Немецкие СМИ: Сильный доллар вредит мировой экономике

Крепкая американская валюта представляет проблемы для большой части мира, ведь США притягивают вкладчиков как источник относительной стабильности, что приводит к массовому оттоку капитала из развивающих стран, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Американская валюта крепка как никогда, констатирует DWN. В первые шесть месяцев 2022 года долларовый индекс WSJ вырос на 8,7%, а с начала июля – еще на 1,4%. При этом деньги развивающихся, а также промышленных стран обесценились. На прошлой неделе евро упал до рекордно низкой с 2002 года отметки. На некоторое время он даже достиг паритета с американской валютой, передает RT текст статьи германского издания.

По словам автора публикации, рост доллара в первую очередь связан с тем, что в июне Федеральная резервная система США повысила ключевую процентную ставку на 0,75%. Это самое большое увеличение с 1994 года. Тоже самое ФРС собирается повторить в июле.

На фоне спада мировой экономики США притягивают вкладчиков как источник относительной стабильности, поясняет немецкое издание. Когда иностранные инвесторы активно вкладывают деньги в американские акции и облигации, то спрос на доллар растет, а вместе с ним и его стоимость. Центробанки ряда развивающихся стран последовали примеру США и также увеличили свои ключевые процентные ставки для борьбы с инфляцией.

По данным американского Института международных финансов, в одном только июне отток капитала в развивающихся странах составил 4 млрд долларов, что равноценно макроэкономическому шоку, как, к примеру, в 2013 году, когда Федеральная резервная система США объявила о прекращении своей программы по покупке облигаций, указывает автор статьи.

Когда государство обслуживает долговые обязательства в иностранной валюте и при этом обесценивает свою собственную, это усложняет выплату долгов, объясняет автор. Если же государства с этим не справляются, они рискуют потерять доступ к международным финансовым рынкам. К примеру, в мае Шри-Ланка объявила о дефолте. Комбинация из долговой удавки и скачущей инфляции привела к тому, что у страны закончились доллары для оплаты импорта основных товаров, например, топлива и медикаментов.

Уровень долгов в американской валюте у развивающихся стран разный, объясняет издание. По данным Института международных финансов на первый квартал 2022, в Аргентине, Украине и Колумбии он составляет 20% ВВП, а у ряда стран в Азии и Европе он ниже 2%. С начала года сильнее всего по отношению к доллару просела турецкая (на 25%), аргентинская (21%) и венгерская валюты (17%). А укрепится смог только бразильский реал (на 2%), заключает DWN.

Ранее болгарский экономист заявил, что низкий курс евро к доллару – катастрофа как для европейской, так и для американской экономики, но это выгодно России.