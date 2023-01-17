В Китае оценили негативное влияние поставок вооружений НАТО Украине

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17 января, вторник | Последнее обновление — 12:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ж/д станция Соль в районе Соледара перешла под контроль российских сил
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Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словами и не делая из них страдальцев за идею.
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16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее.
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Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них.
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Китае оценили негативное влияние поставок вооружений НАТО Украине
Global Times: Поставки вооружений НАТО Украине уводят от мирных переговоров с Россией
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Агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией, пишет китайский портал Global Times.
Как отметил профессор Центра изучения России в шанхайском Восточно-китайском педагогическом университете Цуй Хэн, слова которого приводит Global Times, из-за стремления НАТО передать Украине все больше вооружений в ближайшее время ожидать переговоров не стоит.
По его словам, затягивание конфликта и ослабление России входит в список главных задач США в украинском кризисе, передает канал «360».
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
Продюсер Бардаш: Зеленского от наркотической смерти спасают очень серьезные медики
Продюсер группы «Грибы» Бардаш рассказал о наркозависимости Зеленского
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По мимике и лицу заметно, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики, считает украинский основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш.
Бардаш в интервью проекта «Откровенно с Татаркой» блогера Лили Абрамовой (Татарка FM) отметил, что есть и доказательства употребления наркотиков Зеленским, есть люди, присутствующие на совещаниях и на вечеринках с ним, это и «95-й квартал» в том числе.
«Да и не надо никаких доказательств. Я – человек, прошедший многое и видевший многое. Человек, который никогда не сталкивался с наркотиками, он вообще никогда ничего не поймет», – пояснил он.
По его словам, те люди, которые сталкивались с наркотиками, видят человека, видят мимику лица и уже понимают, что что-то не так. Бардаш также выразил мнение, что Зеленского поддерживают очень серьезные медики для того, чтобы он не умер. «Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Электрошоком там его бьют, может. Я не знаю, что делают. На лице вся тяжесть», – сказал он.
«Все говорят: это от войны. Да хрен там «это от войны»! Он переживает за свой народ? Да я вас умоляю! Артист переживает только за свою задницу всегда. А Зеленский – артист чистой воды», – считает продюсер.
Бардаш добавил, что если бы Зеленский действительно переживал за свой народ, то «сейчас 400 тыс. человек не было бы убитых».
В июне спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой.
Ранее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании. Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков, его оппонентами было опубликовано видео, на котором на Зеленского высыпали вещество, имитирующее кокаин.
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Кремль отреагировал на обвинения в обрушении дома в Днепропетровске
Российские военные не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры, удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», – сказал Песков, комментируя попытки украинской стороны переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию, передает РИА «Новости».
Он также обратил внимание на слова представителей киевского режима о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета.
В воскресенье в администрации Днепропетровской области заявили, что в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 человека.
В России оценили шансы ВСУ получить сотню истребителей Tornado
Авиаэксперт Пантелеев: ВСУ выгодно получить даже устаревшую авиацию НАТО
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ВСУ устроят даже морально устаревшие модели истребителей Tornado, поскольку вместе с ними украинская армия получит доступ к более широкой и восполняемой ресурсной базе вооружения НАТО. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее Киев попросил у Германии самолеты Tornado в условиях растущего дефицита деталей для истребителей МиГ и Су.
«Даже если у Восточной Европы еще не закончились самолеты МиГ и Су, это произойдет через какое-то непродолжительное время. ВСУ понимают, что большого успеха эти самолеты им уже не принесут», – рассказал глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Получить запчасти и авиационные средства поражения к советским моделям самолетов практически неоткуда, поскольку складские запасы в странах бывшего Варшавского договора практически исчерпаны. Вместе с тем переход на натовскую военную технику дает доступ к специалистам, запчастям и всему необходимому для обслуживания самолетов», – отметил собеседник.
«Учитывая, что Запад активно проводит перевооружение на более современный тип воздушных судов, такие самолеты, как Tornado, которые морально устарели, многие страны могут отдать без сожаления», – полагает эксперт.
«Вместе с тем для воздушных сил Украины вовсе не обязательно переобучать местных летчиков, поскольку летать могут и иностранцы. Украина это легализовала. Кроме того, в условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, большого смысла тратить много времени и сил на подготовку летного состава нет. Летать они будут недолго», – отмечает он.
Накануне заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что устаревшие немецкие самолеты Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации, можно было бы отдать Киеву. По его словам, бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые в ближайшее время выведут из эксплуатации, и хотя это и старый реактивный истребитель, его можно было бы отправить на Украину.
Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки.
Накануне правительство Британии сообщило, что направит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В сообщении указывалось, что обучение ВСУ для управления этой техникой начнется в ближайшие дни.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
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В группе «Викинг» объяснили «бешеное количество» иностранных наемников в ВСУ
Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди
Командир группы ВС России «Викинг» объяснил, что на Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.
По его словам, осталось около полумиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди таким образом работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».
При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.
«А там к каким их семьям что придет?» – подчеркнул он.
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
Командир группы «Викинг» рассказал об обмане Украиной наемников
Командир группы «Викинг» рассказал о неготовности наемников столкнуться с войсками России из-за украинской пропаганды
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Из-за украинской пропаганды иностранные боевики, которые приезжают на Украину, считают, что российские войска сражаются «в штыковую»; поэтому наемники удивляются, столкнувшись с реальностью, сообщил командир группы «Викинг» Западного военного округа.
По словам военного, иностранные боевики после украинской пропаганды ждут, «что здесь толпа дебилов». «Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую», – приводит РИА «Новости» слова командира группы «Викинг».
В результате наемники, которые ехали «окрыленными» и полагали, «что им ничего не будет», «очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу», и когда выясняется, что у российских сил есть беспилотники. «Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», – сказал он.
Напомним, разведчики группы «Викинг» локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар. «Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники.
Киев признал «безумную» подготовку Украины к войне до СВО
Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил о подготовке украинского общества к войне еще до начала спецоперации России
Украинское общество готовили к войне еще до того, как Россия начала спецоперацию, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов сообщил, что этим занимались и СНБО, и президент Украины Владимир Зеленский. По словам Данилова, «была выбрана стратегия абсолютно уместная на то время». Он заявил, что подготовка «шла безумно». Как заявил Данилов, «устанет сейчас общество или нет, зависит от общества». «Мы не имеем право устать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Минобороны России уже указывало, что украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года, но спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Рогов заявил о резком изменении тактики ВСУ в Запорожской области
Вооруженные силы Украины приступили к возведению фортификационной линии на временно оккупированной части Запорожской области, сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов отметил, что если раньше украинские националисты готовились наступать, то теперь их тактика резко изменилась. Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что украинская сторона возводит несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.
16 января российские танкисты ликвидировали опорный пункт украинских военных в Запорожской области.
Эксперт: Поставленные на Украину танки НАТО станут металлоломом
Танки, которые НАТО поставит на Украину, станут металлоломом или трофеями на земле Донбасса, заявил военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
Гагин отметил, что чаще всего поставленная странами Запада бронетехника уже использовалась ранее, а недостаточное техническое обслуживание существенно сказалось на ее качестве. По мнению эксперта, в Донбассе их ждет участь металлолома, или в крайнем случае трофея, передает ТАСС.
Он также указал, что ВС России достаточно успешно поражают любую бронетехнику, и подчеркнул, что нельзя сказать, что немецкие танки Leopard, которые хотят передать Польша и Финляндия, намного лучше Т-80 или Т-90.
Ранее в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Британия передаст Киеву 14 танков Challenger.
Также Британия собралась передать Украине бронетранспортеры Bulldog.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поставки отразятся на ходе СВО.
Медведчук: Украине необходима партия мира
Медведчук заявил, что украинская партия мира не вписалась в западную демократию
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Ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простые жители Украины не ставят военный триумф киевского режима во главу угла, заявил председатель политсовета запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.
В его статье указано, что у украинского конфликта есть два пути: разрастаться в Европу или завершиться. При этом для второго варианта развития событий на территории Украины мало активных деятелей, призывающих к миру. А партия войны, напротив, «безраздельно властвует и нагнетает военную истерию, которую Запад упрямо называет демократией, передают «Известия».
Медведчук добавил, что для партии войны на Украине мирное решение ситуации не выгодно, так как они построили политику и бизнес на войне, ею же существенно подняли свои международные рейтинги. Более того, и в США, и в Европе бытует неукоснительное восхищение политиками киевского режима – «их встречают овациями, им нельзя задавать неудобные вопросы, сомневаться в их искренности и правдивости».
Председатель политсовета ОПЗЖ отмечает, что, несмотря на словесный триумф, партия войны не приближает военного перелома в своей стране.
Медведчук прямо указал на то, что украинскую партию мира не жалуют ни в США, ни в Европе. Сам этот факт указывает на то, что Запад не желает никакого мира Украине. Однако, как заметил украинский оппозиционер, это не значит, что сами украинцы не хотят мира, а «военный триумф Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов».
«Тех, кто выступал за мир, попросту оболгали и запугали по указке Запада. Так, украинская партия мира не вписалась в западную «демократию», – подчеркнул он.
Медведчук рассуждает, что, в таком случае, является демократией на Западе, если «демократичная позиция» диалога и мирного регулирования конфликтов киевским режимом резко отвергается. Представитель оппозиционной партии предположил, что жителям Украины для спасения своей страны придется начинать строить собственную демократию. После этого, по мнению Медведчука, станет возможным гражданский диалог без западных кураторов.
Политик отметил, что пришло время украинцам создать политическое движение, куда войдут те, кто не хочет, чтобы его дом стал местом геополитических разборок и бизнеса.
«Украинская ситуация катастрофически сложная и опасная, но она не имеет ничего общего с тем, что каждый день говорит Зеленский», – заключил Медведчук.
Ранее верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Тараса Козака.
На Украине идет политическое преследование Медведчука, который занимал пост главы политсовета партии ОПЗЖ. В конце сентября Медведчук покинул Украину.
На Украине раскрыли схему хищения продуктов для армии
Госбюро расследований (ГБР) Украины отчиталось о раскрытии схемы масштабного хищения продуктов питания для украинской армии.
ГБР, полиция и департамент военной контрразведки СБУ разоблачили группу, которая похищала и перепродавала продукты питания, предназначенные для ВСУ. Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей, сообщает РИА «Новости».
За полгода в 2022 году компания получила подрядов более чем на 2 млрд гривен (54 млн долларов). В результате 70 обысков была изъята продукция весом более семи тонн, а также почти 4 млн гривен (109 тыс. долларов) в разной валюте, полученных преступным путем.
Силовики изъяли десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а продукты вернут армии.
Ранее в ГБР сообщали, что украинские чиновники взимали взятки с экспортирующих зерно в Одесской области производителей.
Политолог указал на заблуждение Столтенберга об отношениях России и НАТО
Политолог Кортунов: России и НАТО придется договариваться о правилах игры после конфликта на Украине
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Возвращение к формату стратегического партнерства Москвы и альянса в настоящий момент невозможно. Тем не менее, обе стороны нуждаются в каналах связи для увеличения прогнозируемости последствий соперничества. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Андрей Кортунов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность нормализации диалога с Россией даже после окончания конфликта на Украине.
«Очень важно понимать, что подразумевается под словом нормализация. Столтенберг прав в том смысле, что отношения Москвы с альянсом едва ли в обозримом будущем вернутся к модели стратегического партнерства, как это было при подписании основополагающего акта Россия-НАТО в 1997 году», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Напомню, что когда Дмитрий Медведев был президентом, то он даже посещал Лиссабон с целью участия в саммите НАТО. Такого взаимодействия, к счастью или к сожалению, между двумя сторонами больше не будет даже после окончания конфликта на Украине. В это он прав. Тем не менее, это не означает, что между Москвой и альянсом не должно существовать контактов от слова совсем». И вот здесь генсек НАТО заблуждается, – подчеркивает эксперт.
«Диалог необходим хотя бы для того, чтобы сохранить контроль над соперничеством. В этом плане определенные линии коммуникации и способы связи могут продемонстрировать свою эффективность. Обеим сторонам необходимо сократить издержки противостояния. Совместное обсуждение рисков, возникающих на том или ином этапе, также поможет сохранить некоторый уровень стабильности», – акцентирует собеседник.
«После того, как осядет пыль активной фазы конфликта на Украине, наша задача будет состоять в формировании инструментов контроля напряженности между двумя сторонами. Подчеркну, что о дружбе и мире в ближайшей перспективе не может быть и речи, однако увеличение предсказуемости и обсуждение «правил игры» – важный момент, который необходим как России, так и странам НАТО», – рассуждает эксперт.
«Процесс налаживания взаимопонимания, конечно, займет много времени, однако рано или поздно стороны поймут, что перспектива договора лучше жизни в постоянной неопределенности в постконфликтной эпохе», – резюмирует Кортунов.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что нормализация отношений с Россией после завершения украинского конфликта исключена.
Напомним, лидер альянса 10 января призвал ЕС и НАТО усилить военную помощь Украине. По его словам, новая декларация о сотрудничестве между НАТО и Евросоюзом призвала усилить стратегическое партнерство между сторонами. Этот шаг Столтенберг считает важным.
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал «хорошим сценарием для всего мира» возвращение Запада к добросовестным переговорам об беспокоенностях России в сфере безопасности.
Дипломат также подчеркнул, что на Западе должно произойти подлинное изменение отношения к переговорам с Россией, которые Москва предлагала более года назад по принципам безопасности в Европе. Полянский указал, что это должен быть серьезный и глубокий процесс без каких-то поверхностных попыток обвинить Россию во всех грехах и представить Россию как источник всех проблем для международного сообщества.
Напомним, в начале января президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что Москва открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий.
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Эксперт объяснил принцип работы ПВО в режиме перегрузки
Эксперт: У России есть варианты ответа при попытке Украины перегрузить нашу ПВО
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При попытке Украины и Запада перегрузить российскую ПВО массовой атакой дронов в район удара будут стянуты дополнительные силы и средства из ближайших армий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее около Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили 10 беспилотников.
«Севастополь охраняет Черноморский флот с кораблями, на которых находятся средства ПВО. Причем не только ракетные, но и зенитно-пулеметные. Кроме того, в этом регионе находятся две дивизии ПВО и ВКС – по два полка ЗРК С-300 и С-400, самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», а также армейский комплекс ПВО с комплексами «Букам» и «Тор», – перечислил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
«Таким образом, там создана группировка практически военного времени, противовоздушную оборону которой очень трудно перегрузить», – отметил аналитик.
По его оценке, все российские военные средства в этом районе позволяют обнаруживать, передавать на командный пункт ПВО данные и уничтожать беспилотные аппараты до того, как те подлетят к рубежу выполнения задачи – до того, как дроны ударят ракетами или атакуют цель в режиме камикадзе.
«Для того чтобы перегрузить нашу ПВО в нескольких регионах сразу, у противника не хватит ресурсов, – полагает Хатылев. – Но противник может запустить рой дронов – то есть несколько сотен БПЛА – конкретно на Севастополь, чтобы попытаться перегрузить наши системы управления и обнаружения. Тогда командир даст приказ разбить цели по группам. Таким образом, по одним объектам, например – по высотным и скоростным, будут работать одни комплексы, по маловысотным и беспилотникам будут работать другие средства».
Если же, добавил собеседник, и при такой тактике ПВО будет близка к перегрузке, тогда командование будет просить переброски сил и средств из ближайшей армии, применительно к Севастополю это будут подразделения, расположенные в Ростовской области.
«Если же будет совсем трудно, то командование ПВО запрашивает переброску сил из резерва Ставки. Но тут есть и другая сторона – такая массовая атака не может быть проведена только с земли, скорее всего, для пуска БПЛА противнику потребуются пуски с кораблей. Таким образом, они станут явными и удобными целями для наших сил», – сказал Хатылев.
Кроме того, отметил он, российская сторона будет отслеживать координаты мест, где базируются дроны, и сразу после их запуска в сторону всех этих аэродромов и баз сразу будут выпущены наши ракеты. «Будет ли враг рисковать своими стационарными объектами и так их, что называется, «палить»?» – рассуждает эксперт.
Кроме того, добавил Хатылев, при массовой атаке БПЛА в районе атаки создаются ложные цели, а у приближающихся к месту удара дронов не будет времени корректировать свои полетные задачи. «Им придется работать по заданным ранее реперным точкам, тогда как мы будем менять дислокацию в тех случаях, когда это возможно, конечно, и сбивать БПЛА», – резюмировал собеседник.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили 10 из 10 подлетевших беспилотников. Все они уничтожены над Черным морем. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что ни один из объектов в городе и в акватории не пострадал в результате атаки.
В декабре Минобороны России сообщало о налете украинских БПЛА на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Нанести удар пытались реактивными БПЛА советского производства.
На этом фоне в Кремле отметили, что стратегические объекты страны находятся под постоянной защитой. «Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на необходимость усиления систем ПВО на ключевых тыловых аэродромах России.
«На повестке дня действительно остро встает вопрос о необходимости защиты наших тыловых аэродромов. Ранее этим не очень активно занимались. В этом нам могут помочь системы «Панцирь-С1». Их придется развернуть буквально на каждом стратегическом объекте. В первую очередь это должно быть сделано там, где угроза нападения наиболее высока», – ранее пояснял доктор военных наук Константин Сивков.
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Болгария опровергла поставки самолетов Су-25 на Украину
Болгария не собирается передавать Киеву самолеты Су-25 через посредников, эту информацию опровергли министерство обороны и министерство иностранных дел страны.
Минобороны Болгарии сообщило, что не передавало странам НАТО якобы предназначенные для Украины самолеты, передает ТАСС.
Министр иностранных дел технического правительства Николай Милков также заявил, что ничего не знает о «поставках».
Ранее сообщалось, что в декабре Минобороны Болгарии начало поставки оружия на Украину.
Пушилин рассказал о ситуации на Авдеевском направлении
Пушилин сообщил об улучшении позиций российских войск на Авдеевском направлении
Российские подразделения в боях на Авдеевском направлении показывают хорошие результаты и улучшают позиции, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Пушилин сообщил, что «хорошие результаты показывают и 11-й полк, и первая бригада». Он также рассказал, что на Марьинском направлении вооруженные силы Украины пытаются удержаться на заранее подготовленных позициях в частном секторе. Кроме того, сообщается, что северная часть Водяного контролируется российскими войсками, есть перспектива освобождения еще ряда населенных пунктов на этом направлении, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник сообщалось, что поселок городского типа Соль, расположенный под Соледаром, взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Поселок блокирует сообщение между Артемовском и Северском, которые пока заняты ВСУ.
Министр обороны Сербии пригрозил наказанием добровольцам за участие в конфликте на Украине
Министр обороны Сербии Вучевич напомнил добровольцам об уголовной ответственности за участие в конфликте на Украине
Законы Сербии ясно запрещают участие граждан в любом конфликте в других странах, это повлечет правовые последствия, заявил вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич.
Вучевич заявил, что спецслужбы Сербии и военные, и гражданские следят и анализируют все данные о возможном участии сербских добровольцев в конфликте на Украине. По его словам, любое участие сербских граждан в конфликте в других государствах запрещено законом и влечет правовые последствия, передает ТАСС.
Министр отметил, что храбрых людей всегда ждут в армии Сербии и МВД. Также он пожелал, чтобы ситуация в мире стабилизировалась, в частности на Украине, и прекратилась бы братоубийственная война двух славянских православных народов.
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде. В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат, как в Сербии, так и в других странах мира».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ заявил, что высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании его не беспокоят.
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