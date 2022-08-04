Песков: Продуктовая сделка – пример того, как можно договариваться

Продуктовая сделка – это пример того, как можно договариваться, можно особо отметить вклад, который внесли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Тайип Эрдоган, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это хороший пример того, что самые сложные вопросы можно решать при учете интересов всех сторон. Здесь в данном случае можно ответить очень позитивно о господине Гутерреше, и, конечно, огромный вклад, который внес лично президент Турции Эрдоган. Да, это пример того, как можно договариваться», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Песков выразил надежду, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать эффективно работать.

«Это же не одноразовый механизм, а именно механизм, который призван обеспечить вывоз того зерна, которое в этих портах скопилось. Поэтому мы надеемся на то, что так же эффективно этот механизм будет продолжать работать», – сказал он.

По словам представителя Кремля, в ходе встречи двух президентов будут затронуты темы различных измерений двусторонних отношений, региональные конфликты, а также работа механизма по вывозу зерна.

«Прежде всего, это различные измерения наших двусторонних отношений: это и торгово-экономическое взаимодействие, и обсуждение региональных конфликтов. И, конечно, обмен мнениями по украинским делам и по сирийским делам. Это требует личного внимания двух президентов. Будет обмен мнениями о том, как, собственно, прошел первый рейс с зерном из Одессы. В целом это хорошая возможность оценить эффективность работы того механизма, который был создан благодаря стамбульским договоренностям. Ну и много других вопросов на повестке дня», – рассказал Песков.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.