|
|
Киев уличили в террористических методах при обстрелах Каховки
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Киевский режим, обстреливая гражданские объекты, в том числе Каховскую ГЭС и корабельный шлюз станции, применяет террористические методы, чтобы уничтожить инфраструктуру, которую уже не надеется вернуть, заявил руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев.
«Точечный удар, который вчера был нанесен по Каховскому шлюзу, показывает, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно. Повреждение шлюза приведет к тому, что все судоходство (вниз) по Днепру будет заблокировано на неизвестный срок», – передает РИА «Новости» слова Васильева.
Обстрелы со стороны Украины он назвал «террористическими и бандитскими методами».
На самом шлюзе Каховской ГЭС видны разрушенные и выгоревшие от украинского удара строения, многие здания сильно повреждены или посечены осколками.
Напомним, в понедельник ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС, где, по предварительным данным, повредили газопровод.
Зеленский установил дедлайн для вступления Украины в ЕС
|
|
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
«У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу... Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», – передает РИА «Новости» слова Кулебы в интервью «Forbes Украина».
Ранее Кулеба заявил, что Украина в случае вступления в Евросоюз планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации, чтобы закрепиться на максимально выгодных условиях.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле предупредили Украину об изменении условий переговоров
|
|
Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Если сейчас переговоры будут возобновляться, я не знаю, то, может быть, уже условия для них [будут] совершенно иные. Посмотрим», – передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Кремля.
Он подчеркнул, что «пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается». Ушаков напомнил о прошлых переговорах, которые прошли в Стамбуле.
«После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов», – констатировал он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам Кулебы, переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения, считает дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стивен Кинг пообещал Вовану и Лексусу помочь с историей о «жестоких русских»
Американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал в интервью пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), представившимся Владимиром Зеленским, помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую.
Пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне. «Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) в подвале... Мы могли бы представить этот материал как настоящий», – сказали они Кингу, сообщает РИА «Новости».
«Мы сделаем все, что можем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место», – ответил Кинг.
Пранкеры под видом Зеленского также договорились с Кингом о роли в новой экранизации его романа «Оно». «Я мечтаю сняться в фильме по вашим книгам. Пеннивайз – мой любимый герой», – заявили пранкеры.
Стивен Кинг ответил, что Пеннивайз не герой, а плохой парень. «Если вы считаете его, так сказать, своим тотемным животным, пусть так. Когда война закончится, вы приедете, пообедаете со мной и продюсерами, и мы дадим вам роль Пеннивайза», – сказал писатель.
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина анонсировала получение дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS
|
|
Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было вначале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», – передает ТАСС ответ Данилова на вопрос, можно ли ожидать, что Украина получит снаряды дальнего действия до 300 км.
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко рассказал, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. Коротченко считает, что нужно наращивать многослойнуюй систему ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшего инфраструктурного сооружения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили об установлении контроля над Северском
|
|
Северск находится под оперативном контролем сил ЛНР, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Северск под нашим контролем», – сказал Киселев в эфире Первого канала, передает ТАСС. Также он выразил надежду на освобождение Соледара в течение нескольких дней.
Северск находится в 30 километрах западней Лисичанска, ранее освобожденного союзными войсками. В городе проживает около 11 тыс. человек, он находится на развилке дорог, одна из которых ведет на юг на Бахмут, являющийся важным транспортным узлом. Вторая дорога ведет дальше на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.
Также он добавил, что сейчас идут освободительные бои за окрестности города. «Идет очень интенсивный обстрел со стороны Краматорска артиллерией [вооруженных сил Украины] по Северску», – сказал он.
Ранее сообщалось, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных установили контроль над селами Новая Каменка и Стряповка под Соледаром.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ракетным ударом в Запорожской области уничтожено до 200 боевиков «Правого сектора»
|
|
Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор*». Уничтожено до 200 боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Долина Донецкой народной республики (ДНР) высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.
Кроме того, в районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград ДНР», – отметил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска ДНР, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского ДНР, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.
Кроме того, в районах Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, Червоный Оскол, Топольское Харьковской области перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Швейцарии отказались лечить раненых с Украины
Власти Швейцарии получили запрос от НАТО о принятии на лечение военных и гражданских, пострадавших на Украине, но швейцарский МИД пришел к мнению, что это может нарушить нейтралитет страны, сообщает газета Tages Anzeiger.
Согласно данным издания, запрос поступил еще в мае от одного из механизмов НАТО. Запрос касался не только военных, но и гражданских лиц. Анализом запроса занялись Координационная медицинская служба и Федеральное ведомство здравоохранения и МИД страны, однако швейцарский МИД «затормозил» процесс.
«МИД занимался международно-правовыми последствиями этого вопроса. Разъяснения заняли три недели. В середине июня МИД написал обращение к другим ведомствам, в котором говорилось, что он отказывает в приеме по юридическим и практическим причинам», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
В МИД сослались на Женевские конвенции 1949 года и Гаагскую конвенцию 1907 года.
Ранее президент Швейцарии заявил, что реакция швейцарских властей на российскую спецоперацию на Украине была умеренной, но сейчас Россия, скорее всего, обратится за помощью в мирном урегулировании конфликта к Турции, а не к Швейцарии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Следствие подтвердило гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя
|
|
Утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя оказались фейком, найдены останки 14 погибших, заявил начальник следственного управления генпрокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.
«При проведении следственных действий в помещениях разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено», – передает РИА «Новости» слова Куцурубенко.
По его словам, сильный запах у здания после трагедии был вызван наличием склада рыбы в подвальном помещении, устроенного для пункта раздачи пищи. «На сегодняшний день полностью завалы разобраны, все помещения подвальные исследованы», – отметил представитель генпрокуратуры ДНР.
Ранее спасатели МЧС Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке местных волонтеров за четыре дня извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей.
Напомним, в понедельник помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире «Первого канала» заявил, что взрыв в драмтеатре Мариуполя 16 марта произошел из-за детонации боеприпасов внутри здания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов
|
|
Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области, рассказал член администрации области Владимир Рогов.
«Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
Он рассказал, что Кольцов является выпускником «Школы губернаторов», его образование связано с металлургией, что очень важно для Запорожской области.
«Антов Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам», – подчеркнул Рогов.
Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии.
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев: Мир на Украине будет заключен на условиях России
|
|
Мир на Украине будет достигнут на условиях России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Медведев добавил, что «американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру». Зампред Совбеза подчеркнул, что происходить это будет под «крышей» администрации и спецслужб США.
«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета», – отметил зампред Совбеза.
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам Кулебы, переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения, считает дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Замглавы МО Украины из Лондона пригрозил «потопить флот России и забрать Крым»
Замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым с помощью западного оружия.
В ходе визита в Британию, где тренируются украинские военные, Гаврилов заявил, что Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет и ждет получения оружия большой дальности от других стран перед тем, как начать атаку.
«Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы атакуем флот», – передает РИА «Новости» слова Гаврилова в интервью британской газете Times.
Гаврилов также заявил, что Киев обсуждает с западными странами возможность использования поставленного ими оружия для удара по Крыму. По его словам, в Киеве должны хорошо обдумать, планируют ли они захватывать Крым дипломатическим или военным методом. «Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной», – добавил замглавы минобороны Украины.
Ранее во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили о подрыве драмтеатра в Мариуполе изнутри здания
Взрыв в драмтеатре Мариуполя 16 марта произошел из-за детонации боеприпасов внутри здания, заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире «Первого канала».
«По нашей информации, по всем экспертизам, следственным мероприятиям, которые мы проводили, и сейчас уже идет заключительная стадия самого расследования... – взрыв был изнутри непосредственно этого театра. По указанию кураторов из Великобритании, нужна была массированная бомба в средствах массовой информации. В принципе, [сторонники киевских властей] должны были разыграть кровавый сценарий», – цитирует его ТАСС.
Киселев уточнил, что волонтеры и военнослужащие вооруженных сил Украины затаскивали ящики, в которых могли находиться взрывчатые устройства и боеприпасы. «Когда они делали закладку взрывчатого вещества, <...> что-то у них пошло не так, поэтому в театре это и произошло», – добавил он. По его словам, 11 из погибших были украинскими силовиками, а еще трое – волонтерами.
Ранее спасатели МЧС Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке местных волонтеров за четыре дня извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский анонсировал увольнение 28 должностных лиц в СБУ
Среди сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины – проходит кадровая ревизия службы, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи – неудовлетворительные результаты работы», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.
До этого газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Зеленский начал срочно искать предателей
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина ждет переговоров с Россией «только после ее поражения»
|
|
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения».
«Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», – сказал Кулеба в интервью «Forbes Украина», сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что сейчас для переговоров с Россией нет оснований.
Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев. Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
ВСУ обстреляли район Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС, где, по предварительным данным, повредили газопровод, сообщает пресс-служба Каховского района Херсонской области.
«Подтверждается попадание в районе ГЭС. По предварительным данным, поврежден магистральный газопровод», – передает ТАСС со ссылкой на представителя ВГА района.
Как стало известно, здание ГЭС повреждний не получило.
Нопомним, в понедельник, 11 июля, сообщалось, что под украинский обстрел попала Каховская ГЭС, пока ущерб «оценить тяжело». Информация о разрушениях уточняется.
Ранее украинскими войсками также был нанесен ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД