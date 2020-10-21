Папа Римский выступил за снятие запрета на однополые браки

Папа Римский Франциск заявил, что однополые пары имеют право на семью, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза.

«Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать – это принять закон о гражданских союзах», – цитирует понтифика ТВЦ.

По его мнению, однополые пары должен защищать закон. Это заявление прозвучало в документальном фильме «Франциск», который снял американский режиссер Евгений Афинеевский. Премьера фильма прошла 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.

В ООН уже назвали позитивным шагом заявление папы Римского Франциска. «Я видел только сообщения в прессе. Я не видел документальный фильм. Но очевидно, если его процитировали точно, это очень позитивный шаг. Полагаю, генеральный секретарь (ООН) высказывался весьма искренне против гомофобии и в защиту прав представителей ЛГБТ – о том, что люди не должны подвергаться преследованиям и дискриминации только за то, кого они любят», – сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».

Отметим, что эту позицию папа римский высказывает не в первый раз. В 2016 году Франциск заявлял, что христиане и Римско-католическая церковь должны попросить прощения у гомосексуалистов за прошлое отношение к секс-меньшинствам. Понтифик заявил, что гомосексуалисты не должны подвергаться дискриминации, согласно пасторскому посланию, их следует уважать.

В 2013 году папа Франциск пообещал не осуждать священников гомосексуалистов. «Если он гей и находится в поисках Бога, и его намерения чисты, кто я такой, чтобы судить его?» – заявлял понтифик. Папа Римский отмечал, что следует простить священников за их нетрадиционную ориентацию, а их грехи – отпустить.

В отличие от терпимой позиции этого папы римского, его предшественник Бенедикт XVI издал запрет на принятие духовного сана людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.