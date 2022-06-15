В США провели самое высокое с 1994 года повышение базовой ставки

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15 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:37  |  vz.ru
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Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

Газовое сотрудничество Германии и России оказалось под угрозой Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Поставки газа из России в Европу до сих пор не подпадали под санкции – это слишком чувствительно для обеих сторон. Неожиданный удар был нанесен Канадой: ее санкции сделали невозможным ремонт оборудования для «Северного потока – 1». Появились реальные риски, что газопровод могут полностью остановить уже в ближайшее время. Парадоксально, но такой сценарий может дать шанс заработать «Северному потоку – 2». Подробности...
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Ущерб от антироссийских санкций встревожил США

К западным лидерам пришло понимание того, что санкции – это обоюдоострое оружие Sarabeth Maney/Global Look Press
Белый дом встревожен тем, что санкции против России все сильнее бьют по экономике самих США. Избыточностью санкций также озаботился американский Минфин. На этом фоне Вашингтон стал поощрять, например, сельскохозяйственные компании за закупки российских удобрений. Почему американцы не соблюдают собственные санкции и стоит ли Москве рассчитывать на отмену каких-либо ограничений? Подробности...
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Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777 Global Look Press/Keystone Press Agency
Украинское руководство в Киеве и в прифронтовых районах жалуется западным кураторам на недостаток дальнобойной артиллерии как едва ли не главную причину поражений ВСУ. Здесь есть элемент лукавства – передача крупнокалиберных орудий и муштра персонала идут полным ходом. Но Украина просит уже не меньше тысячи гаубиц. Если она их получит, станут ли они серьезной помехой для спецоперации? Подробности...
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ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

Режим Зеленского превзошел в жестокости те самые сталинские методы, которые он публично так проклинает Andriy Andriyenko/Reuters
Вооруженные силы Украины, включая так называемые нацбатальоны, все больше похожи не на военную, а на чисто террористическую организацию. Примером тому стало применение Украиной заградотрядов, которые уничтожают желающих сдаться в плен. Чудовищность происходящего превосходит даже то, как действовали советские заградотряды во время Великой Отечественной. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
«Зеленая экономика» выходит человечеству боком. В частности, США. Ее издержки вкупе с антироссийскими санкциями уже привели страну к энергодефициту и нехватке продовольствия. Подробности...

Киев списал людей со счетов

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Каждый день из Донецка мы видим и слышим все то, чего не хотели бы видеть и слышать никогда в жизни. Рынок. Роддом. Центр города. Телецентр. Но дело не только в Донецке. Мы видим, что к своим солдатам власти Украины относятся так же. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Растление не должно быть выгодным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За ЛГБТ-идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Если им ничего не противопоставить, то мы достаточно скоро столкнемся с тем, с чем уже столкнулись консерваторы в западных странах — их страны уходят у них из-под ног, и уже поздно с этим что-то делать. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Опубликованы имена попавших в плен под Харьковом американских наемников
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    Спецоперация на Украине меняет понимание госизмены

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    Hoff заявил о готовности рассмотреть предложение о покупке активов IKEA

    проверка боем


    Спецоперация на Украине развенчала мифы о превосходстве американского оружия

    Видео

    сталинские методы


    ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

    поставки газа


    Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

    «Сеть Путина»


    Европу встревожила тайная «сеть русофилов»

    крупнокалиберные орудия


    Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

    «конец эпохи дешевой еды»


    Продовольственный кризис делает Россию островом благополучия

    Зеленая экономика


    Владимир Прохватилов: Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

    трагедия Донецка


    Игорь Мальцев: Киев списал людей со счетов

    ЛГБТ-идеология


    Сергей Худиев: Растление не должно быть выгодным

    на ваш взгляд


    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?

    В США провели самое высокое с 1994 года повышение базовой ставки

    15 июня 2022, 22:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Соединенных Штатах решили поднять базовую процентную ставку на 0,75%, до 1,5–1,75%, соответствующее решение приняла Федеральная резервная система (ФРС) США, повышение стало самым высоким с 1994 года.

    «Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5–1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», – цитирует сообщение ФРС ТАСС.

    За увеличение проголосовали 10 членов комитета, по их прогнозу, показатель базовой ставки в 2022 году поднимется от 3% до 4%, большинство сходится на диапазоне 3,25–3,5%.

    Также ФРС планирует продолжить сокращение запасов казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом встревожен последствиями ответных санкций России и антироссийскими санкциями, которые бьют по экономике самих США.


    В США нашли объяснение неэффективности комплексов Javelin на Украине
    		    15 июня 2022, 09:53
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Александра Юдина

    Противотанковые ракетные комплексы Javelin показали свою неэффективность на Украине из-за отсутствия кол-центров и горячих линий, которые объясняли бы военным, как пользоваться устройствами, заявил инструктор-волонтер Марк Хейворд газете Washington Post.

    Хейворд утверждает, что украинские пользователи Javelin лишены возможности обращаться в кол-центры или на «горячую линию», которые показали себя полезным ресурсом для войск США. Кроме того, неполадки в ПТРК, по его словам, возникали в связи с тем, что украинские военнослужащие переводили 258-страничную инструкцию по эксплуатации комплекса при помощи переводчика Google, искажавшего смысл написанного, передает Прайм.

    По словам инструктора, другая причина заключается в том, что Соединенные Штаты не поставляли на Украину компьютерные программы, которые в обязательном порядке должны применяться военными при обучении обращению с Javelin.

    При этом власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин.

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    Коментарии (59)
    Ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом
    		    15 июня 2022, 06:42
    Фото: Uwe Kazmaier/
    imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Белом доме появилось понимание, что санкции против России нанесли намного больше сопутствующего ущерба мировой экономике и экономике самих США, чем это представлялось изначально, сообщили источники.

    Власти США поначалу оказались впечатлены поддержкой санкций со стороны компаний, которые своим уходом из России усиливали давление на Москву. Однако позднее в Белом доме заметили, что такие действия ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать поставки зерна и другим отрицательным эффектам, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.

    США не планируют ослаблять санкции, но некоторые представители администрации обеспокоены тем, что санкции бьют по американской экономике.

    Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, но этот опыт был учтен действующей администрацией.

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    Коментарии (11)
    Американист объяснил тревогу властей США об избыточности санкций против России
    		    15 июня 2022, 11:50
    Фото: Erin Scott/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова,
    Алёна Задорожная

    «Пока нельзя говорить о том, что политика США по вопросу санкций против России изменилась, но на уровне дискурса мы наблюдаем довольно интересную ситуацию», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом. Также о риске избыточных санкций заявили в Минфине США.

    «Хорошо, что у западных лидеров появляется какое-то понимание, что санкции – это обоюдоострое оружие и оно бьет по ним не меньше, чем по России. А в какой-то степени даже больше», – отметил политолог.

    «Другое дело, что мы не наблюдаем никаких действий, которые могли бы говорить о том, что их политика на этом направлении сильно изменилась. Но когда США нужны были удобрения, они вывели их из санкционного списка. Это касается и других направлений», – добавил эксперт.

    «При этом пока нельзя сказать, что у Америки более либеральный подход в отношении антироссийских санкций, чем у Евросоюза. В основном те санкции, которые ввел Евросоюз и которые ввела Америка, равнозначны. Однако американцы активнее обходят собственные ограничения. Тем не менее запал борьбы с Россией еще не остыл, поэтому смягчение или отмену санкций мы увидим не скоро. Для этого нужно больше времени и негативных изменений для самих США», – пояснил политолог.

    Ранее Дудаков в своем Telegram-канале отмечал, что на фоне жуткого дефицита удобрений в США, где уже вовсю идет посевной сезон, Белый дом начал призывать компании покупать больше удобрений из России. Санкции с них уже были сняты – а теперь команда Джо Байдена еще дополнительно мотивирует рынок наращивать поставки из России.

    По его словам, это делается не только для того, чтобы смягчить дефицит удобрений в США, «но и как-то упросить Россию помочь с разрешением продовольственного кризиса». «Мол, мы покупаем ваши удобрения – а вы в обмен поставляйте зерно на мировые рынки. Санкции мы ослаблять не будем – зато купим ваши удобрения», – поясняет американист.

    «Повторяется ситуация с топливом. На него были введены санкции – но поставки в США смешанной нефти из Индии, в которую входит и русская нефть, только увеличиваются. А американские регуляторы смотрят сквозь пальцы на импорт нефти, если доля России в ней не превышает 25%», – указал Дудаков.

    «Доходы России от экспорта нефти с начала украинского кризиса, несмотря на все западные санкции, достигли рекордных 100 млрд долларов. Это неудивительно. Белый дом готов вести санкционные войны до последнего европейца. Но в вопросе благополучия американцев занимает гораздо более прагматичную позицию», – заключил он. 

    Напомним, ранее в Белом доме озаботились тем, что санкции против России нанесли больше сопутствующего ущерба как экономике США, так и всего мира, нежели это представлялось изначально. Как пишет агентство Bloomberg, рестрикции в отношении Москвы ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать снабжение зерном и другим отрицательным эффектам.

    Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.

    Серьезный ущерб может быть также нанесен пенсионным фондам США, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, фонд PIMCO, чьи активы оцениваются в несколько триллионов долларов, сообщил американскому Минфину, что пенсионные фонды окажутся под ударом, если им придется списывать российские инвестиции. Кроме того, попытки привести к дефолту в России позволят Москве сохранить валютные резервы для выплат западным кредиторам по долговым обязательствам.

    Накануне об избыточности санкций в отношении России заговорили и в Минфине США. Так, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Он также отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».

    На фоне этого «Альфа-банк» сообщил, что США разрешили проводить операции по энергоносителям с этой организацией, а также с Банком России, ВЭБ, «Открытием», Совкомбанком, Сбербанком и ВТБ, несмотря на санкции.

    Напомним, американские власти вынуждены тайно уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения. Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении» и «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС. Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву.

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    Коментарии (3)
    Украинские СМИ сообщили о попавших в плен американских наемниках
    		    15 июня 2022, 17:25
    Фото: Александр Река/ТАСС

    В плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов.

    «Неделю назад наша команда оказалась в изоляции посреди русского наступления. Бама и Хейт, двое наших американских братьев, попали в плен. С тех пор мы ничего не слышали о них. Информацию подтвердила украинская разведка», – говорится в сообщении в украинском Telegram-канале «Политика страны».

    Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

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    Коментарии (91)
    Минфин США озаботился избыточностью санкций против России
    		    14 июня 2022, 23:47
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России.

    Адейемо отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».

    Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, этот опыт был учтен действующей администрацией. Он напомнил, что в 2021 году был опубликован подготовленный под его руководством доклад о применении Вашингтоном санкций. Тогда была дана рекомендация при введении санкций действовать более избирательно. Адейемо заявил, что санкции эффективнее, когда вводятся «на многосторонней основе», передает ТАСС.

    «Мы провели серьезный анализ перед введением санкций, чтобы понять, какими будут экономические последствия для цели, а также каким будет экономический эффект для Соединенных Штатов», – заявил он.

    Он заявил, что «в конечном счете» США стремятся «найти дополнительные пути ограничения экономики России в перспективе, принимая меры против ключевых поступлений в ее экономику» и того, что России «необходимо для укрепления экономики и продолжения развития своего оборонно-промышленного комплекса».

    Однако Адейемо дал понять, что американская администрация не считает целесообразной идею потенциального введения эмбарго на торговлю с Россией. Он указал, что США «не являются крупным торговым партнером» России. Кроме того, сообщается, что министерство финансов США вынуждено было нанять дополнительных сотрудников для разработки санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

    Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.

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    Медведев усомнился в существовании Украины через два года
    		    15 июня 2022, 10:51
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года.

    «Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк…» – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Ранее издание Foreign Policy сообщило, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа. Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа.

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    США захотели снизить возросшие доходы России от нефти

    14 июня 2022, 22:47

    Текст: Антон Антонов

    Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия стала продавать меньше нефти, но из-за роста цен может получать больше прибыли.

    Выступая в комитете Сената США по ассигнованиям, Адейемо заявил, что Россия, по мнению американской стороны, «продает меньше нефти в пересчете на баррели», чем до начала спецоперации на Украине. Однако, добавил он, «из-за роста цен она может получать больше прибыли». Как заявил Адейемо, цель США – «снизить уровень доходов» России, «несмотря на то что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть», передает ТАСС.

    Адейемо также сообщил, что власти США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен на российскую нефть, но не желают сейчас раскрывать подробности, касающиеся данных консультаций. США хотят добиться того, чтобы Москва «не могла извлекать выгоду» из роста цен на нефть.

    Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.

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    Опубликованы имена попавших в плен под Харьковом американских наемников
    		    15 июня 2022, 20:59
    Фото: @alexander.drueke, waaytv.com
    Текст: Валентина Григоренко

    Двое бывших американских военнослужащих Александр Друке и Энди Хьюин, попавшие в плен под Харьковом, служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, пишет The Daily Telegraph.

    Сослуживец американцев, который предпочел не называть своего имени, сообщил, что 39-летний Александер Друке и 27-летний Энди Хьюин могли быть взяты в плен во вторник после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова, передает ТАСС.

    Отмечается, что они являются первыми военнослужащими США, которые оказались в плену с момента начала Россией специальной военной операции.

    Официальным подтверждением информации о попадании граждан США в плен газета не располагает.

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.

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    Песков: Год назад мир уже стоял на пороге тектонических изменений

    15 июня 2022, 13:49

    Текст: Елизавета Булкина

    Уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    По словам представителя Кремля, год назад «мир не был другим, мир уже тогда ощущал, были видны невооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдаем сейчас, и мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас».

    «Возможно ли возвращение к духу Женевы, когда были какие-то надежды, - вряд ли. Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надеждам. Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения», – передает слова Пескова  ТАСС.

    Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что восстановление продуктивных отношений и полное примирение России и США невозможно в сложившейся на данный момент обстановке.

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    В США посоветовали Украине подумать об уступках России

    15 июня 2022, 08:53

    Текст: Антон Никитин

    Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Араш Тупчинеджад.

    Автор публикации призывает Киев снова рассмотреть перспективу мирного договора с Россией из-за разрушения украинской экономики. Кризис может обостриться при продолжении боевых действий, уверен обозреватель.

    «Хотя мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он может спровоцировать возвращение к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.

    Американские СМИ ранее писали, что на Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой.

    В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    США намерены выделить Украине противокорабельные ракеты «Гарпун»

    15 июня 2022, 17:29

    Текст: Валентина Григоренко

    США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму более 650 млн долларов, сообщили источники.

    В новый пакет помощи, как ожидается, впервые войдут установленные на автомобилях американские противокорабельные ракеты «Гарпун», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Официально о выделении нового транша военной помощи Киеву пока не объявлялось.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники не должны ослаблять поставки оружия Киеву, ставки слишком высоки.

    1 июня стало известно, что власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

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    Байден сообщил о выделении Украине военной помощи США на 1 млрд долларов
    		    15 июня 2022, 19:59
    Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на 1 млрд долларов, говорится в заявлении американского лидера, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

    Как следует из документа, Байден «подтвердил приверженность» тому, чтобы «США помогали Украине в то время, когда она защищает свою демократическую систему, а также поддерживали ее суверенитет и территориальную целостность». Речь идет о выделении военной помощи Украине «еще на 1 млрд долларов», передает ТАСС

    «Я проинформировал президента Зеленского, что США выделяют 1 миллиард долларов на военную помощь Украине, что включает дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, которые необходимы украинцам в их оборонительных операциях в Донбассе», – сказал Байден, чьи слова приводит Белый дом.

    Напомним, о том, что новый пакет военной помощи Киеву на сумму порядка 1 млрд долларов может быть объявлен администрацией США уже в среду, сообщало Politico.

    По информации издания, в этот пакет помощи войдут две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет «Гарпун», 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тыс. артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части. 

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    Страны НАТО решили нарастить военные силы в Прибалтике до бригадного уровня
    		    15 июня 2022, 14:14
    Фото: Dwi Anoraganingrum/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    НАТО рассчитывает увеличить численность своих передовых боевых групп в каждой из восточноевропейских стран с батальонного до бригадного уровня с созданием передовых штабов и складов вооружений, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров альянса.

    «У нас не будет в точности одинаковых конфигураций сил во всех странах на восточном фланге. Германия объявила о своей готовности нарастить численность своих сил (в Литве) до бригадного уровня, комбинируя передовое размещение сил, создание штабных возможностей по командованию, контролю и размещению вооружений с выделением конкретных сил в Германии, предназначенных и подготовленных для действий и учений в Литве. Великобритания готовится расширить свое присутствие в Эстонии, и я ожидаю, что оно станет значительным. Большинство стран НАТО выразили готовность нарастить силы до бригадного уровня», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, СМИ также сообщали, что НАТО планирует масштабные ежегодные международные военные учения Baltops 22 с участием 16 стран в регионе Балтийского моря.

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    Пенсионные фонды США оказались под угрозой убытков из-за санкций против России

    15 июня 2022, 09:39

    Текст: Антон Никитин

    Американский инвестиционный гигант PIMCO предупредил власти США о возможных потерях пенсионных фондов страны от санкций, вводимых против России, пишет Bloomberg.

    По его данным, руководители компании, в управлении которой находятся активы на 2 трлн долларов, донесли до министерства финансов, что «пенсионные фонды США понесут потери, если инвестиционным управляющим придется списывать российские вложения», передает Прайм.

    Министерство ранее отказалось продлевать лицензию, которая позволяла России продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах, и закрыло возможности для операций на вторичном рынке.

    Руководители PIMCO также доказывают, что дефолт позволит России сохранить валютные резервы, которые в противном случае выплачивались бы кредиторам, и расширит ее возможности «для финансирования боевых действий на Украине».

    Накануне сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты не выдерживают собственных санкций против России. По его словам, там это уже поняли, но бояться признать.

    Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.

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    Посол призвал США не потворствовать геноциду русскоязычного населения Донбасса

    15 июня 2022, 06:58

    Текст: Антон Антонов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов осудил заявления замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола о расширении поставок Киеву РСЗО HIMARS.

    Антонов выразил «крайнюю обеспокоенность» тем, что «высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов». Указывается, что такой шаг «можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию» и отсутствие у США «устремлений к мирному урегулированию».

    Посол отметил, что заявления «прозвучали накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины». Он предположил, что Белый дом «настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями», передает ТАСС.

    Как заявил Антонов, в Вашингтоне «настолько ослеплены идеей победить Россию на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии». Украинские удары наносятся по районам, где «даже близко нет скоплений российских военных сил и средств». «Можно только ужаснуться вероятными последствиями применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам», – сказал он, призвав США «прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа».

    Напомним, ДНР запросила у России дополнительную союзническую помощь на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. Среди погибших мирных жителей Донецка есть женщины и дети.

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