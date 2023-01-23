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23 января, понедельник | Последнее обновление — 23:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
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Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному.
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Поход на восток, Drang nach Osten, заложен в европейской генетической памяти. Пока европейцы еще не горят желанием отправляться умирать в степях Украины, но в военные барабаны бьют самозабвенно.
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Той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет. Что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры, в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги.
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
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России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным Главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
ВСУ выбили из села Каменское Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области
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Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области, сейчас это серая зона, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что боевиков Зеленского выбили из села Каменское на северные окраины населенного пункта. Он уточнил, что село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра, передает РИА «Новости».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Каменское – это важный населенный пункт, взятие которого под контроль позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью. Рогов также сообщил, что, по имеющимся у него данным, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
Владимир Рогов: Армия России открывает ворота в Запорожье
Владимир Рогов: Каменское и Орехов – это ворота в город Запорожье
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Освобождение западной части Запорожской области открывает для нас возможность продвижения на север в сторону Степногорска и самого Запорожья, сказал газете ВЗГЛЯД глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные выбиты из села Каменское на берегу Днепра и Каховского водохранилища.
«Наши ребята сначала перешли реку Янчекрак, которая впадает в Днепр, закрепились на правом берегу, а затем полностью выбили противника из села Каменское. Насколько мне известно, ВСУ отошли от населенного пункта почти на один километр в сторону Степногорска», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Каменское – крайнее село, примыкающее к Днепру, и оно важно для нас. Дело в том, что окраины населенного пункта использовались ВСУ для постоянных обстрелов освобожденной территории Запорожской области, в частности Васильевки и Мелитополя. Теперь то расстояние, на которое отодвинут противник, снизит вероятность атак», – подчеркнул собеседник.
«Кроме того, это позволит нам увеличить контроль над трассой Москва – Симферополь и взять в оперативное окружение Орехов, который имеет стратегическое значение. Именно Орехов и Каменское – своего рода ворота в город Запорожье», – отметил он.
«Также взятие под контроль трассы Запорожье – Донецк, которая находится севернее, и трассы Запорожье – Мариуполь сыграет большую роль с точки зрения нарушения снабжения группировки ВСУ на Запорожском направлении и в городах ДНР», – продолжил Рогов.
«Освобождение западной части Запорожской области откроет нам дорогу в ближайший пригород Запорожья через Степногорск. Однако говорить о скором успехе там пока рано, поскольку восточный фланг еще не зачищен. В ДНР также ряд населенных пунктов все еще находятся под контролем Зеленского», – добавил эксперт.
«В целом на Запорожском направлении мы видим постепенное продвижение наших сил, хотя и не слишком быстро. С другой стороны, если сравнивать это с почти десятью месяцами затишья в нашем районе, то изменения очевидны. Плюс почти ежедневное количество потерь противника здесь исчисляется трехзначными числами, а это довольно много», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что российским войскам удалось полностью выбить ВСУ из села Каменское в Запорожской области. В Минобороны также сообщили, что российские артиллеристы по данным разведки обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
О тактических успехах ВС России на Запорожском направлении сообщалось и в конце прошлой недели. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах взятия города Запорожья.
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Ургант прокомментировал «перезапуск» авторской программы
Телеведущий Иван Ургант назвал фейком информацию о перезапуске программы «Вечерний Ургант»
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Фотографии, появившиеся в фан-группах Филиппа Киркорова и блогера Вали Карнавал, не имеют отношения к перезапуску «Вечернего Урганта», это кадры неизвестных съемок, сообщил телеведущий Иван Ургант.
Ургант заявил, что кадры, которые появились в некоторых телеграм-каналах, не имеют отношения к съемкам «Вечернего Урганта». По его словам, это съемки неизвестного происхождения.
«Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно непохожим на Киркорова», – цитирует РБК Life телеведущего.
Ургант также подтвердил, что после завершения перерыва с радостью будет ждать и Киркорова, и Карнавал в студии передачи.
Между тем, фотографии, о которых идет речь, были сделаны в Дубае, где, как сообщают Telegram-каналы, декорации известного телешоу возвели в честь вечеринки по случаю дня рождения миллионера из Санкт-Петербурга и большого поклонника «Вечернего Урганта» Михаила Баракина, куда и пригласили Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и других звезд.
Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.
В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Американский телеканал показал танки ВСУ в жилой застройке Артемовска
Sky News: Вооруженные силы Украины прячут танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске (украинское название – Бахмут) в жилой застройке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси.
Американский телеканал показал кадры танков ВСУ в жилых дворах Артемовска, а репортер рассказал, что ряды советских танков и бронетранспортеров прячутся среди зданий. Корреспондент также отметил, что, по информации украинских военнослужащих, российские войска находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС.
Напомним, в конце прошлой недели французские СМИ сообщили, что Вашингтон посоветовал Киеву вывести украинские войска из Артемовска, чтобы подготовить наступление на юге. Днем ранее в Совете национальной безопасности при администрации США признали «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре.
Пригожин призвал сурово наказывать за «гламуризацию российской армии»
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Владелец компании «Конкорд» и основатель российского штурмового формирования «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал критическое высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова об инициативе запретить ношение бород в армии.
В Telegram-канале пресс-службы приводятся слова Пригожина о том, что в данный момент не имеют смысла подобные инициативы, так как «бабы-военкоры лезут в самое пекло и проходят путь 300» (получают ранения – прим. ВЗГЛЯД), «бойцы с перебитыми позвоночниками передают свой опыт в тренировочных лагерях».
«Кучка клоунов стремится научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», – раскритиковал Пригожин.
По мнению основателя российского штурмового формирования, нужно на законодательном уровне ввести суровое наказание за «гламуризацию российской армии» в виде тюремного срока до 50 лет.
Также Пригожин выразил солидарность с критическим высказыванием Кадырова о подобной инициативе и попросил его «отрастить бороду в два раза больше», за себя и за него.
Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что запрет на ношение бороды – элементарное требование армейской дисциплины. Он уточнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.
Кадыров в Telegram-канале назвал вероятный запрет «явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов».
Рогозин назвал самые боеспособные части в зоне СВО
Рогозин: 1-й и 2-й корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных частей в зоне СВО
Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных соединений, действующих в зоне специальной военной операции, заявил экс-глава Роскосмоса, руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, одни из самых боеспособных частей в зоне спецоперации – это первый армейский корпус ДНР и второй армейский корпус ЛНР, которые воюют там восемь-девять лет и понесли за эти годы колоссальные потери, передает РИА «Новости».
Среди выдающихся командиров Донбасса Рогозин привел комбатов с позывными «Злой», «Шахтер» и «Длинный». По его словам, многие из командиров ДНР и ЛНР до конфликта в Донбассе были инженерами, предпринимателями, шахтерами, многие бойцы 1-го и 2-го армейских корпусов знают друг друга еще с детства, сейчас они воюют и «знают в деталях тонкости» ведения боевых действий.
Говоря о добровольческих батальонах, укомплектованных бойцами из «старых» регионов России, Рогозин рассказал о работе с 11-м БАРСом, которым командует опытный командир по имени Артур, которому лично он обязан жизнью.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений первого армейского корпуса Народной милиции ДНР в зоне проведения специальной военной операции.
Минобороны заявило об освобождении Краснополья в ДНР
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Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа на Донецком направлении освободили Краснополье Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 60 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Берестового и Двуречной Харьковской области, а также Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 40 военнослужащих, отчитались в Минобороны.
Огнем артиллерии Центрального военного округа и ВДВ на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре бронемашины, две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
Пушилин рассказал о попытке ВСУ уничтожить рудники в Соледаре
Врио главы ДНР Пушилин: Вооруженные силы Украины при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из города Соледар пытались уничтожить соляные рудники.
Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины, отходя из Соледара, подрывали коммуникации в шахтах с целью уничтожить соляные рудники. Вместе с этим врио главы ДНР выразил уверенность, что все удастся восстановить и вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска вечером 12 января завершили освобождение города Соледара от подразделений ВСУ. По его словам, полный контроль над городом позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, расположенном юго-западнее, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения ВСУ.
В прошлый четверг врио главы ДНР Денис Пушилин временно включил освобожденный город Соледар в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска. Неделей ранее завершилось освобождение Соледара от украинских войск и иностранных наемников.
В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
Песков: Нервозность членов НАТО из-за поставок танков на Украину растет
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Дискуссия между европейскими странами, в том числе угрозы Варшавы международной изоляцией Берлину, говорит о растущей нервозности среди членов НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, комментируя заявления стран НАТО по поставкам танков Украине, заявил, что развернувшаяся юридическая эквилибристика европейскими странами, в том числе обмен заявлениями и угрозами Варшавы международной изоляцией Германии, свидетельствуют о растущей нервозности в альянсе, передает РИА «Новости».
Песков также отметил, что все страны, которые принимают участие прямо или косвенно в поставках вооружения Украине, несут за это ответственность, а расплачиваться за псевдоподдержку придется украинскому народу.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.
До этого Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не способны кардинально поменять ситуацию, поскольку ВСУ противостоят Вооруженные силы России.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что Германия не станет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.
Эрдоган отказал Швеции в поддержке во вступлении в НАТО
Эрдоган: Турция не поддержит заявку Швеции в НАТО
Швеции не стоит ждать поддержки Турции по вопросу членства в НАТО после прошедших акций сторонников терроризма и врагов мусульман, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий президент заявил, что «грязные акции в Швеции, да еще и возле турецкого диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
«Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», – подчеркнул Эрдоган.
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.
МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО.
Минобороны рассказало об успехах на Днепровском и Запорожском направлениях
В результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ войсками Восточного военного округа на Запорожском направлении за минувшие сутки уничтожены порядка 30 военнослужащих и боевая машина РСЗО «Град», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Высокоточным оружием наземного базирования на Днепровском направлении нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артбригады у Марганца Днепропетровской области. В результате удара была уничтожена пусковая установка американской РСЗО HIMARS вместе с экипажем, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки было нанесено поражение 63 артподразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 97 районах, сообщил Конашенков.
Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты три украинских беспилотника у пунктов Жовтневое Харьковской области и Кременная Луганской народной республики (ЛНР). Перехвачены 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS в районах Донецка, населенных пунктов Пилипчатино, Авдеевка Донецкой народной республики и Червонопоповка ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
У ядерных ракетчиков США обнаружили высокую заболеваемость раком крови
AP: У ядерных ракетчиков США обнаружили высокую заболеваемость раком крови
У многих служащих на военной базе Мальмстрем в США с ядерным оружием обнаружена высокая заболеваемость раком крови, сообщила обозреватель Associated Press Тара Копп.
Согласно статье, в январе подполковник Космических сил США Дэниел Сибек рассказал, что у девяти офицеров диагностирована неходжкинская лимфома, один из заболевших погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
По информации Копп, в Штатах рак крови встречается в среднем у 19 из 100 тыс. человек. При этом журналистка уточнила, что на военной базе Мальмстрем служат порядка 3,3 тыс. военных, около 400 из них – ракетчики.
Публицист отмечает, что ракетчики опускаются глубоко под землю на закрытых лифтах в маленький опербункер, который снаружи оснащен толстой стеной из стали и бетона. При этом часто служащие находятся в таком бункере несколько дней, чтобы в случае необходимости по указу президента США дать старт к запуску ядерной ракеты.
Ранее американские ученые создали VR-игру, позволяющую смоделировать американский ответ на удар «300 ядерными ракетами России» по Соединенным Штатам, игрокам предлагается роль президента США.
Песков прокомментировал решение США признать «Вагнер» «преступной организацией»
Намерение американской стороны признать ЧВК «Вагнер» преступной организацией вряд ли сможет повлиять на компанию, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Не думаю, что в прикладном плане это имеет какое-то значение для нашей страны и тем более для ЧВК «Вагнер», – заявил Песков, комментируя решение американских властей, передает ТАСС.
Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон планирует определить ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и задействовать в отношении компании новые рестрикции.
Нидерланды объявили об отправке в Польшу истребителей F-35
Минобороны Нидерландов заявило о поставке восьми истребителей F-35 в Польшу
Принадлежащие Нидерландам восемь истребителей F-35 будут направлены в Польшу для участия в программе усиления НАТО на восточном фланге, сообщило голландское Минобороны.
В ведомстве отметили, что четыре истребителя будут доступны в феврале и марте для патрулирования воздушного пространства НАТО над Восточной Европой, два из них будут постоянно находиться в состоянии боевой готовности для перехватов, передает ТАСС.
Другие четыре самолета будут направлены для осуществляемой совместно с партнерами программы обучения по усилению присутствия НАТО на восточном фланге.
Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды готовы рассмотреть возможность поставок на Украину истребителей F-16, если соответствующая просьба поступит со стороны Киева.
До этого Нидерланды объявили о поставках двух систем ПВО Patriot Украине.
На Украине опровергли заявления о хранении боеприпасов на АЭС
Советник Зеленского Подоляк опроверг сообщения о хранении боеприпасов и оружия на территории АЭС
Украина никогда не хранила боеприпасы на территориях АЭС, проверки МАГАТЭ могут это подтвердить, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк написал в соцсети, что Киев никогда не хранил никакого оружия на территориях атомных станций, кроме того, Украина открыта для всех проверяющих, в том числе МАГАТЭ, передает ТАСС.
Ранее директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что поступают достоверные данные, что украинские вооруженные силы размещают вооружение и боеприпасы, которые предоставляет им Запад, на территориях атомных электростанций. Предполагается, что данные места используются под склад в надежде, что Россия не станет стрелять по АЭС во избежание ядерной катастрофы.
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