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Из украинских портов в августе вывезено более 1,67 млн тонн продовольствия
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C 1 августа по 1 сентября из трех украинских портов вывезли 1 677 396 тонн зерна и другого продовольствия, сообщил Совместный координационный центр в Стамбуле.
По данным центра, эксперты СКЦ за прошедший месяц санкционировали проход в украинские порты 78 судов. 68 судов получили разрешение выйти из портов с продовольствием, – передает ТАСС.
Отметим, 27 августа три судна с зерном покинули украинские порты в субботу в рамках «продуктовой сделки». До этого 39 судов воспользовались черноморским коридором для вывоза продовольствия.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В Кремле заявляли, что продуктовая сделка – это пример того, как можно договариваться. В рамках продуктовой сделке у Киева появились ежедневные обязанности.
Ветеран спецназа объяснил замысел попытки захвата АЭС украинским десантом
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«Не стоит недооценивать противника. Я думаю, что ВСУ собирались провести профессионально организованную операцию по захвату Запорожской АЭС, но наша разведка сработала четче и профессиональнее, поэтому украинцам не удалось совершить задуманное», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецназа Сергей Козлов, комментируя попытку украинского десанта высадиться на территории ЗАЭС.
«Поступающая информация о попытке захвата Запорожской АЭС – весьма противоречивая. Но вполне очевидно, что украинская сторона надеялась, что плацдарм будет захвачен. Обычно так и делается: идет штурмовой отряд, который захватывает плацдарм, а затем наращиваются силы», – рассказал ветеран ГРУ, майор в отставке Сергей Козлов.
«Вполне очевидно, с какой целью они это делают. Они хотели под шумок приезда миссии МАГАТЭ взять под контроль Запорожскую АЭС, чтобы все зафиксировали, что она находится под контролем украинских вооруженных сил. Тогда бы мы уже не смогли ничего предпринять, чтобы выбить оттуда ВСУ, поскольку это влечет высокие риски для безопасности станции. Кроме того, при попытке вернуть ее под наш контроль, на нас бы посыпались обвинения западных стран», – полагает собеседник.
«Вместе с тем была информация, что в составе украинского десанта были даже несколько британских офицеров. В целом это даже уже не секрет, что западные спецслужбы помогают украинскому командованию, – рассказал эксперт. – У британцев есть служба SAS – «Особая воздушная служба». Она считается элитной структурой, это раскрученный бренд, ее бойцы отличаются высоким уровнем подготовки». Правда, добавил Козлов, по словам самих сотрудников службы, за последние годы в Британии в целом довольно серьезно снизился уровень военной подготовки. «Лет двадцать назад представители этой службы мне рассказывали, что с большим уважением относятся к нашему спецназу. Но я не знаю, готовили ли они сейчас украинцев для этой операции», – отметил ветеран спецназа.
В четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. «Сегодня украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Вместе с тем в Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии, сообщил Рогов.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные перестали обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС сразу после въезда основной колонны миссии МАГАТЭ.
Напомним, из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Представители Росатома рассказали делегации МАГАТЭ и гендиректору организации Рафаэлю Гросси о последствиях украинских обстрелов.
Путин назвал цели спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что миссия России – остановить войну, которую Киев вел против Донбасса, и защитить саму Россию, сказал он на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«После государственного переворота [на Украине] в 2014 году жители Донецка, Луганска в значительной своей части, Крыма не захотели признать переворот. Это не детская тема, но она достаточно понятная. Против них начали фактически войну и восемь лет ее вели. Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса – эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее Путин назвал жителей Донбасса частью общего культурного пространства с Россией.
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При уничтожении украинского десанта на ЗАЭС захвачено трое пленных
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В Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«В плен взято три человека (из украинского десанта), двое из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь», – заявил Рогов в эфире «Соловьев-Live», передает РИА «Новости».
По его словам, еще 12 человек из числа диверсантов все еще ведут боевые действия.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас большая часть украинского десанта уже уничтожена.
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
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В Британии заявили о «разрушительных» для Киева последствиях провального контрнаступления
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Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, выразил мнение обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.
Автор отметил, что действия ВСУ носят, скорее, символический, нежели стратегический характер. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пошел на это, несмотря на то, что военные советники выступали против из-за неподготовленности армии. Обозреватель напомнил слова экс-сотрудника MI6 Алекса Янгера, который указывал, что неудача Киева в контрнаступлении стала бы разрушительной для Украины, – передает РИА «Новости».
«Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», – отметил Фокс.
Кроме того, публицист предположил, что Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.
Ранее обозреватель издания The Hill заявил, что если Украина хочет выжить как независимое государство, боевые действия необходимо закончить, то есть вступить в переговоры.
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Морги Николаева забиты телами украинских военных
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В госпитали и больницы Николаева после попытки украинского наступления доставлены свыше 2 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, «все морги забиты», сообщил со ссылкой на источники глава администрации освобожденного Россией города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов.
Барбашов рассказал, что попытка наступления была и в районе Снигиревки, но, «по всей видимости, имела отвлекающий характер, основной удар был нанесен немного севернее». Он сообщил, что «на нескольких участках ВСУ предприняли атакующие действия, соответственно, снигиревское направление оказалось не главным», передает РИА «Новости».
Как заявил Барбашов, «последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ». По его данным, «в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП», а «всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тыс. раненых».
«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», – сказал Барбашов, пояснив, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.
Напомним, Украина предприняла провальную попытку осуществить контрнаступление на так называемом Николаевско-Криворожском и других направлениях. Позднее стало известно о двух неудавшихся попытках украинских войск десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС. Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. украинских военнослужащих, участвовавших в контрнаступлении, были убиты.
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Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и военными на Украине
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Между Владимиром Зеленским и украинскими военными зреет конфликт, скоро наступит развязка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытом онлайн-уроке для всех школ и вузов страны.
«Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться, или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
По его словам, сейчас слово в конфликте между Украиной и Россией должны сказать сами украинцы, все зависит на Украине уже не от президента, зависит от военных, которые «погибают там, они видят, что это бесперспективно».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил упрекающим его в агрессии гражданам Украины, что Киев еще до начала военной операции фактически вел против Минска экономическую войну.
До этого Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса.
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В Минобороны рассказали о планах Украины захватить ЗАЭС
Задержка визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, намеченного на 31 августа, произошла из-за планов подготовки операции по захвату ЗАЭС диверсантами ВСУ, сообщили в Минобороны России.
«Именно с завершением подготовки операции по захвату украинскими диверсантами Запорожской АЭС в день приезда экспертов МАГАТЭ была обусловлена отмена визита Гросси на станцию 31 августа, вместо которой прошла его «внеплановая» встреча с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», – цитирует заявление ведомства РИА «Новости».
Министерство подчеркнуло, что боевые действия диверсантов и обстрелы ЗАЭС готовились заблаговременно.
«Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Зеленского данной военной провокации», – говорится в заявлении российского военного ведомства.
Напомним, из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания.
Запорожские власти сообщили, что украинские военные перестали обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС сразу после въезда основной колонны миссии МАГАТЭ.
Напомним, в Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии. До этого глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.
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На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожены 31 танк и более 350 военных ВСУ
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За последние сутки ВКС России, российская артиллерия и ракетные войска уничтожили 31 танк, 22 БМП и свыше 350 украинских военнослужащих, сообщает российское Минобороны.
«Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В ходе поражения подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Русские Тишки сорвано наступление ВСУ на Харьковском направлении, потери украинских военных составили более 50 человек.
«Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова. При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен», которым большинство из них было уничтожено», – добавили в министерстве.
Свыше 100 украинских военных и 15 единиц техники уничтожено ударами ВКС по пункту временной дислокации 93-й механизированной бригады ВСУ у населенного пункта Часов Яр ДНР.
Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у Артемовска из-за больших потерь и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и ушел в тыл.
Кроме того, за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах.
В районах Часова Яра и Артемовска уничтожены два пункта управления беспилотниками, в районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод гаубиц M777. Также ликвидированы восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населенных пунктов Дорожнянка, Малиновка Запорожской области, Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое, Великое Артаково Николаевской области, Новоукраинка Донецкой народной республики и Коломийцы Днепропетровской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Яковенково, Волчий Яр, Шпаковка, Кисловка, Глинское, Капитоловка Харьковской области, Петровка и Любимовка Херсонской области», – добавили в Минобороны.
У населенного пункта Безымянное в Херсонской области перехвачена «Точка-У», 48 снарядов РСЗО, 44 из которых – HIMARS. В районе Антоновского моста ПВО сбили две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1852 беспилотных летательных аппарата, 371 зенитный ракетный комплекс, 4663 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3363 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5192 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в министерстве.
В среду Минобороны сообщало, что предпринятая попытка ВСУ возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась.
Также ведомство отмечало, что киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
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МАГАТЭ оставило наблюдателей на ЗАЭС
МАГАТЭ намерено оставить своих представителей на Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
«Представители, эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской станции. Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, будем анализировать дальше, но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются на станции», – цитирует Гросси ТАСС.
Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания.
Ранее член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что инспекторы МАГАТЭ останутся на станции до 3 сентября.
Представители Росатома рассказали делегации МАГАТЭ и гендиректору организации Рафаэлю Гросси о последствиях украинских обстрелов.
В центре Херсона обнаружен штаб украинских террористов
Сотрудники уголовного розыска обнаружили в центре Херсона штаб террористической организации «Национальный корпус», являющейся гражданским крылом запрещенного в России полка «Азов», сообщает ГУ МВД по области.
«Полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики... террористической организации «Национальный корпус» (гражданское крыло полка «Азов»). В ходе осмотра изъято: одежда с символикой «Национального корпуса», большое количество печатной продукции, пропагандирующей идеи национальной нетерпимости, самодельные плакаты и трафареты, в том числе с лозунгами террористических организаций ОУН*-УПА* (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия*, запрещена в РФ) и «Национальный корпус», – отмечается в Telegram-канале ведомства.
Ранее появились сообщения, что ВС России перемалывают батальоны ВСУ на херсонском направлении. Кроме того, Минобороны России сообщало, что в результате разгрома украинских войск при попытке наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские силовики понесли масштабные потери.
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Захарова призвала игнорировать просьбы Киева о деньгах
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала мировым лидерам совет, как общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, она предложила им «не обращать внимания».
«Если вам позвонит некто, представится президентом Украины, попросит денег, оружия и ненавидеть Россию, не обращайте внимания. Наверняка наркоман какой-нибудь», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Захарова саркастически прокомментировала информацию о том, что найденные в Эфиопии останки беспозвоночного было решено назвать в честь Зеленского.
Также Захарова заявила, что западные политики устали от президента Украины, который досаждает всем, как «монстрик», кусающий своих же создателей.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза призвал украинских военных взять власть в свои руки, заявив, что с ними проще договориться, чем с «шайкой наркоманов и неонацистов» во главе с Зеленским.
Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов также называл Зеленского наркоманом.
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В детсаду Читы начали проверку после выдачи детям грамот с гербом Украины
Комитет образования Читы начал проверку в детском саду №30, где выдали грамоты с гербом Украины, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Забайкальского края.
«В настоящее время учредитель детского сада – комитет образования Читы – проводит служебную проверку. Более подробная информация о случившемся, о принятых учредителем мерах будет предоставлена после», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в детском саду №30 Читы детям выдали грамоты с гербом Украины. Сообщалось, что родители обратились к администрации дошкольного учреждения. Выяснилось, что воспитатели детсада нашли пример грамот в интернете.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Украинские военные задержали миссию МАГАТЭ по пути на Запорожскую АЭС
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Представитель МАГАТЭ заявил в четверг, что миссия агентства, направляющаяся на Запорожскую АЭС, задержалась на три часа на подконтрольной Украине территории. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с украинскими военными для того, чтобы попасть на ЗАЭС, сообщили СМИ.
Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с украинскими военными для того, чтобы попасть на ЗАЭС. Миссия намерена достичь ЗАЭС в четверг.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. Для уничтожения украинского десанта возле Запорожской АЭС применили авиацию. Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок.
До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
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Посольство России отреагировало на публикацию Госдепа про Симоньян
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Публикация Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности отечественной прессе, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
«Обратили внимание на информацию, размещенную на сайте Госдепартамента относительно М. С. Симоньян, – руководителя одного из самых популярных в мире российских СМИ Russia Today. Данный материал – очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий... То, что этим занялся Госдеп, – проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.
Также в посольстве призвали авторов подобных докладов «набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам: о плюрализме мнений и важности их выражения» и «перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами».
Ранее главред RT опубликовала в своем Telegram-канале поступившее ей письмо якобы от запрещенного в России националистического батальона «Азов».
В письме содержится «приговор», подписанный некими судьями, где журналистку приговаривают «к высшей мере наказания – убийству» за «поддержку агрессивной войны Российской Федерации против Украины».
Росатом показал МАГАТЭ повреждения на ЗАЭС от украинских обстрелов
Представитель Росатома показал делегации МАГАТЭ, в том числе гендиректору организации Рафаэлю Гросси, Запорожскую атомную электростанцию.
Глава делегации Росатома и сотрудники ЗАЭС провели делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских военных, передает РИА «Новости».
Представитель Росатома сообщил Гросси, что, судя по расположению следов обстрелов, обстрел по станции велся ВСУ, в том числе из района Никополя. Он продемонстрировал гендиректору МАГАТЭ блочные насосные станции, находящиеся за периметром защиты станции, и добавил, что это технологические нарушения, к которым российская сторона не имеет отношения.
В администрации Энергодара сообщали, что пожары в двух детских садах зафиксированы в Энергодаре в результате обстрела города утром в четверг украинскими войсками. Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания.