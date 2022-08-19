На Украине начали расследование незаконного выезда за границу депутатов и их семей

Госбюро расследований Украины начало расследование дела о незаконном выезде депутатов и их семей за границу во время действия военного положения, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что список фигурантов насчитывает более 80 фамилий. «Производство открыто 17 августа по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 уголовного кодекса, а именно «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». В рамках расследования фигурантов будут проверять на предмет организации незаконной переправки через границу и использования служебного положения для незаконной переправки через границу», – цитирует издание РИА «Новости».

В списке значатся имена депутатов Рады и членов их семей, среди них бизнесмен и депутат Игорь Абрамович, экс-депутат Рады Юрий Хомутынник, бывший депутат Александр Пузанов, президент футбольного клуба «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.

СМИ отмечает, что все они выехали с Украины после начала спецоперации, введения военного положения и объявления мобилизации.

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.