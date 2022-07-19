Киев уличили в террористических методах при обстрелах Каховки

Киевский режим, обстреливая гражданские объекты, в том числе Каховскую ГЭС и корабельный шлюз станции, применяет террористические методы, чтобы уничтожить инфраструктуру, которую уже не надеется вернуть, заявил руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев.

«Точечный удар, который вчера был нанесен по Каховскому шлюзу, показывает, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно. Повреждение шлюза приведет к тому, что все судоходство (вниз) по Днепру будет заблокировано на неизвестный срок», – передает РИА «Новости» слова Васильева.

Обстрелы со стороны Украины он назвал «террористическими и бандитскими методами».

На самом шлюзе Каховской ГЭС видны разрушенные и выгоревшие от украинского удара строения, многие здания сильно повреждены или посечены осколками.

Напомним, в понедельник ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС, где, по предварительным данным, повредили газопровод.