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В США провели самое высокое с 1994 года повышение базовой ставки
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В Соединенных Штатах решили поднять базовую процентную ставку на 0,75%, до 1,5–1,75%, соответствующее решение приняла Федеральная резервная система (ФРС) США, повышение стало самым высоким с 1994 года.
«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5–1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», – цитирует сообщение ФРС ТАСС.
За увеличение проголосовали 10 членов комитета, по их прогнозу, показатель базовой ставки в 2022 году поднимется от 3% до 4%, большинство сходится на диапазоне 3,25–3,5%.
Также ФРС планирует продолжить сокращение запасов казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом встревожен последствиями ответных санкций России и антироссийскими санкциями, которые бьют по экономике самих США.
В США нашли объяснение неэффективности комплексов Javelin на Украине
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Противотанковые ракетные комплексы Javelin показали свою неэффективность на Украине из-за отсутствия кол-центров и горячих линий, которые объясняли бы военным, как пользоваться устройствами, заявил инструктор-волонтер Марк Хейворд газете Washington Post.
Хейворд утверждает, что украинские пользователи Javelin лишены возможности обращаться в кол-центры или на «горячую линию», которые показали себя полезным ресурсом для войск США. Кроме того, неполадки в ПТРК, по его словам, возникали в связи с тем, что украинские военнослужащие переводили 258-страничную инструкцию по эксплуатации комплекса при помощи переводчика Google, искажавшего смысл написанного, передает Прайм.
По словам инструктора, другая причина заключается в том, что Соединенные Штаты не поставляли на Украину компьютерные программы, которые в обязательном порядке должны применяться военными при обучении обращению с Javelin.
При этом власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин.
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Ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом
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В Белом доме появилось понимание, что санкции против России нанесли намного больше сопутствующего ущерба мировой экономике и экономике самих США, чем это представлялось изначально, сообщили источники.
Власти США поначалу оказались впечатлены поддержкой санкций со стороны компаний, которые своим уходом из России усиливали давление на Москву. Однако позднее в Белом доме заметили, что такие действия ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать поставки зерна и другим отрицательным эффектам, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.
США не планируют ослаблять санкции, но некоторые представители администрации обеспокоены тем, что санкции бьют по американской экономике.
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, но этот опыт был учтен действующей администрацией.
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Американист объяснил тревогу властей США об избыточности санкций против России
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«Пока нельзя говорить о том, что политика США по вопросу санкций против России изменилась, но на уровне дискурса мы наблюдаем довольно интересную ситуацию», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом. Также о риске избыточных санкций заявили в Минфине США.
«Хорошо, что у западных лидеров появляется какое-то понимание, что санкции – это обоюдоострое оружие и оно бьет по ним не меньше, чем по России. А в какой-то степени даже больше», – отметил политолог.
«Другое дело, что мы не наблюдаем никаких действий, которые могли бы говорить о том, что их политика на этом направлении сильно изменилась. Но когда США нужны были удобрения, они вывели их из санкционного списка. Это касается и других направлений», – добавил эксперт.
«При этом пока нельзя сказать, что у Америки более либеральный подход в отношении антироссийских санкций, чем у Евросоюза. В основном те санкции, которые ввел Евросоюз и которые ввела Америка, равнозначны. Однако американцы активнее обходят собственные ограничения. Тем не менее запал борьбы с Россией еще не остыл, поэтому смягчение или отмену санкций мы увидим не скоро. Для этого нужно больше времени и негативных изменений для самих США», – пояснил политолог.
Ранее Дудаков в своем Telegram-канале отмечал, что на фоне жуткого дефицита удобрений в США, где уже вовсю идет посевной сезон, Белый дом начал призывать компании покупать больше удобрений из России. Санкции с них уже были сняты – а теперь команда Джо Байдена еще дополнительно мотивирует рынок наращивать поставки из России.
По его словам, это делается не только для того, чтобы смягчить дефицит удобрений в США, «но и как-то упросить Россию помочь с разрешением продовольственного кризиса». «Мол, мы покупаем ваши удобрения – а вы в обмен поставляйте зерно на мировые рынки. Санкции мы ослаблять не будем – зато купим ваши удобрения», – поясняет американист.
«Повторяется ситуация с топливом. На него были введены санкции – но поставки в США смешанной нефти из Индии, в которую входит и русская нефть, только увеличиваются. А американские регуляторы смотрят сквозь пальцы на импорт нефти, если доля России в ней не превышает 25%», – указал Дудаков.
«Доходы России от экспорта нефти с начала украинского кризиса, несмотря на все западные санкции, достигли рекордных 100 млрд долларов. Это неудивительно. Белый дом готов вести санкционные войны до последнего европейца. Но в вопросе благополучия американцев занимает гораздо более прагматичную позицию», – заключил он.
Напомним, ранее в Белом доме озаботились тем, что санкции против России нанесли больше сопутствующего ущерба как экономике США, так и всего мира, нежели это представлялось изначально. Как пишет агентство Bloomberg, рестрикции в отношении Москвы ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать снабжение зерном и другим отрицательным эффектам.
Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.
Серьезный ущерб может быть также нанесен пенсионным фондам США, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, фонд PIMCO, чьи активы оцениваются в несколько триллионов долларов, сообщил американскому Минфину, что пенсионные фонды окажутся под ударом, если им придется списывать российские инвестиции. Кроме того, попытки привести к дефолту в России позволят Москве сохранить валютные резервы для выплат западным кредиторам по долговым обязательствам.
Накануне об избыточности санкций в отношении России заговорили и в Минфине США. Так, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Он также отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».
На фоне этого «Альфа-банк» сообщил, что США разрешили проводить операции по энергоносителям с этой организацией, а также с Банком России, ВЭБ, «Открытием», Совкомбанком, Сбербанком и ВТБ, несмотря на санкции.
Напомним, американские власти вынуждены тайно уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения. Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении» и «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС. Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву.
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Украинские СМИ сообщили о попавших в плен американских наемниках
В плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов.
«Неделю назад наша команда оказалась в изоляции посреди русского наступления. Бама и Хейт, двое наших американских братьев, попали в плен. С тех пор мы ничего не слышали о них. Информацию подтвердила украинская разведка», – говорится в сообщении в украинском Telegram-канале «Политика страны».
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Минфин США озаботился избыточностью санкций против России
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Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России.
Адейемо отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».
Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, этот опыт был учтен действующей администрацией. Он напомнил, что в 2021 году был опубликован подготовленный под его руководством доклад о применении Вашингтоном санкций. Тогда была дана рекомендация при введении санкций действовать более избирательно. Адейемо заявил, что санкции эффективнее, когда вводятся «на многосторонней основе», передает ТАСС.
«Мы провели серьезный анализ перед введением санкций, чтобы понять, какими будут экономические последствия для цели, а также каким будет экономический эффект для Соединенных Штатов», – заявил он.
Он заявил, что «в конечном счете» США стремятся «найти дополнительные пути ограничения экономики России в перспективе, принимая меры против ключевых поступлений в ее экономику» и того, что России «необходимо для укрепления экономики и продолжения развития своего оборонно-промышленного комплекса».
Однако Адейемо дал понять, что американская администрация не считает целесообразной идею потенциального введения эмбарго на торговлю с Россией. Он указал, что США «не являются крупным торговым партнером» России. Кроме того, сообщается, что министерство финансов США вынуждено было нанять дополнительных сотрудников для разработки санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
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Медведев усомнился в существовании Украины через два года
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года.
«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк…» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее издание Foreign Policy сообщило, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа. Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа.
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США захотели снизить возросшие доходы России от нефти
Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия стала продавать меньше нефти, но из-за роста цен может получать больше прибыли.
Выступая в комитете Сената США по ассигнованиям, Адейемо заявил, что Россия, по мнению американской стороны, «продает меньше нефти в пересчете на баррели», чем до начала спецоперации на Украине. Однако, добавил он, «из-за роста цен она может получать больше прибыли». Как заявил Адейемо, цель США – «снизить уровень доходов» России, «несмотря на то что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть», передает ТАСС.
Адейемо также сообщил, что власти США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен на российскую нефть, но не желают сейчас раскрывать подробности, касающиеся данных консультаций. США хотят добиться того, чтобы Москва «не могла извлекать выгоду» из роста цен на нефть.
Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.
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Опубликованы имена попавших в плен под Харьковом американских наемников
Двое бывших американских военнослужащих Александр Друке и Энди Хьюин, попавшие в плен под Харьковом, служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, пишет The Daily Telegraph.
Сослуживец американцев, который предпочел не называть своего имени, сообщил, что 39-летний Александер Друке и 27-летний Энди Хьюин могли быть взяты в плен во вторник после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова, передает ТАСС.
Отмечается, что они являются первыми военнослужащими США, которые оказались в плену с момента начала Россией специальной военной операции.
Официальным подтверждением информации о попадании граждан США в плен газета не располагает.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
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Песков: Год назад мир уже стоял на пороге тектонических изменений
Уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
По словам представителя Кремля, год назад «мир не был другим, мир уже тогда ощущал, были видны невооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдаем сейчас, и мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас».
«Возможно ли возвращение к духу Женевы, когда были какие-то надежды, - вряд ли. Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надеждам. Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения», – передает слова Пескова ТАСС.
Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что восстановление продуктивных отношений и полное примирение России и США невозможно в сложившейся на данный момент обстановке.
В США посоветовали Украине подумать об уступках России
Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Араш Тупчинеджад.
Автор публикации призывает Киев снова рассмотреть перспективу мирного договора с Россией из-за разрушения украинской экономики. Кризис может обостриться при продолжении боевых действий, уверен обозреватель.
«Хотя мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он может спровоцировать возвращение к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Американские СМИ ранее писали, что на Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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США намерены выделить Украине противокорабельные ракеты «Гарпун»
США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму более 650 млн долларов, сообщили источники.
В новый пакет помощи, как ожидается, впервые войдут установленные на автомобилях американские противокорабельные ракеты «Гарпун», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Официально о выделении нового транша военной помощи Киеву пока не объявлялось.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники не должны ослаблять поставки оружия Киеву, ставки слишком высоки.
1 июня стало известно, что власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
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Байден сообщил о выделении Украине военной помощи США на 1 млрд долларов
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Президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на 1 млрд долларов, говорится в заявлении американского лидера, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.
Как следует из документа, Байден «подтвердил приверженность» тому, чтобы «США помогали Украине в то время, когда она защищает свою демократическую систему, а также поддерживали ее суверенитет и территориальную целостность». Речь идет о выделении военной помощи Украине «еще на 1 млрд долларов», передает ТАСС.
«Я проинформировал президента Зеленского, что США выделяют 1 миллиард долларов на военную помощь Украине, что включает дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, которые необходимы украинцам в их оборонительных операциях в Донбассе», – сказал Байден, чьи слова приводит Белый дом.
Напомним, о том, что новый пакет военной помощи Киеву на сумму порядка 1 млрд долларов может быть объявлен администрацией США уже в среду, сообщало Politico.
По информации издания, в этот пакет помощи войдут две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет «Гарпун», 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тыс. артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части.
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Страны НАТО решили нарастить военные силы в Прибалтике до бригадного уровня
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НАТО рассчитывает увеличить численность своих передовых боевых групп в каждой из восточноевропейских стран с батальонного до бригадного уровня с созданием передовых штабов и складов вооружений, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров альянса.
«У нас не будет в точности одинаковых конфигураций сил во всех странах на восточном фланге. Германия объявила о своей готовности нарастить численность своих сил (в Литве) до бригадного уровня, комбинируя передовое размещение сил, создание штабных возможностей по командованию, контролю и размещению вооружений с выделением конкретных сил в Германии, предназначенных и подготовленных для действий и учений в Литве. Великобритания готовится расширить свое присутствие в Эстонии, и я ожидаю, что оно станет значительным. Большинство стран НАТО выразили готовность нарастить силы до бригадного уровня», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, СМИ также сообщали, что НАТО планирует масштабные ежегодные международные военные учения Baltops 22 с участием 16 стран в регионе Балтийского моря.
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Пенсионные фонды США оказались под угрозой убытков из-за санкций против России
Американский инвестиционный гигант PIMCO предупредил власти США о возможных потерях пенсионных фондов страны от санкций, вводимых против России, пишет Bloomberg.
По его данным, руководители компании, в управлении которой находятся активы на 2 трлн долларов, донесли до министерства финансов, что «пенсионные фонды США понесут потери, если инвестиционным управляющим придется списывать российские вложения», передает Прайм.
Министерство ранее отказалось продлевать лицензию, которая позволяла России продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах, и закрыло возможности для операций на вторичном рынке.
Руководители PIMCO также доказывают, что дефолт позволит России сохранить валютные резервы, которые в противном случае выплачивались бы кредиторам, и расширит ее возможности «для финансирования боевых действий на Украине».
Накануне сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты не выдерживают собственных санкций против России. По его словам, там это уже поняли, но бояться признать.
Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
Посол призвал США не потворствовать геноциду русскоязычного населения Донбасса
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов осудил заявления замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола о расширении поставок Киеву РСЗО HIMARS.
Антонов выразил «крайнюю обеспокоенность» тем, что «высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов». Указывается, что такой шаг «можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию» и отсутствие у США «устремлений к мирному урегулированию».
Посол отметил, что заявления «прозвучали накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины». Он предположил, что Белый дом «настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями», передает ТАСС.
Как заявил Антонов, в Вашингтоне «настолько ослеплены идеей победить Россию на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии». Украинские удары наносятся по районам, где «даже близко нет скоплений российских военных сил и средств». «Можно только ужаснуться вероятными последствиями применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам», – сказал он, призвав США «прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа».
Напомним, ДНР запросила у России дополнительную союзническую помощь на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. Среди погибших мирных жителей Донецка есть женщины и дети.