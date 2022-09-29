Волонтеры решили помочь семьям мобилизованных россиян

Акция взаимопомощи «Мы вместе» с 29 сентября начинает работу в расширенном формате, при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ) начала действовать горячая линия, где принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.

Волонтеры работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-200-3411, также запущена обновленная платформа мывместе.рф, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Силами Российского Красного Креста, Министерства науки и высшего образования и волонтеров-психологов организуется психологическая помощь, которую окажут около 1 тыс. профессиональных психологов и специально обученных по программе Красного Креста студентов.

«С начала коронавирусной инфекции и украинского кризиса Красный Крест оказывает психологическую помощь всем тем, кто в ней нуждается. Люди чувствуют тревогу, стресс, они не знают, что будет дальше – в этот момент помощь психологов, волонтеров-психологов оказывается просто необходимой. В региональных штабах «Мы вместе» будут работать наши представители, которые всегда поддержат население, помогут не только консультацией, но и организуют группы взаимной поддержки», – рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

В круглосуточном режиме семьи смогут получить помощь психолога в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Viber и во «ВКонтакте».

Савчук также добавил, что Красный Крест вместе с Министерством образования и науки планирует провести обучение студентов вузов психосоциальной поддержке по своей программе. Это позволит увеличить количество людей, которые потенциально могут оказать первую психологическую помощь в любых обстоятельствах.

При поддержке Министерства юстиции запустится работа и юридической помощи: это будут консультации на горячей линии и в специальных чат-ботах.

Во всех регионах на базе волонтерских штабов, университетов, школ, Добро.Центров Ассоциации волонтерских центров откроются региональные штабы «Мы вместе». Они станут точкой притяжения всех неравнодушных людей, готовых помочь согражданам, которые остались без кормильца в семье.

«Мы четвертый день принимаем звонки и обращения от мобилизованных. У нас более 16 тыс. обращений за эти несколько дней», – отметил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

По его словам, большинству обратившихся нужна консультационная помощь, но уже больше тысячи человек обратились по вопросу ошибочной мобилизации. Те, кого по ошибке призвали, «уже возвращаются сейчас домой». «Наша задача – сделать все для того, чтобы мобилизация прошла максимально справедливо и все перекосы были устранены», – подытожил он.