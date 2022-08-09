У Киева появились ежедневные обязанности по продуктовой сделке

Киев должен ежедневно до 12.00 информировать Совместный координационный центр в Стамбуле о плане отбытия судов на следующий день, а СКЦ, в свою очередь, должен утверждать план до 16.00 киевским властям, следует из руководства к осуществлению продуктовой сделки.

«Ежедневно к 12.00 украинские власти представляют план отбытия (судов – прим. ВЗГЛЯД) на следующий день на утверждения СКЦ. СКЦ возвращает утвержденный план властям Украины к 16.00 каждого дня», – передает РИА «Новости» содержание документа.

При этом СКЦ уведомляет украинские власти о том, одобрено ли движение судов. Между тем, если отбытие судна из порта задерживается, украинские власти должны проинформировать координационный центр об этом.

«Судно находится под техническим контролем во время его перехода в турецкую инспекционную зону. При подходе к турецкой инспекционной зоне судно связывается с администрацией порта Стамбул и просит разрешение на вход в соответствии с обычными процедурами. После этого судно ожидает проверки», – сказано в руководстве.

По завершении досмотра группа инспекторов сообщает в СКЦ «разрешено» или «не разрешено» судну продолжать движение. Судно, не получившее санкцию на продолжение движения, ждет указания от СКЦ о дополнительных процедурах.

Движение судну не разрешается в случае предоставления ложных сведений о грузах, экипаже или пассажирах; перевозке несанкционированных грузов, экипажа или пассажиров. Для идущих с Украины судов дозволены только следующие грузы: зерновые; прочие продукты питания, разрешенные СКЦ; удобрения, в том числе аммиак.

Кроме того, судну не дадут выйти в случае отсутствия передачи сигнала Автоматической идентификационной системы. К любому судну, отклонившемуся от морского гуманитарного коридора (за исключением входа в южную зону ожидания), «либо осуществляющему перевалку с судна на судно или совершающему несанкционированную остановку при проходе коридора, могут быть применены дополнительные меры».

После изучения доклада о досмотре СКЦ информирует судно и администрацию порта Стамбула о том, что судну «разрешено» или «не разрешено» движение. На этом этапе, если судно получило санкцию на продолжение движения, оно может продолжить путь к месту назначения.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В Кремле заявляли, что продуктовая сделка – это пример того, как можно договариваться.