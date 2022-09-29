Семьям мобилизованных россиян волонтеры окажут всестороннюю помощь

Сегодня открывается 250 волонтерских штабов по всей стране, чтобы вовлечь готовых помочь молодых людей в активную поддержку семей военнослужащих, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. В четверг в рамках проекта взаимопомощи «Мы вместе» открылись региональные волонтерские центры для помощи родственникам бойцов, участвующих в СВО.

Одновременно с открытием волонтерских штабов заработала горячая линия и обновленная платформа мывместе.рф для помощи семьям военных, сообщили в четверг организаторы гуманитарной кампании: Общероссийский народных фронт, Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), Российский Красный Крест и движения «Волонтеры-медики» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Номер горячей линии - 8-800-200-3411.

«Сегодня мы открываем около 250 волонтерских штабов по всей стране – так, чтобы вовлечь готовых помочь молодых людей в активную поддержку семей военнослужащих. Штабы разворачиваются на базе наших ресурсных центров по развитию добровольчества, на базе университетов – рассказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. – Будем выяснять, чем можем быть полезны семьям тех, кто сейчас находится на спецоперации. Как исполнить мечты детей, как помочь по дому, решить какие-то бытовые вопросы».

Собеседница подчеркнула, что за время существования проекта «Мы вместе» (а он стартовал еще в 2020 году как кампания по поддержке во время пандемии) уже были отработаны технологии волонтерской помощи. Приходят волонтеры, подключаются федеральные ведомства, подключаются компании, подключается гражданское общество, инициативные группы, рассказала Разуваева. По ее словам, уже сегодня в проекте принимают участие крупнейшие компании – КамАЗ, «Ростелеком», корпорация Росатом, которые, прежде всего, предоставляют дополнительные меры поддержки своим мобилизованным сотрудникам.

Волонтеры по горячей линии будут принимать запросы на адресную поддержку от семей, вносить их в базу данных, сообщила руководитель Росмолодежи. «Запросы могут поступать через платформу мывместе.рф. Волонтеры разбирают эти запросы и выполняют собранные в наших штабах заявки семей. Начиная от каких-то простых запросов: к примеру, поздравить с днем рождения маму или супругу мобилизованного мужчины – и заканчивая бытовыми запросами, например, помощью в организации переезда», – сообщила Разуваева.

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В проект «Мы вместе», в том числе, включилось недавно созданное Российское движение детей и молодежи (РДДМ), которое уже сейчас объединяет множество детских и молодежных организаций, рассказал глава комитета Госдумы по молодежной политике, депутат от «Единой России» Артем Метелев, также возглавляющий Совет Ассоциации волонтерских центров (АВЦ). В рамках проекта ребята со всей страны слали письма бойцам, участвующим в спецоперации. «У нас есть большое число видео, где военные зачитывают вслух эти письма – настолько для них была эмоционально и психологически важна такая поддержка. Мы продолжим это начинание: те военнослужащие, которые сейчас мобилизованы, будут получать письма от детей всех регионов нашей страны», – рассказал он.

«Еще одно из направлений в детском проекте – это забота о животных. Мы будем предлагать ребятам брать на время к себе домой кошек и собак, которые остались в семьях военнослужащих к себе домой, – сообщил Метелев. – Ребята постарше будут помогать в штабах, кол-центрах, в адресной поддержке семей мобилизованных». Школы и молодежные организации оказывают в этом помощь, насколько возможно, добавил собеседник.

В целом, волонтеры, которые участвуют в проекте «Мы вместе», сейчас уделяют много времени, чтобы выяснить потребности семей военнослужащих, рассказал депутат. «Дальше мы эти данные группируем по категориям, оцифровываем, накладываем на карту. Наши волонтерские штабы помогают собрать и доставить помощь семьям. Собираем прямо в штабах, по образцу того, как мы помогаем Донбассу. Ведем переговоры с интернет-магазинами, такими как Wildberries и Ozon о том, чтобы их клиенты могли бы пожертвовать товары через онлайн-корзину», – перечислил Метелев.

Добавим, что в рамках той же акции взаимопомощи «Мы вместе» силами Российского Красного Креста, Министерства науки и высшего образования и волонтеров-психологов организуется психологическая помощь. Ее окажут около 1 тысяч профессиональных психологов и специально обученных по программе Красного Креста студентов. В круглосуточном режиме семьи смогут получить помощь психолога в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Viber и во «ВКонтакте», сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. При поддержке Министерства юстиции запустится работа и юридической помощи: это будут консультации на горячей линии и в специальных чат-ботах.

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