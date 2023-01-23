Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны

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23 января, понедельник | Последнее обновление — 23:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
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Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному.
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Поход на восток, Drang nach Osten, заложен в европейской генетической памяти. Пока европейцы еще не горят желанием отправляться умирать в степях Украины, но в военные барабаны бьют самозабвенно.
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Той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет. Что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры, в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги.
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны
Президент Сербии Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила
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Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы ни говорили политики, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Президент Сербии заявил в обращении к нации, что Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили, передает ТАСС.
Вучич отметил, что с начала конфликта на Украине Запад усилил давление на Сербию. По его словам, они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и территория Республики Сербия – это их двор, «чтобы здесь все было, как они хотят». Он также отметил, что в этих геополитических обстоятельствах переговоры вести намного тяжелее, потому что все очень нервничают, терпимости больше нет.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад. 16 января президент Хорватии Зоран Миланович отмечал, что США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине.
Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом «новой Отечественной войной»
Медведев: Боррель подтвердил, что Киев и Европа – прямые наследники Гитлера
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Война с нацистами на Украине и в Европе является «новой Отечественной», заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия «привыкла бороться до конца, привыкла почти проигрывать, а потом наверстывать». «Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером», – говорил Боррель, назвав абсурдными мысли о том, что Россия «проиграла войну» на Украине.
Замглавы СБ РФ назвал «молодцом» Борреля «с потухшим лицом». «Заметьте, это он сам провел аналогию», – обратил внимание Медведев, подчеркнув, что, как следует из слов главы евродипломатии, «укронацисты» и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. «И война, стало быть, с ними новая Отечественная», – написал он.
«И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м», – заключил Медведев.
Ранее Медведев заявлял, что ни одному западному политику, повторяющему как мантру «чтобы добиться мира, Россия должна проиграть», не приходит в голову, что ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.
МИД потребовал от посла Эстонии покинуть Россию
Москва понизила уровень дипотношений с Эстонией и выслала посла страны из России
Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией, посол страны Маргус Лайдре должен покинуть Москву 7 февраля, заявили в МИД.
В понедельник глава эстонского диппредставительства был вызван в МИД России, где ему был заявлен решительный протест в связи с действиями Таллина, передает РИА «Новости».
Кроме того, Москва приняла решение понизить уровень диппредставителя в России и Эстонии до временного поверенного в делах. Послу будет необходимо покинуть Россию 7 февраля.
Понижение уровня дипломатических отношений является ответным шагом на радикальное сокращение эстонской стороной состава российского посольства.
Напомним, в МИД Эстонии заявили послу России о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми человек к 1 февраля.
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В России оценили данные о планах ФРГ передать ВСУ «тренировочные» танки Leopard
Военный эксперт Михайлов: Шольц хочет, чтобы ВПК Германии страдал наравне с американским
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НАТО тянет участников альянса в экономическую и политическую яму, склоняя их к новым поставкам оружия и техники для ВСУ. Поэтому в бундесвере ищут какие-то компромиссные решения, которые нанесут наименьший удар по престижу ВПК Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Михайлов. Ранее стало известно, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2.
«Ситуация с поставками военной техники натовского образца Украине осложняется тем, что никто из производителей не хочет терять клиентскую базу на десятилетия вперед. После того, как ВС РФ пожгут западные танки, поставленные в ВСУ, в ближайшие 10-20 лет потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока и Азии вряд ли станут их приобретать себе», – рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Но, учитывая давление других стран НАТО, Шольц пытается сделать, чтобы все страны альянса одинаково ввязались в эту историю и престиж их ВПК, включая американцев, страдал наравне с немецким. Кроме того, в условиях давления со всех сторон, бундесвер начинает склоняться к возможности передать 19 самых стареньких и неликвидных танков, которые сам использовал в качестве тренировочных», – отмечает собеседник.
«Однако, все прекрасно понимают, что 19 танков Leopard не изменят ситуацию на фронте протяженностью в 1200 километров. Такого количества хватит буквально на два-три дня военных действий, это максимум. За пять-шесть дней наши войска уничтожат целую роту британских танков Challenger. А что тогда будут делать европейцы? Собирать новый Рамштайн и вновь продавливать друг друга на новые поставки, при этом публично заявляя о коллективной решимости и единодушии?», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, на Западе, и в частности в Германии, существует очень большой «рассинхрон» между позициями политиков и общества. Западное общество, конечно, любит хайповать на какой-то популярной теме, но по прошествии нескольких месяцев устает от нее. Сказываются и внутренние проблемы в экономике и энергетике», – убежден эксперт.
«Поэтому власти сейчас пытаются, с одной стороны, объяснить своим гражданам, куда утекают деньги; а с другой стороны – они готовят общественное мнение к тому, что танки уже и так отправились на Украину, поэтому не все так страшно», – добавил он.
«Вместе с тем, европейские власти, поставляя оружие Киеву, продолжают надеяться на умеренную реакцию Москвы. Кроме того, они прекрасно понимают, что рано или поздно им придется восстанавливать отношения с Россией. В купе это дает нарастание протеста и в обществе, и в элитах, и даже в голове Шольца, который стал немножко упираться, когда партнеры по НАТО пытаются затащить его в глубокую экономическую и политическую яму» – заключил Михайлов.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.
Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась для чего США и Польша склоняют Германию к передаче своих танков Leopard 2 Украине.
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В МИД резко ответили на заявление Борреля с критикой в адрес Лаврова
В МИД России называли лицемерной критику Борреля в адрес Лаврова за сравнение шагов Запада с действиями Гитлера
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Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС и поддержке киевских неонацистов, заявили в МИД.
Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на цветуший сад с миллиардом граждан ЕС и США и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима, говорится в заявлении на сайте МИД России.
В МИД указали, что ЕС обучает боевиков ВСУ, готовится поставить еще больше вооружений и военной техники, которые будут и дальше использоваться для уничтожения гражданских лиц. При этом в Евросоюзе заявляют об отсутствии параллелей с Гитлером, однако сами закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги и символику, с которой более чем 80 лет назад европейцы варварски вторглись в СССР.
Также в министерстве напомнили, что «пока нацисты в одной газовой камере травили славян, евреев, цыган и другие нации, наши отцы, деды и прадеды боролись с вермахтом и освобождали узников концентрационных лагерей».
Любой попытке реабилитации нацизма, расистским практикам надо решительно противостоять. Это то, что должно объединять народы, а не разъединять их, считают в МИД.
В Москве видят, добавили в МИД, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы.
«Никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор, поэтому призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», – отметили в ведомстве.
Ранее Боррель раскритиковал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке «окончательного решения «русского вопроса»: он заявил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине «для защиты ее территории».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада «окончательное решение «русского вопроса», проведя параллель с идей Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос».
Извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата якобы «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду.
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Эстония потребовала компенсацию за помощь Украине
Эстония рассчитывает получить от ЕС 400 млн евро компенсации за военную помощь Украине
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Эстония рассчитывает на компенсацию своих расходов на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 млн евро, сообщил портал телекомпании ERR со ссылкой на представителя Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп.
По словам Раудсепп, в настоящий момент в Брюсселе утвердили компенсацию для Таллина в размере 156 млн евро, которые будут направлены в эстонский бюджет на укрепление национального оборонного потенциала страны не позднее 2027 года. Кроме того, власти Эстонии решили направить заявку на компенсацию последнего транша в размере 113 млн евро, которая поступит в течение нескольких лет из-за существующего графика выплат компенсаций странам ЕС, передает ТАСС.
Ранее посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска заявил, что Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 и средства поддержки артиллерийских подразделений в рамках пакета помощи Украине на 113 млн евро.
Турция решительно осудила сожжение Корана в Стокгольме
МИД Турции решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме
МИД Турции в субботу решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме у здания турецкого посольства и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
В турецком дипведомстве заявили, что решительно осудили акцию в Стокгольме, которая является открытым нарушением Швецией подписанного трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, передает ТАСС.
Также в МИД Турции призвали Швецию предпринять конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму, закрепленных в меморандуме.
Ранее сообщалось, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. В Турции потребовали от Швеции принять меры по планируемой акции с сожжением Корана.
До этого турецкие власти отменили назначенный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику,
15 января Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК).
В Финляндии указали на «торможение» расширения НАТО
Отмена встречи министров обороны Турции и Швеции в Анкаре препятствует вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, что тормозит расширение альянса, сказал в интервью агентству STT глава финского МИД Пекка Хаависто.
Комментируя отмену встречи 27 января со стороны Анкары и отмену более раннего визита спикеров финского и шведского парламентов он указал, что подобные решения можно интерпретировать как результат антитурецких провокаций, которые влияют на общественные настроения и вызывают ответную реакцию, передает «Lenta.ru».
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Это стало одним из поводов для отмены визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Анкару – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в этом больше нет смысла. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как обострение отношений между Турцией и Швецией отразится на перспективах Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО.
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В ЕС предложили вернуться к обсуждению передачи российских активов Киеву
Мишель: ЕС заинтересован в использовании российских активов для поддержки Украины
Глава Европейского совета Шарль Мишель рассчитывает, что лидеры стран ЕС «придадут новый импульс» дискуссиям о направлении средств из замороженных российских активов на поддержку Украины.
По словам Мишеля, существует «серьезная политическая заинтересованность» в решении вопроса передачи Киеву российских активов соответствии с правовыми принципами, передает ТАСС. Как заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс, сделать это должны не только страны Евросоюза, но и другие страны G7.
Ранее руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о конфискации российских активов незаконно с точки зрения международного права и приведет к последствиям для всех поддержавших эту инициативу стран.
Париж и Берлин призвали ЕС ответить США на Акт о снижении инфляции
Французский президент Макрон: Париж и Берлин предлагают Евросоюзу дать масштабный ответ на Акт о снижении инфляции в США
Париж и Берлин выработали план действий, который предусматривает быстрый и масштабный ответ ЕС на американский Акт о снижении инфляции (IRA), заявил французский президент Эммануэль Макрон после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Макрон сообщил, что Германия и Франция выработали общую линию, предусматривающую быстрый и масштабный европейский ответ на американский закон. Президент Франции призвал предусмотреть эффективные инструменты финансирования из государственных и частных источников, передает ТАСС.
Напомним, в декабре минувшего года Макрон призвал Европу срочно выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA). Ранее В Европарламенте призвали к жесткому курсу в отношении США из-за экономической политики Вашингтона.
Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
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России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным Главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
Песков: Нервозность членов НАТО из-за поставок танков на Украину растет
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Дискуссия между европейскими странами, в том числе угрозы Варшавы международной изоляцией Берлину, говорит о растущей нервозности среди членов НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, комментируя заявления стран НАТО по поставкам танков Украине, заявил, что развернувшаяся юридическая эквилибристика европейскими странами, в том числе обмен заявлениями и угрозами Варшавы международной изоляцией Германии, свидетельствуют о растущей нервозности в альянсе, передает РИА «Новости».
Песков также отметил, что все страны, которые принимают участие прямо или косвенно в поставках вооружения Украине, несут за это ответственность, а расплачиваться за псевдоподдержку придется украинскому народу.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.
До этого Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не способны кардинально поменять ситуацию, поскольку ВСУ противостоят Вооруженные силы России.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что Германия не станет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.
Эрдоган отказал Швеции в поддержке во вступлении в НАТО
Эрдоган: Турция не поддержит заявку Швеции в НАТО
Швеции не стоит ждать поддержки Турции по вопросу членства в НАТО после прошедших акций сторонников терроризма и врагов мусульман, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий президент заявил, что «грязные акции в Швеции, да еще и возле турецкого диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
«Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», – подчеркнул Эрдоган.
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.
МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО.
Шольц и Макрон собрались строить «сильную Европу завтрашнего дня»
Шольц и Макрон заявили о необходимости укрепления Европы и пожелали сделать ее «еще более суверенной»
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в совместной статье назвали ключевые задачи для «суверенной» Европы.
Шольц и Макрон заявили, что Европа должна стать «еще более суверенной», ей нужны «геополитические возможности для формирования международного порядка». Они призвали увеличить поддержку вооруженных сил и военной промышленности, заявив, что это требуется «для сильной Европы завтрашнего дня». Такие меры, по их мнению, помогут развитию трансатлантических отношений.
Кроме того, Шольц и Макрон обещали сохранить приверженность «амбициозной стратегии повышения конкурентоспособности европейской промышленности и европейской среды, стимулирующей конкуренцию и инновации», передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Лидеры двух стран также прокомментировали ситуацию вокруг Западных Балкан, отметив, что в процессе расширения ЕС обсуждаются пути достижения быстрого и конкретного прогресса. По их словам, ЕС – это «якорь стабильности на европейском континенте». Однако подеркивается, что в процессе расширения ЕС должен сохранить «дееспособность», эффективность и способность быстро принимать решения, «в частности, за счет расширения полномочий квалифицированного большинства голосов в Евросовете».
Также Шольц и Макрон заявили о намерении Европы стать первым климатически нейтральным континентом в мире. Они обещали «работать над улучшением функционирования рынка электроэнергии», а также «участвовать в совместных закупках газа на европейском уровне». По их мнению, требуется использовать возобновляемые и низкоуглеродные источники энергии, а также водород.
Их статья опубликована в преддверии 60-летия подписания Елисейского договора и франко-германской министерской встречи, которая пройдет в Париже 22 января.
Напомним, осенью СМИ указывали, что отношения Германии и Франции оказались под угрозой. В список претензий стран друг к другу вошли самые важные для Европы вопросы: российский газ, энергетический кризис, поставки вооружений Украине и инфляция.
Власти Турции отменили визит главы минобороны Швеции
Власти Турции отменили визит главы минобороны Швеции Йонсона
Турецкие власти отменили назначенный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Причиной, по словам Акара, стали антитурецкие демонстрации в Стокгольме. Он назвал эти протесты «отвратительными действиями» против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и самой Турции, подчеркнув, что власти Швеции не приняли в связи с этим никаких мер, передает ТАСС.
Потому, сообщил Акар, «важность и смысл визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше не имеет никакого значения». Визит отменен, сообщил он.
15 января Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК).
Франция и Германия решили отправить войска в Литву и Румынию на учения
Декларация по итогам заседания франко-германского Совета министров: Франция и Германия проведут в Литве и Румынии учения
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Армии Франции и Германии организуют в Литве и Румынии совместные учения, говорится в декларации, принятой двумя странами по итогам заседания франко-германского Совета министров в Париже.
В декларации говорится, что армии Франции и Германии организуют в Литве и Румынии совместные учения Франко-германской бригады. Переброску войск предполагается провести под предлогом «поддержки союзников» на востоке, укрепления «оборонных» возможностей Европы и европейской составляющей НАТО, передает ТАСС.
Париж и Берлин также договорились провести совместные франко-германские учения в Индо-Тихоокеанском регионе. Военные маневры Франция и Германия объяснили стремлением продемонстрировать поддержку международного порядка, основанного на международном праве в этой важной зоне мира.
В принятом двумя странами документе также говорится, что Франция и Германия обновят стратегию борьбы с террористической угрозой в зоне Сахеля. Кроме того, Париж и Берлин договорились работать над укреплением сотрудничества в космосе в интересах обороны и безопасности, а также в области кибербезопасности.
Напомним, в прошлую пятницу появились сведения о массовой переброске танков США в Польшу и Литву.
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