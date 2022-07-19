В Роскосмосе объяснили появление космонавта на МКС на фоне икон и креста

Российский космонавт записал видеообращение на фоне икон и креста на Международной космической станции в свое свободное время, не нарушая закон и не мешая работе МКС, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

«В свободное время, не мешая работе коллегам и научной программе, космонавты могут записывать личные обращения и демонстрировать символику, которые не противоречат законодательству и договоренностям с международными партнерами», – цитирует РИА «Новости» Струговца.

В интернете появился видеоролик, на котором российский космонавт Олег Артемьев обратился к главе Екатеринбургской митрополии владыке Евгению и паломникам Храма на Крови в Екатеринбурге по случаю Дня памяти Святой царской семьи, который он назвал «главным духовным событием уральской земли».

Модуль МКС, в котором находится космонавт на видео, украшен различными флагами, иконами, портретами Юрия Гагарина и Константина Циолковского, а также крестом.

Ранее космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС.