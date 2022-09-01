В Мариуполе открыли восстановленную школу

Мариупольская школа №65 восстановлена в рамках шефства над городом Петербурга, она рассчитана более чем на 1 тыс. детей, в ней есть бассейн, на территории – футбольное поле. Учреждение открыли глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Сегодня педагоги, которые открывали эту школу 40 лет назад, снова пришли сюда. Сегодня по сути второе открытие. Мы прошли сейчас, посмотрели уровень оснащенности. Это наша типовая российская школа. И это свидетельство того, что мирная жизнь возвращается на Донецкую землю, и Мариуполь развивается. Мы здесь были относительно недавно, и хотел бы отдельные слова благодарности сказать петербургским строителям, команде губернатора Санкт-Петербурга за то, что сделано все, что можно было сделать за 40 дней. Тот пример, когда слова не расходятся с делом», – приводятся слова Турчака на сайте ЕР.

Он также отметил, что в Мариуполе налаживается мирная жизнь.

«Проехали по городу – в домах свет, работают светофоры, ходит общественный транспорт. Самые радостные впечатления», – сказал секретарь генсовета.

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который координирует гуманитарную миссию «Единой России» в ДНР, отметил, что все школы Мариуполя будут обеспечены всем необходимым.

«Это позиция России, партии «Единая Россия». Мы сейчас проанализируем по всем школам Мариуполя – чего не будет хватать, в сентябре привезем. Уже доставили учебную и детскую художественную литературу. Наша задача – укомплектовать школьные и городские библиотеки, для этого нужно около 400 тыс. книг», – рассказал Саблин.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что во всех районах республики, шефство над которыми взяли российские регионы, жизнь меняется в корне.

«Многие школы ранее не ремонтировались десятилетиями. Сейчас задан очень высокий, российский стандарт – это те школы, в которых детям точно будет хотеться учиться», – сказал он.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отметил также, что все школы Октябрьского района Мариуполя оснащены по российским стандартам.

«Учебники, тетрадки. Все первоклассники города получают рюкзачки от Санкт-Петербурга. Школьники обеспечены всем необходимым: пеналы, тетрадки, книжки, все что нужно для учебы. В этом году 1,4 тыс. детей посетили Петербург, отдохнули в лагере «Дружный», посмотрели город вместе с сопровождающими учителями. Теперь мы переходим к следующему этапу», – заключил он.