Куба узаконила однополые браки

Кубинцы большинством голосов одобрили масштабный референдум, позволяющий однополым парам вступать в брак и усыновлять детей, заявила национальная избирательная комиссия.

Согласно данным кубинского правительства, около 67% избирателей, а это почти 4 млн человек, проголосовали «за». Около 33%, или 2 млн человек, выступили против этой меры. Референдум стал громкой победой защитников прав ЛГБТК в стране, которая ранее отправляла лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в трудовые лагеря, пишет The New York Times.

Президент Мигель Диас-Канель отпраздновал прохождение 100-страничного референдума, заявив в своем заявлении, что «любовь теперь является законом».

Отмечается, что референдум также расширяет защиту женщин, детей и пожилых людей. При этом принятием такого референдума оказалась недовольна Римско-католическая церковь. Как пояснил профессор права Университета ДеПола и эксперт по отношениям США с Кубой Альберто Р. Колл, эта оппозиция коренится в растущем евангелическом движении на Кубе, а также в укоренившейся традиции мачизма (сознание мужского превосходства – прим. ВЗГЛЯД).

Кроме того, нововведение разрешает кубинцам суррогатную беременность, включает меры против гендерного насилия и призывает пары поровну делить нагрузку по дому.

Другие страны Латинской Америки в последние годы предприняли аналогичные шаги для защиты прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2020 году Коста-Рика легализовала однополые браки, а в 2019 году Конституционный суд Эквадора постановил, что однополые пары могут вступать в брак.

Напомним, глава Римско-католической церкви Франциск выступил с заявлением о том, что однополые пары имеют право на создание официальной семьи, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза.