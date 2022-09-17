Памятник Александру Невскому открыли в Мариуполе

В Мариуполе открыли памятник Александру Невскому, также петербургские специалисты заново отстроят филармонию и драмтеатр и восстановят парк имени 50-летия Победы.

«Для всех православных Александр Невский символизирует защиту и помощь со стороны России. В Белграде после русско-турецкой войны наши братья сербы построили Церковь Александра Невского. Недавно мы установили там бюст Александру Невскому. В столице Болгарии Софии главный храм города – это храм-памятник «Александр Невский», знак признательности русским за освобождение от османского ига*», – приводятся слова губернатора Петербурга Александра Беглова на сайте «Петербургский дневник».

Сообщается, что петербургские специалисты также должны завершить благоустройство сквера у Донецкого академического русского театра драмы, обследуется парк культуры и отдыха «Городской сад», также будет восстановлен парк имени 50-летия Победы.

Кроме того, Петербург активно помогает Мариуполю заново отстроить драмтеатр и отремонтировать филармонию. По мере открытия этих площадок творческие коллективы из Санкт-Петербурга начнут выступать в Мариуполе. Музеи будут проводить там выездные выставки.

Ранее в Мариуполе восстановили школу, реконструкция прошла в рамках шефства над городом Петербурга. Школа рассчитана более чем на 1 тыс. детей.