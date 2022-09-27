Куба узаконила однополые браки

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27 сентября, вторник | Последнее обновление — 11:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На КПП «Верхний Ларс» решили развернуть пункт мобилизации
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Грань между «добровольным самоубийством», «соблазнением на самоубийство», «доведением до самоубийства», «принуждением к самоубийству» неизбежно оказывается стертой.
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Меня коробит, когда я слышу, что уезжающих называют «крысами, которые бегут». Перестаньте. Это люди. Слабые. Испуганные. Но люди. Кто-нибудь из них, возможно, передумает и вернется назад. Мы что, отвергнем их?
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Выбор у нас был невелик: или власть Габсбургов, в державе которых православные славяне были людьми третьего сорта после немцев и венгров, но хотя бы могли сохранить язык и веру, или прусская тотальная ассимиляция.
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Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Куба узаконила однополые браки
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Кубинцы большинством голосов одобрили масштабный референдум, позволяющий однополым парам вступать в брак и усыновлять детей, заявила национальная избирательная комиссия.
Согласно данным кубинского правительства, около 67% избирателей, а это почти 4 млн человек, проголосовали «за». Около 33%, или 2 млн человек, выступили против этой меры. Референдум стал громкой победой защитников прав ЛГБТК в стране, которая ранее отправляла лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в трудовые лагеря, пишет The New York Times.
Президент Мигель Диас-Канель отпраздновал прохождение 100-страничного референдума, заявив в своем заявлении, что «любовь теперь является законом».
Отмечается, что референдум также расширяет защиту женщин, детей и пожилых людей. При этом принятием такого референдума оказалась недовольна Римско-католическая церковь. Как пояснил профессор права Университета ДеПола и эксперт по отношениям США с Кубой Альберто Р. Колл, эта оппозиция коренится в растущем евангелическом движении на Кубе, а также в укоренившейся традиции мачизма (сознание мужского превосходства – прим. ВЗГЛЯД).
Кроме того, нововведение разрешает кубинцам суррогатную беременность, включает меры против гендерного насилия и призывает пары поровну делить нагрузку по дому.
Другие страны Латинской Америки в последние годы предприняли аналогичные шаги для защиты прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2020 году Коста-Рика легализовала однополые браки, а в 2019 году Конституционный суд Эквадора постановил, что однополые пары могут вступать в брак.
Напомним, глава Римско-католической церкви Франциск выступил с заявлением о том, что однополые пары имеют право на создание официальной семьи, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза.
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось
Во время стрельбы в школе Ижевска погибли 15 человек, среди которых 11 детей, еще 24 человека пострадали, в том числе 22 ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«На настоящий момент следователями СК установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего покончил с собой.
По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере.
Япония потребовала от России извинений
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В связи с задержанием консула японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори в МИД Японии вызван посол России Михаил Галузин, сообщил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.
Хаяси заявил, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию, что «абсолютно неприемлемо». Галузина вызвали в МИД Японии, ему «выразили резкий протест». Япония «потребовала от российской стороны официальных извинений». «Я настоятельно призываю российскую сторону серьезно отнестись к протесту и предложению японской стороны», – приводит слова Хаяси ТАСС.
Он заявил, что «задержанный не совершал противоправных действий». Глава МИД Японии подверг критике обстоятельства задержания дипломата, во время которого, по его словам, «были применены меры принуждения».
Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, «с точки зрения безопасности, которая является приоритетной, планируется», что Тацунори покинет Россию до 28 сентября.
Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах Владивостока сообщил, что Тацунори отпустили. Позднее Хаяси подтвердил эту информацию.
Напомним, консул Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан при получении им секретных сведений. Консул объявлен персоной нон грата. Ему предоложено покинуть Россию в течение 48 часов.
Депутат Хинштейн рассказал подробности нападения на школу в Ижевске
Устроивший стрельбу в школе № 88 Ижевска применил боевые патроны в травматическом оружии, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Страшная трагедия в Ижевске. По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что при стрельбе погибли шесть человек, еще 20 человек пострадали. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, напавший на учебное заведение покончил с собой.
Путин приостановил действие налогового соглашения с Латвией
Российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией.
«Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Латвийской Республикой своих обязательств по соглашению между Российской Федерацией и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года, постановляю... приостановить действие соглашения», – говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.
Уточняется, что соглашение должно быть приостановлено до устранения Латвией допущенных ею нарушений обязательств или до прекращения его действия.
Кроме того, Путин поручил правительству внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия соглашения.
Годом ранее российский лидер подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.
Расстрелявший детей в школе Ижевска преступник был одет в толстовку со свастикой
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Следственный комитет опубликовал кадры с преступником, покончившим с собой после убийства 13 человек в ижевской школе. На кадрах видно, что стрелявший по детям носил толстовку со свастикой.
На видео СК РФ длительностью 10 секунд показано тело стрелка, который покончил с собой после стрельбы в школе. Мужчина одет во все черное, на толстовке у него изображена красным цветом нацистская свастика.
На оперативном видео видны как минимум два пистолета. К ним нападавший приготовил порядка десяти обойм с патронами калибра 9 мм.
В классе, где найден мертвым преступник, перевернуты парты и стулья, валяются рюкзаки учеников. Судя по всему, трагедия произошла во время урока – на столах остались лежать учебники, передает ТАСС.
Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не оказалось, его личность сейчас устанавливается. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также незаконном приобретении и ношении оружия. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей, ранен 21 человек, среди них 14 детей.
Свидетели рассказывали, что оружие злоумышленника напоминало кадры из фильма «Брат» и выглядело самодельным. Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии.
Канцлера Германии Шольца вывели из себя слова главы МИД Украины
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Канцлер Германии Олаф Шольц раздраженно прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву, пишет американская газета The New York Times.
«Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю», – передает РИА «Новости» слова Шольца.
Кроме того, Шольц эмоционально отреагировал на вопрос, почему Германия не будет тратить 2% ВВП на военные расходы в ближайшие несколько лет, отмечается в статье. «Честно говоря, задавать этот вопрос несерьезно», – ответил политик.
Ранее глава МИД Украины Кулеба написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что получает разочаровывающие сигналы из Германии, касающиеся вопроса поставок танков Leopard и БМП Marder. Он заявил, что нет «ни единого рационального аргумента» в пользу того, что это оружие нельзя поставлять, и спросил, чего боится Берлин. Кулеба обещал продолжать просить оружие у Запада до завершения конфликта «победой» Киева.
Между тем Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки. В США в ответ заявили, что сомневаются в способности украинских военных заправить американские танки.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западным оружием для Киева станут законной целью для ВКС. В Кремле подчеркивали, накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
МК: Преступник в ижевской школе расстрелял первоклассников
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Открывший стрельбу в школе № 88 в Ижевске расстрелял несколько учащихся первого класса, эту информацию неофициально подтвердили в правоохранительных органах.
«Говорят, что среди погибших – ученики первого класса. Очень страшно все это осознавать», – сообщил «Московскому комсомольцу» администратор расположенной рядом со школой небольшой гостиницы. Информация была также неофициально подтверждена в правоохранительных органах.
По словам администратора, родителей первое время не пускали к школе. «Мы видели, как родители пытались дозвониться до своих детей, а кто-то в отчаянии пытался прорваться через оцепление к школе. Их не пускали. Там стоял один сплошной крик. (…) К школе бежали пожилые женщины прямо в фартуках и тапочках, явно бабушки из расположенных неподалеку домов», – сказал источник издания.
По его словам, раненых выносили из здания на столах и переносили в машины скорой помощи.
Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также незаконном приобретении и ношении оружия. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей, ранен 21 человек, среди них 14 детей.
Дания сообщила об утечке газа вблизи «Северного потока – 2»
Недалеко от острова Борнхольм произошла утечка газа, которая несет опасность для навигации, сообщило датское морское управление.
Всем судам рекомендуется обходить место ЧП за 5 миль. Отмечается, что место утечки находится вблизи газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» зафиксировано снижение давления. Представитель Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек заявил, что «в каком-то месте» на протяжении газопровода, «вероятно, появилась дыра».
Аксенов заявил о скором переходе СВО в контртеррористическую операцию
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Специальная военная операция (СВО) перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, скоро будет определенная точка невозврата. Это произойдет, когда освобожденные территории получат новый статус, войдя в состав России.
«А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», – передает РИА «Новости» слова Аксенова.
Он заявил о безопасности тех, кто проживает на этих территориях. А люди, отметил он, в результате референдума получат определенность и ясность, добавил он.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Названа возможная причина падения давления в «Северном потоке» и «Северном потоке – 2»
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Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что такого рода предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.
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В «Северном потоке – 2» произошло падение давления
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В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления, его причины уточняются, сообщило агентство ДПА со ссылкой на данные оператора газопровода.
Отмечается, что снижение давления было зафиксировано в трубе «А» газопровода. Оператор газопровода проинформировал о факте случившегося «ответственные ведомства Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России». Причины инцидента выясняются, передает ТАСС.
22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ на Украине.
Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны могут снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило».
Лукашенко высказался о бегущих от частичной мобилизации в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, что большинство выехавших из республики после президентских выборов в 2020 году представителей белорусской оппозиции просятся обратно в страну.
«Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч (белорусов) выехали. Просятся назад (теперь). Большинство просит: заберите назад», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал канал «Россия 24».
Президент Белоруссии высказал мнение, что аналогичным образом будет развиваться ситуация с миграцией и сейчас, после объявления в России частичной мобилизации и слухов о якобы готовящейся в Белоруссии.
«Наблюдаю: у нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. У России 25 млн (человек) – мобилизационный ресурс, ну пусть убежали 30, ну 50 тыс. Если бы они здесь остались, что, они были бы нашими людьми? Пусть бегут... И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно договориться здесь и не бегать по Европам и Америке: ситуация не та», – отметил Лукашенко.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Петербуржца посадили в колонию за сожжение чучела в форме ВС России
Районный суд в Санкт-Петербурге приговорил к трем годам восьми месяцам колонии местного жителя Игоря Мальцева, который сжег чучело в форме военнослужащего российской армии, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как установил суд, Игорь Мальцев 6 марта на льду Невы сжег чучело в форме военнослужащего российской армии, «грубо нарушая общепризнанные нормы поведения», передает РИА «Новости».
Ему вменили ст. 213 УК РФ (хулиганство), Василеостровский районный суд 11 марта арестовал обвиняемого, а Санкт-Петербургский городской суд в апреле подтвердил это решение.
«Василеостровский районный суд... огласил приговор в отношении Игоря Мальцева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ... Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев в ИК общего режима», – говорится в релизе.
Ранее райсуд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам колонии местную жительницу Оксану Фадееву, которая держала своих детей на цепи.
Названо имя стрелявшего по детям в школе Ижевска
Стрельбу в школе № 88 Ижевска устроил выпускник этого учебного заведения, сообщили в Следственном комитете России. В СК сообщили, что проверяют стрелявшего на приверженность нацистской идеологии.
«Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», – говорится в сообщении СКР.
«В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
Между тем глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба. Об этом сообщается в Telegram-канале «Большая перемена» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не оказалось, его личность сейчас устанавливается. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также незаконном приобретении и ношении оружия. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей, ранен 21 человек, среди них 14 детей.
Свидетели рассказывали, что оружие злоумышленника напоминало кадры из фильма «Брат» и выглядело самодельным. Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии.
ФСБ сообщила о выдвижении БТР к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией
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В случае, если стоящие в очереди люди решат пересечь границу Грузии без пограничных формальностей в районе погранпункта «Верхний Ларс», будут применены силы БТР, сообщили в погрануправлении ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания.
«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блокпостов выставляться не будет... КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились», – передает Telegram-канал РБК информацию ведомства.
По информации вице-премьера республики Ирбека Томаева, в данный момент около 3,5 тыс. легковых и 1,3 тыс. грузовых автомобилей скопилось в очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии, пишет «Интерфакс».
«За последние несколько дней значительно увеличился поток легкового автотранспорта в направлении Грузии. На сегодняшний день ожидают проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» порядка 3,5 тыс. единиц легкового транспорта. Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4,8 тысячи, в том числе 1,3 тыс. грузового транспорта», – сказал он.
Томаев добавил, что для легкового транспорта организовали временную стоянку на участке строящейся дороги под Владикавказом. По его словам, за прошедшую неделю через МАПП «Верхний Ларс» российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли 37,5 тыс. единиц автотранспорта и 115 тыс. человек, что на 23,3% больше, чем на предыдущей отчетной неделе.
Гражданам России разрешено сейчас проводить в Грузии без визы 365 суток. Гражданам Грузии для посещения России нужны визы. Для граждан России визы в Грузию в 2012 году в одностороннем порядке отменил тогдашний президент Михаил Саакашвили, лично выехавший приветствовать россиян на границу. Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны-2008.
Ранее глава спецслужбы Грузии рассказал о фильтрации российских туристов.
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