, журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат. «...Брынчит из Израиля. Остался на обочине люксовой жизни», – пишет он, напомнив, что не так давно Слепаков «получал безумные гонорары» на корпоративах в России. Слепаков издевается над матерями погибших воинов, устраивает пляски на могилах героев, подчеркнул журналист. «И он надеется вернуться под шумок, когда все уляжется? Опять залезть в телевизор? Это испуганный патриот?», – добавил Голованов. Журналист считает, что «Слепаковы-Галкины» всегда ненавидели наш народ, держали «Ванюш» «за быдло». «Когда пришла беда, [...] свалили за кордон. А простой русский Ваня взял автомат и опять пошел в окопы за Россию. Возвращать мир. Ванюшу дома ждет мама. Ванюшу ждут жена и дети. Такое ***, как Слепаков, никто не ждет. Ничтожество никому не нужно. Россия проходит очищение», – заключил Голованов. Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны, который после долгих послевоенных лет «один остался из своего полка» и лихо побеждает сына мэра. Теперь же юморист выпустил «страшный и мерзкий сарказм над абстрактной российской семьей, в которой трагедия – погиб отец, сын, еще один – сбежал». «Семен Слепаков, твоя новая песня не для народа, а для релокантов и беглецов, трусов и предателей. […] Уверяем тебя, у нас есть и знакомые айтишники, и бизнесмены с очень хорошим достатком, которые добровольцами ушли на фронт. Многие вернулись из-за границы, когда началась война», – пишут авторы канала. Слепаков перебрался в Израиль вскоре после начала российской спецоперации. В середине января сообщалось, что комедиант погасил долги в России на 19 млн рублей.

Медведев: Киевский режим скоро лишится выхода к морю Медведев предложил потребовавшему подлодки Киеву опробовать субмарины в Днепре 25 января 2023, 19:05

Киевские власти рискуют остаться без выхода к морю, на этом фоне заявления украинской стороны о необходимости в подлодках выглядят нелепо, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза в своем Telegram-канале сравнил объемы поступающих киевскому режиму вооружений с «расстройством пищевого поведения» в форме булимии или компульсивного переедания, когда «постоянно хочется жрать». Украинское руководство постоянно желает все больше и больше, «больше танков, машин, орудий», и недавно кто-то из украинских представителей объявил о необходимости в поставках самолетов и подводных лодок, заметил он. Если требование о поставках самолетов «хоть как-то понятно», хотя нормальных взлетных полос практически не осталось, а небо над Украиной закрыто Россией, то требование поставок субмарин – «это сильно», сыронизировал Медведев. Он предложил Киеву учитывать то, что скоро у него «вообще не останется моря», и в таком случае властям нынешней Украины придется сидеть в подлодке «прямо посреди Днепра» и учить «бессмертную We all live in a yellow submarine». «Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная», – заключил Медведев. Ранее замминистра обороны Украины Андрей Мельник обратился к Западу с требованием передать Киеву боевые танки, истребители и подводные лодки.

Песков отреагировал на угрозы Киева об ударах по Москве и Екатеринбургу 25 января 2023, 12:45

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. Песков напомнил о фактах причастности украинских властей к организации терактов, в том числе взрыва в Подмосковье, в результате которого погибла российский политолог Дарья Дугина. «Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность намерений российских властей оградить страну от такой опасности, добавил представитель Кремля. В августе 2022 года Дарью Дугину, дочь известного российского философа Александра Дугина, убили, подорвав автомобиль на Можайском шоссе. По данным ФСБ, за убийством девушки стоят спецслужбы Украины.

Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ в Запорожской области 25 января 2023, 21:59

Командование 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады», – передает ТАСС со ссылкой на слова Рогова, сказанные в эфире телеканала НТС. Также он добавил, что сейчас основные боевые действия в регионе идут по линии Каменское – Гуляйполе – Орехов. Рогов назвал главным достижением наступление «малыми силами». Сейчас степень продвижения составляет от нескольких сотен метров до 8 км на участке в 30 км. По его словам, удалось вскрыть первую линию обороны противника. Напомним, интенсивность боевых действий на Запорожском направлении резко повысилась в последние недели. Ранее Минобороны России сообщало об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.

В Севастополе взломали телевещание и показали Зеленского 25 января 2023, 20:15

В Севастополе ряд телеканалов в результате взлома несколько минут транслировали выступление президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в правительстве города. В сообщении указывается, что взлом также произошел в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области. В течение двух минут оператор перешел на резервный канал, передает ТАСС. В правительстве города отметили, что ситуация находится под контролем, в настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах инцидента.

Эксперт оценил риски поставок Украине танков Abrams Военный эксперт Михайлов: ВС РФ нужно тщательно готовиться к поступлению Abrams в ВСУ 25 января 2023, 15:08

Россия серьезно преуспела в разработке противотанковых средств, что создает потенциальные проблемы для военной промышленности США. Вместе с тем, нам необходимо готовиться к потенциальной поставке Abrams в ВСУ, чтобы дать отпор. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Александр Михайлов. Ранее Белый дом выразил намерение объявить о поставке Киеву танков Abrams. «Вероятно, в ближайшее время танки Abrams вряд ли окажутся на передовой. Сейчас Вашингтону важно успокоить Берлин и вынудить его поставить немецкие танки как можно скорее. Пока все заявления происходят в сослагательном направлении», – считает руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Если американские машины доберутся до Украины, то они, скорее всего, не сразу окажутся в зоне боевых действий. Также необходимо время на подготовку специалистов», – подчеркивает эксперт. «Скорее всего, сперва Abrams пригонят на полигоны Западной Украины. Они станут декорациями для видеороликов о храбрости ВСУ, потому что американцы очень сильно переживают за имидж собственного военного производства и техники», – отмечает Михайлов. «Abrams уже горели на Ближнем Востоке. И теперь никто не хочет увидеть, как уничтожаются передовые образцы техники в первые недели их присутствия на территории Украины. Между тем, примеров, когда эти танки поражались военнослужащими Ирака или Сирии – немало. Часто в борьбе с ними использовалось советские разработки. Поэтому американцы боятся того, что их танки потеряют репутацию лучших в мире», – подчеркивает эксперт. «В настоящий момент уровень наших противотанковых вооружений превышает защиту Abrams. Здесь можно вспомнить ПТРК «Корнет», которые зарекомендовали себя достаточно хорошо. Имеются и противотанковые ракеты, доступные для использования танками Т-90. Нельзя забывать и про силы ВКС. К тому же, активно улучшается применение дронов», – акцентирует собеседник. «Разницы в поражении Leopard, Abrams, Challenger особой нет. Все равно приходится наносить удары через ходовую часть, потому что броню в лобовой атаке сегодня пробить достаточно сложно. Тем не менее, к поступлению западных танков в ВСУ нам нужно готовиться. Немецкие модели, пусть и в количестве не больше 100 штук, непременно доберутся до зоны проведения СВО», – рассуждает Михайл

Украинские вооруженные силы (ВСУ) готовятся к осуществлению контрнаступления, заявил президент США Джо Байден. По словам Байдена, ВСУ с приближением весны «работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», передает ТАСС. «Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», – сказал он. Ранее Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Захарова прокомментировала признание Бербок о войне Германии против России Захарова: Запад заранее спланировал войну против России 25 января 2023, 18:14

Высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России свидетельствуют о том, что Запад ее заранее спланировал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале привела речь Бербок на заседании ПАСЕ 24 января, в которой та говорит, что «если мы продолжим эту игру показывания пальцем на других (потому что это удобнее и легче), то Россия и Путин выиграют». «Вот почему я не обращаюсь к вашей стране, к другим странам, спрашивая, почему вы не поставили самоходные артиллерийские установки – гаубицы PzH 2000, хотя их поставили Нидерланды и Германия. Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы. Поэтому я уже говорила недавно: да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру «найди виновного» в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – сказала Бербок. Захарова считает, что если прибавить к этому слова Меркель о том, что «они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне». Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. Президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации. Новости СМИ2 В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву дальнобойного оружия В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву оружия для нанесения ударов вглубь РФ 25 января 2023, 20:39 Текст: Кристина Цыцура

Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, Москва фиксирует желание администрации президента США помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крым, передает ТАСС. Он привел в пример публикацию в New York Times, где якобы сообщается об отработке наступательных планов, которые сопоставляют с оружием, имеющимся у Украины. «Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Гаврилов. Также он добавил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавляют проблемы Киеву и Европе. Шольц пообещал не вводить бесполетную зону над Украиной Шольц пообещал немецким депутатам не открывать бесполетную зону над Украиной 25 января 2023, 17:04

Введение бесполетной зоны над украинской территорией и отправка туда натовских войск исключены, заявил германский канцлер Олаф Шольц в Бундестаге. Североатлантический альянс сразу высказался, что не станет выступать за введение бесполетной зоны, в этой позиции ничего не поменялось и не поменяется, заявил Шольц, передает ТАСС. Также туда не будут оправляться наземные войска, прямого участия в конфликте «не будет», пообещал канцлер. Он подчеркнул, что этого нет сейчас «и не будет в будущем, на это все могут положиться». Ранее бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский желает введения бесполетной зоны над Украиной. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что будет происходить в небе над украинской территорией в случае поставок Киеву истребителей. Новости СМИ2 Взрывы прогремели в городах Украины Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины и на удерживаемых ВСУ территориях 25 января 2023, 23:52

В нескольких украинских регионах, а также на удерживаемой вооруженными силами Украины территории Запорожской области и в Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ. В частности, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске), в Харьковской области, в Вольнянске (Запорожская область) и в Херсоне, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Также тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Позднее СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области. Напомним, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. Российские войска развили наступление на Запорожском направлении 25 января 2023, 15:24

ВС России на Запорожском направлении в последние сутки в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщило Министерство обороны. За сутки на этом направлении уничтожено более 60 бойцов ВСУ, три танка, две бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. На Купянском направлении поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у населенных пунктов Масютовка, Купянск, Гряникова (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). У поселков Ольшана и Берестовое (Харьковская область), а также у Новоселовского (ЛНР) пресечена работа семи групп украинских диверсантов. На этом направлении за сутки уничтожено более 90 украинских военных, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» поразила 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ и 125-ю бригаду теробороны у поселков Стельмаховка (ЛНР), Серебрянка и Ямполовка (ДНР). Там ликвидировано более 20 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре самоходные гаубицы. На Донецком направлении группировка войск «Южная» продолжила наступление и нанесла поражение противнику у поселков Зализнянское, Дубово-Василевка и города Северска (ДНР). У поселков Разлив и Константиновка (ДНР) уничтожены два украинских склада боеприпасов. Украинская сторона за сутки потеряла на этом направлении до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубицу «Мста-Б». На Херсонском направлении у поселка Днепряны (Херсонская область) артиллерия пресекла попытку высадки групп диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра. У поселка Николаевка (Херсонская область) на правом берегу поражены резервы до ротной тактической группы. Ликвидировано до 30 украинских военных, три лодки и две БМП. Во вторник Минобороны сообщало об успешном наступлении на Донецком направлении. Новости СМИ2 Посол России указал на «окончательный отказ» Германии от исторической ответственности за преступления нацистов 25 января 2023, 15:07

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков «крайне опасным», оно означает «окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности» за преступления нацистов. По его словам, Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса и настроена на неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями, передает ТАСС. Нечаев добавил, что решение, которое Берлин принял в дни 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч советских граждан, разрушает остатки взаимного доверия и наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям. Ранее издание Spiegel сообщило, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6. Представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что кабмин Германии подтвердил отправку Киеву танков Leopard 2 и пообещал разрешить другим странам реэкспорт. Путин: Украинские заградотряды расстреливают своих же в спину 25 января 2023, 16:15 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину. «К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали», – цитирует его ТАСС. Путин в День российского студенчества прибыл в главное высшее учебное заведение страны – МГУ имени Ломоносова. Ранее Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины. Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе. Новости СМИ2 В США назвали количество танков Abrams для передачи Украине Стало известно количество танков Abrams, которые США планируют передать Украине 25 января 2023, 17:37

Вашингтон намеревается в скором времени объявить о передаче Киеву нескольких десятков танков M1 Abrams, сообщают СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена. В американской администрации заканчивается разработка проекта по поставке киевским властям «примерно 30 танков», сказали собеседники CNN, передает ТАСС. Такое решение может быть принято уже на этой неделе. Отмечается, что обучение бойцов ВСУ на американских танках займет несколько месяцев. Вместе с танками Украина также может получить несколько бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставка киевскому режиму американских танков ляжет бременем на налогоплательщиков в Европе. Военный эксперт Александр Михайлов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что нужно готовиться к потенциальной поставке Abrams для ВСУ.